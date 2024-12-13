Creador de Vídeos de Integridad en los Informes para Visuales Confiables

Genera vídeos seguros rápidamente en nuestra plataforma impulsada por IA. Aprovecha la función de texto a vídeo desde guión de HeyGen para contenido auditable.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Produce un vídeo de formación interna de 90 segundos para Analistas de Seguridad y Formadores Corporativos, enfatizando la importancia de crear vídeos seguros dentro de una organización. Adopta un estilo visual moderno y elegante que demuestre claramente protocolos seguros y manejo de datos, apoyado por un tono de audio autoritario y tranquilizador. Utiliza los avatares de IA de HeyGen para presentar pautas de seguridad cruciales, estableciendo credibilidad y asegurando un mensaje coherente para una solución de Creador de Vídeos de Seguridad Empresarial.
Prompt de Ejemplo 2
Diseña un vídeo de informe de noticias corporativas de 2 minutos dirigido a Equipos de Comunicaciones Internas y Especialistas en Relaciones Públicas, demostrando cómo difundir rápidamente actualizaciones críticas con absoluta integridad en los informes. La estética visual debe imitar gráficos dinámicos de estilo noticiero y tercios inferiores, acompañados de una voz en off profesional de calidad de transmisión. Destaca la eficiencia de la función de generación de voz en off de HeyGen para producir narrativas atractivas, convirtiéndote en un creador efectivo de vídeos de informes de noticias para anuncios internos o externos.
Prompt de Ejemplo 3
Desarrolla un vídeo instructivo de 45 segundos para Gerentes de Proyectos y Departamentos de RRHH, ilustrando el flujo de trabajo sin fisuras de Generación de Vídeo de Extremo a Extremo para la incorporación o actualizaciones de políticas. Emplea un estilo visual atractivo y paso a paso con gráficos brillantes y alentadores, complementado por una narrativa explicativa. Aprovecha las plantillas y escenas personalizables de HeyGen para ensamblar rápidamente contenido de aspecto profesional sin necesidad de experiencia extensa en edición de vídeo, asegurando claridad e impacto.
Copia el prompt
Pega en el cuadro de Creación
Ve cómo tu vídeo cobra vida
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Creador de Vídeos de Integridad en los Informes

Crea sin esfuerzo informes de noticias verificados, seguros y profesionales y comunicaciones empresariales con nuestra plataforma impulsada por IA, asegurando precisión y confianza.

1
Step 1
Pega Tu Guión
Comienza introduciendo tu guión de noticias verificado o texto del informe. Nuestra plataforma aprovecha el "Texto a vídeo desde guión" para transformar tu contenido en visuales atractivos, formando la base de tu vídeo enfocado en la integridad.
2
Step 2
Selecciona Tu Avatar de IA
Elige entre una amplia gama de "avatares de IA" realistas para presentar tu informe. Esto proporciona una presencia profesional y consistente en pantalla, mejorando la confiabilidad de tu mensaje.
3
Step 3
Añade Subtítulos Automáticos
Mejora la claridad y accesibilidad para tu audiencia añadiendo fácilmente "subtítulos/captions automáticos". Esta característica asegura que tu información crítica se transmita y entienda con precisión, reforzando la integridad en los informes.
4
Step 4
Genera y Comparte de Forma Segura
Revisa tu vídeo completo, realiza los ajustes finales necesarios y luego genera tu informe de noticias de alta calidad. Utiliza el "Redimensionamiento de relación de aspecto y exportaciones" para compartir tus vídeos seguros con confianza a través de plataformas.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Aclara Información Compleja de Cumplimiento

Simplifica políticas de informes e integridad complejas en vídeos atractivos, mejorando la comprensión y adherencia en toda tu organización.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo aprovecha HeyGen la IA para la creación eficiente de vídeos?

HeyGen es una plataforma impulsada por IA que permite a los usuarios crear vídeos profesionales sin esfuerzo. Utiliza avatares de IA avanzados y tecnología de texto a vídeo para transformar tus guiones en contenido atractivo, con generación de voz en off realista.

¿Qué características de seguridad ofrece HeyGen para la producción de vídeos empresariales?

Como Creador de Vídeos de Seguridad Empresarial, HeyGen prioriza los vídeos seguros a través de un Control de Acceso robusto, asegurando que tu contenido esté protegido dentro de un entorno seguro. Esto lo convierte en una plataforma confiable para necesidades de producción de vídeos sensibles.

¿Puede HeyGen automatizar todo el proceso de producción de vídeos?

Sí, HeyGen optimiza la Generación de Vídeos de Extremo a Extremo ofreciendo características como subtítulos/captions automáticos, capacidades de texto a vídeo y plantillas y escenas personalizables. Esta automatización facilita la gestión eficiente de contenido y la rápida creación de vídeos.

¿Cómo puede HeyGen ayudar a mantener la consistencia de marca en el contenido de vídeo?

HeyGen proporciona amplios controles de marca, permitiéndote integrar sin problemas logotipos y colores específicos en plantillas y escenas personalizables. Esto asegura que cada vídeo creado, incluidos aquellos para integridad en los informes, se alinee perfectamente con la identidad de tu marca.

