Simplifica tus hallazgos y cautiva a tu audiencia generando vídeos profesionales a partir de texto con nuestra avanzada función de Texto a vídeo desde guion.

Desarrolla un vídeo explicativo de investigación de 45 segundos dirigido a otros investigadores, mostrando hallazgos complejos con un estilo visual dinámico que incorpore gráficos de datos y una locución profesional generada por IA, utilizando la función de generación de voz en off de HeyGen para narrar el guion.

Prompt de Ejemplo 1
Produce un avance de presentación académica de 30 segundos dirigido a los asistentes de conferencias, con una estética visual moderna y limpia, y un avatar de IA realista presentando los puntos clave, aprovechando los avatares de IA de HeyGen y sus diversos plantillas y escenas para crear un adelanto atractivo.
Prompt de Ejemplo 2
Crea un vídeo de 60 segundos diseñado para simplificar tus hallazgos para un público general, empleando un estilo visual ilustrativo con infografías claras y un audio amigable y accesible acompañado de subtítulos, utilizando eficazmente la capacidad de subtítulos de HeyGen para asegurar una comprensión amplia.
Prompt de Ejemplo 3
Crea un resumen de vídeo de informe de alto nivel de 50 segundos para ejecutivos y partes interesadas, adoptando un estilo visual corporativo elegante con transiciones de escena impactantes y una voz autoritaria generada por IA, construido eficientemente usando la función de texto a vídeo de HeyGen para articular los conocimientos clave.
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Creador de Vídeos de Informes de Investigación

Transforma tus complejos informes de investigación en vídeos explicativos atractivos con nuestra plataforma impulsada por IA, simplificando hallazgos complejos en narrativas visuales cautivadoras.

1
Step 1
Crea Tu Guion de Vídeo
Comienza introduciendo el texto de tu informe de investigación. Nuestra plataforma utiliza tecnología avanzada de "texto a vídeo" para generar un guion de vídeo completo, traduciendo tus hallazgos detallados en una narrativa clara.
2
Step 2
Selecciona Visuales y Avatares de IA
Mejora tu presentación seleccionando un "avatar de IA" atractivo para presentar tu investigación. Nuestra plataforma ofrece una variedad de estilos para personalizar el aspecto y la sensación de tu presentación académica.
3
Step 3
Añade Gráficos de Datos y Locuciones
Integra directamente en tu vídeo los "gráficos de datos" e infografías cruciales para visualizar tus hallazgos de manera efectiva. También puedes añadir locuciones profesionales para una entrega pulida.
4
Step 4
Exporta Tu Vídeo Explicativo
Finaliza tu creación exportando tu vídeo explicativo de investigación en impresionante "resolución 4K". Tu contenido visual impactante está ahora listo para ser compartido en plataformas académicas o sociales.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Aumenta la Visibilidad de la Investigación

Crea rápidamente vídeos cortos y atractivos para redes sociales a partir de tus informes de investigación para maximizar la visibilidad y atraer a un público más amplio.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo simplifica HeyGen la creación de vídeos explicativos de investigación?

HeyGen es un avanzado creador de vídeos con IA que transforma informes de investigación complejos en narrativas visuales atractivas. Nuestra plataforma impulsada por IA utiliza capacidades de texto a vídeo y locuciones generadas por IA, permitiéndote crear fácilmente vídeos explicativos de investigación convincentes con plantillas profesionales.

¿Puede HeyGen integrar visualizaciones de datos como gráficos e infografías en mis vídeos de investigación?

Sí, el motor creativo de HeyGen te permite incorporar sin problemas gráficos de datos e infografías, mejorando tus vídeos de investigación. Nuestra plataforma permite presentaciones de vídeo dinámicas, dando vida a tus datos con avatares de IA y contenido visual rico.

¿Qué hace que HeyGen sea un creador de vídeos con IA efectivo para presentaciones académicas?

HeyGen es una plataforma impulsada por IA diseñada para la generación eficiente de vídeos, perfecta para presentaciones académicas. Aprovecha la tecnología de texto a vídeo, avatares de IA y generación de guiones para producir rápidamente vídeos de informes de alta calidad.

¿Cómo puedo asegurarme de que los vídeos de informes de investigación creados con HeyGen se vean profesionales?

HeyGen proporciona un completo creador de vídeos con IA con un potente editor de vídeo para asegurar que los vídeos de informes se vean profesionales. Puedes utilizar controles de marca, añadir subtítulos y exportar en resolución 4K para presentaciones pulidas.

