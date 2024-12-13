Creador de Vídeos de Renovación: Tu Narrador de Proyectos de Bricolaje

Transforma tu viaje de renovación del hogar en vídeos cautivadores sin esfuerzo, mostrando imágenes de antes y después con nuestras diversas Plantillas y escenas.

420/2000

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un vídeo profesional de 45 segundos para potenciales clientes de renovación y agentes inmobiliarios, ilustrando el progreso fluido de un complejo proyecto de "renovación del hogar" a través de sus principales "hitos del proyecto". El estilo visual debe ser limpio y profesional, con música de fondo suave que complemente la narración entregada por un "avatar de AI", aportando autoridad a la presentación.
Prompt de Ejemplo 2
Diseña un vídeo atractivo de 60 segundos dirigido a pequeñas empresas de renovación y diseñadores de interiores, demostrando cómo las "plantillas de vídeo" disponibles se pueden personalizar para resaltar varios estilos de diseño para "compartir en redes sociales". Los visuales deben ser modernos y dinámicos, acompañados de música enérgica y "Subtítulos/captions" nítidos para asegurar el máximo impacto incluso sin sonido.
Prompt de Ejemplo 3
Crea un vídeo conciso de 30 segundos para blogueros y creadores de contenido especializados en mejoras del hogar, mostrando una serie de trucos de organización ingeniosos generados eficientemente dentro de la "app de creación de vídeos". El estilo visual debe ser brillante y enérgico, con música de fondo moderna y cortes dinámicos, culminando en una demostración de "Redimensionamiento de relación de aspecto y exportaciones" sin problemas para varias plataformas.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Creador de Vídeos de Renovación

Crea vídeos de renovación atractivos mostrando la transformación de tu proyecto con herramientas intuitivas impulsadas por AI y diversas plantillas de vídeo, desde el inicio hasta un acabado impresionante.

1
Step 1
Elige Tu Plantilla
Selecciona entre una variedad de plantillas de vídeo diseñadas para resaltar hitos del proyecto e imágenes vívidas de antes y después, proporcionando un marco perfecto para tu historia de renovación.
2
Step 2
Sube Tus Medios
Integra tus fotos y vídeos, desde la demolición inicial hasta los toques finales, utilizando nuestro soporte de biblioteca de medios para construir tu narrativa visual sin esfuerzo.
3
Step 3
Añade Locuciones y Avatares
Genera locuciones naturales y conscientes de las emociones o avatares de AI para explicar tu proceso, compartir consejos y atraer a tu audiencia, haciendo tu historia más dinámica.
4
Step 4
Exporta y Comparte
Exporta tu vídeo completamente construido y listo para publicar en varios formatos de relación de aspecto adecuados para canales de redes sociales, listo para inspirar e impresionar a tu audiencia.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Desarrolla Vídeos Tutoriales de Renovación de Bricolaje

.

Produce guías paso a paso para proyectos de bricolaje en el hogar y consejos de renovación, creando contenido de vídeo educativo que atrae e instruye a una audiencia más amplia.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen ayudarme a crear impresionantes vídeos de renovación?

HeyGen es una herramienta avanzada de creación de vídeos con AI diseñada para simplificar el proceso de documentar y mostrar proyectos de renovación del hogar. Nuestras herramientas intuitivas impulsadas por AI y diversas plantillas de vídeo te permiten crear impresionantes vídeos de renovación sin esfuerzo, transformando la edición compleja en una experiencia simplificada.

¿Puedo mostrar eficazmente imágenes de antes y después de mis renovaciones usando HeyGen?

Absolutamente, HeyGen te permite ilustrar vívidamente las transformaciones de renovación de antes y después. Utiliza nuestro sólido soporte de biblioteca de medios para subir tus medios, luego crea narrativas convincentes con ediciones y transiciones atractivas que destaquen el impacto dramático de tus renovaciones.

¿Qué características de AI ofrece HeyGen para profesionalizar mis vídeos de renovación?

HeyGen integra potentes herramientas impulsadas por AI como avatares de AI y generación de locuciones realistas para elevar tus vídeos de renovación. Puedes transformar guiones en vídeos profesionales, añadiendo avatares de AI personalizados y locuciones naturales y conscientes de las emociones para proporcionar una experiencia de visualización verdaderamente atractiva.

¿Cómo apoya HeyGen la marca y el fácil compartir de mis vídeos de proyectos de bricolaje?

HeyGen proporciona controles de marca robustos, permitiéndote incorporar tu logo y colores de marca para una presencia de marca consistente en todos tus vídeos. Una vez completado, exporta y adapta fácilmente tu contenido para varios canales de redes sociales, asegurando que tus vídeos de proyectos de bricolaje lleguen a una audiencia más amplia.

logo
Precios
Planes de PreciosPrecios de API
HeyGen para Empresas
EmpresaContactar con Ventas
Productos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares de StockAspecto del AvatarAPITraducción de vídeoLocalizaciónAvatar InteractivoHerramientas de IA
Industria
AgenciasE-Learning
Recursos
BlogHistorias de clientesPrograma de AfiliadosSeminarios webCentro de ayudaComunidadGuías prácticasDocumentación de APIPreguntas frecuentes
Equipos
MarketingAprendizaje y DesarrolloLocalizaciónAlcance de Ventas
Empresa
Acerca de nosotrosCarrerasAlternativasInvestigación en IAPortal de SeguridadConfianza y SeguridadPolítica de PrivacidadTérminos de servicioPolítica de ModeraciónCumplimiento del GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo