Tu Creador de Vídeos Introductorios de Propiedades en Alquiler para Listados Atractivos

Genera impresionantes vídeos de listados de propiedades con facilidad utilizando nuestro intuitivo creador de vídeos inmobiliarios y diversas plantillas y escenas.

439/2000

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla una producción de vídeo inmobiliario pulida de 45 segundos dirigida a atraer a propietarios e inversores potenciales a una empresa de gestión de propiedades. El estilo visual debe ser elegante y corporativo, con una voz en off profesional proporcionada por un "Avatar de AI" creado a través de "Texto a vídeo desde guion", destacando vídeos exitosos de listados de propiedades y servicios de gestión.
Prompt de Ejemplo 2
Crea un vídeo explicativo informativo de 60 segundos utilizando plantillas de vídeo inmobiliario, adaptado para compradores potenciales o inquilinos a largo plazo que están comparando opciones de propiedades. Este vídeo debe adoptar un estilo visual limpio y rico en gráficos con un narrador amigable y tranquilizador, aprovechando la "Biblioteca de medios/soporte de stock" de HeyGen para obtener visuales de alta calidad y "Subtítulos/captions" para asegurar la accesibilidad y claridad de las características de la propiedad.
Prompt de Ejemplo 3
Diseña un vídeo introductorio personalizado de 20 segundos para redes sociales, dirigido a clientes potenciales y seguidores que buscan una conexión más personal con un agente inmobiliario o propietario. La estética debe ser auténtica y amigable, con un tono conversacional, haciendo buen uso de la "Redimensión de relación de aspecto y exportaciones" de HeyGen para varias plataformas y la "Generación de voz en off" personalizada para presentarse a sí mismos y su compromiso con el servicio al cliente.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona un Creador de Vídeos Introductorios de Propiedades en Alquiler

Crea vídeos introductorios atractivos para tus propiedades en alquiler con facilidad, atrayendo a posibles inquilinos y destacando características clave de manera eficiente.

1
Step 1
Selecciona un Punto de Partida
Comienza eligiendo entre nuestras diversas "Plantillas y escenas" específicamente diseñadas para "plantillas de vídeo inmobiliario", o empieza con un lienzo en blanco para construir tu intro.
2
Step 2
Añade Detalles de la Propiedad
Sube tus propias fotos y vídeos de la propiedad, o utiliza "activos de stock" de nuestra extensa "biblioteca de medios/soporte de stock" para mostrar tu alquiler de manera efectiva.
3
Step 3
Refina con Audio y Visuales
Mejora tu intro con narración profesional "voz en off" utilizando nuestra herramienta de "Generación de voz en off", y aplica transiciones dinámicas para crear un aspecto suave y pulido para tu vídeo introductorio de propiedad en alquiler.
4
Step 4
Exporta Tu Intro
Finaliza tu "vídeo inmobiliario" y utiliza "Redimensión de relación de aspecto y exportaciones" para generar tu intro en el formato óptimo para plataformas de redes sociales o listados directos de propiedades.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Destaca Historias de Éxito de Propiedades

.

Crea testimonios en vídeo convincentes e historias de éxito de inquilinos o propietarios satisfechos para construir confianza y credibilidad.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen mejorar mi creación de vídeos inmobiliarios?

HeyGen permite a los profesionales inmobiliarios producir fácilmente vídeos inmobiliarios de alta calidad y recorridos virtuales por casas. Utiliza avatares de AI y texto a vídeo desde guion para crear vídeos de listados de propiedades atractivos que atraigan a compradores potenciales.

¿HeyGen proporciona plantillas para vídeos introductorios de propiedades en alquiler?

Sí, HeyGen ofrece una variedad de plantillas de vídeo inmobiliario y escenas, perfectas para crear vídeos introductorios dinámicos de propiedades en alquiler o intros para YouTube. Nuestra plataforma simplifica el proceso de generar intros animadas para tus listados.

¿Puedo personalizar mi contenido de vídeo inmobiliario usando HeyGen?

Absolutamente. HeyGen te permite personalizar completamente tus creaciones de vídeos inmobiliarios con tu logo y colores específicos utilizando nuestros robustos controles de marca. Esto asegura que tus vídeos de listados de propiedades mantengan una apariencia profesional consistente en las redes sociales.

¿Qué características de audio y accesibilidad ofrece HeyGen para vídeos inmobiliarios?

HeyGen ofrece generación avanzada de voz en off para añadir narración profesional a tus vídeos inmobiliarios, mejorando el compromiso del espectador. Además, puedes añadir fácilmente subtítulos y captions para asegurar que tu contenido sea accesible a una audiencia más amplia, incluidos compradores potenciales.

logo
Precios
Planes de PreciosPrecios de API
HeyGen para Empresas
EmpresaContactar con Ventas
Productos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares de StockAspecto del AvatarAPITraducción de vídeoLocalizaciónAvatar InteractivoHerramientas de IA
Industria
AgenciasE-Learning
Recursos
BlogHistorias de clientesPrograma de AfiliadosSeminarios webCentro de ayudaComunidadGuías prácticasDocumentación de APIPreguntas frecuentes
Equipos
MarketingAprendizaje y DesarrolloLocalizaciónAlcance de Ventas
Empresa
Acerca de nosotrosCarrerasAlternativasInvestigación en IAPortal de SeguridadConfianza y SeguridadPolítica de PrivacidadTérminos de servicioPolítica de ModeraciónCumplimiento del GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo