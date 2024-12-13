Creador de Vídeos de Propiedades de Alquiler: Crea Listados Impresionantes Fácilmente

Genera recorridos virtuales atractivos y aumenta las consultas con nuestras plantillas y escenas intuitivas para cada listado.

Crea un vídeo cautivador de 30 segundos diseñado para posibles inquilinos, ofreciendo un rápido recorrido virtual por una propiedad de alquiler de primera categoría. El estilo visual debe ser brillante y acogedor, con transiciones suaves entre las habitaciones, complementado con música de fondo animada y una locución clara y amigable generada usando la capacidad de generación de locuciones de HeyGen, asegurando que cada característica clave sea destacada.

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un vídeo profesional de 45 segundos específicamente para agentes inmobiliarios y gestores de propiedades, enfocándose en los puntos de venta únicos de un nuevo listado de propiedades. Emplea una estética visual limpia con superposiciones de texto prominentes que muestren las comodidades, fácilmente alcanzable con las diversas plantillas y escenas de HeyGen, acompañado de música de fondo sofisticada para realzar el atractivo de estos vídeos de listados de propiedades.
Prompt de Ejemplo 2
Diseña un vídeo promocional informativo de 60 segundos dirigido a propietarios que buscan servicios de gestión, ilustrando los beneficios del marketing de vídeo inmobiliario profesional. El estilo visual debe ser moderno y confiable, utilizando los avatares de AI de HeyGen para explicar los servicios clave y aprovechar su función de texto a vídeo desde guion para un mensaje preciso, creando una narrativa convincente para tu negocio inmobiliario.
Prompt de Ejemplo 3
Produce un vídeo dinámico de 30 segundos destacando un vecindario, perfecto para inquilinos de fuera de la ciudad que investigan áreas locales para una propiedad de alquiler. Visualmente, incorpora tomas energéticas de atracciones y comodidades cercanas, obtenidas de la extensa biblioteca de medios/soporte de stock de HeyGen, con un fondo musical enérgico. Asegúrate de que el vídeo esté optimizado para varias plataformas de redes sociales usando el cambio de tamaño de relación de aspecto y exportaciones de HeyGen para llegar a una audiencia más amplia.
step preview
Copia el prompt
step preview
Pega en el cuadro de Creación
step preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida


Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Creador de Vídeos de Propiedades de Alquiler

Crea vídeos cautivadores de propiedades de alquiler sin esfuerzo para atraer a más prospectos y mostrar tus listados con profesionalismo y facilidad.

1
Step 1
Elige una Plantilla de Vídeo
Selecciona entre una variedad de plantillas de vídeo diseñadas profesionalmente para comenzar tu proyecto, aprovechando nuestra extensa biblioteca de plantillas y escenas para un inicio rápido.
2
Step 2
Sube Tus Medios de Propiedad
Sube fácilmente fotos y clips de vídeo de tu propiedad de alquiler. Nuestra plataforma te permite añadir rápidamente tus activos visuales a la plantilla elegida, respaldada por nuestro soporte completo de biblioteca de medios/stock.
3
Step 3
Personaliza Tu Contenido
Mejora tu vídeo añadiendo locuciones generadas por AI o seleccionando entre nuestros avatares de AI para presentar información clave de la propiedad. Aprovecha nuestras potentes herramientas de generación de locuciones dentro de nuestra plataforma de vídeo impulsada por AI para refinar tu narrativa.
4
Step 4
Exporta y Comparte Tu Vídeo
Genera tu vídeo de propiedad de alquiler pulido en varios formatos de relación de aspecto adecuados para diferentes plataformas. Utiliza nuestras funciones de cambio de tamaño de relación de aspecto y exportaciones para compartir sin problemas en redes sociales.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Muestra historias de éxito de clientes con vídeos AI atractivos

.

Desarrolla poderosos vídeos de testimonios de inquilinos o clientes satisfechos, aprovechando AI para construir credibilidad y confianza para tu negocio inmobiliario.



Preguntas Frecuentes

¿Qué es el Creador de Vídeos Inmobiliarios de HeyGen?

HeyGen es una plataforma de vídeo impulsada por AI diseñada específicamente para que los profesionales inmobiliarios creen fácilmente vídeos de listados de propiedades de alta calidad, recorridos virtuales por el hogar y contenido de marketing. Permite a los agentes inmobiliarios producir vídeos profesionales de manera eficiente, aprovechando la tecnología AI de vanguardia y plantillas de vídeo intuitivas.

¿Qué tipos de vídeos inmobiliarios puedo crear con HeyGen?

Con HeyGen, puedes crear una amplia gama de vídeos inmobiliarios, incluyendo vídeos atractivos de listados de propiedades, recorridos virtuales inmersivos por el hogar, vídeos de testimonios convincentes y vídeos explicativos informativos. Nuestras diversas plantillas de vídeo y extensa biblioteca de medios simplifican el proceso de creación para todas tus necesidades de marketing de vídeo inmobiliario.

¿Cómo mejora HeyGen el marketing de vídeo inmobiliario?

HeyGen mejora significativamente el marketing de vídeo inmobiliario al permitir a los agentes producir contenido de vídeo cautivador de manera rápida y a gran escala. Utiliza funciones como avatares de AI, texto a vídeo y personalización de marca para crear vídeos consistentes y profesionales para plataformas de redes sociales como YouTube, atrayendo efectivamente a más compradores potenciales.

¿Es fácil hacer un vídeo de propiedad de alquiler usando HeyGen?

Absolutamente, HeyGen hace que crear vídeos de propiedades de alquiler sea sencillo y eficiente, incluso sin experiencia previa en edición de vídeo. Simplemente selecciona entre una variedad de plantillas de vídeo profesionales, añade tu guion para la conversión de texto a vídeo y generación de locuciones, e incorpora medios de nuestra biblioteca de stock para producir rápidamente vídeos de listados de alquiler atractivos.

