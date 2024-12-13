creador de vídeos de formación para trabajo remoto: Aumenta el Compromiso y la Productividad

Crea vídeos de formación para empleados atractivos y escalables con avatares de IA para mejorar el aprendizaje remoto.

Desarrolla un vídeo introductorio de 45 segundos para nuevos empleados remotos que se incorporan a una empresa tecnológica global, diseñado para aclimatar rápidamente a los nuevos miembros a la cultura de la empresa y a las herramientas esenciales. El estilo visual debe ser moderno y atractivo, con gráficos animados y una voz en off profesional y amigable de IA que los guíe a través del proceso de incorporación inicial, haciendo que sus primeros pasos sean fluidos.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Crea un vídeo instructivo de 60 segundos para empleados existentes de diferentes departamentos, detallando una nueva actualización de software o una política revisada de la empresa. El vídeo necesita una presentación visual clara y paso a paso, posiblemente incorporando elementos grabados de pantalla, con un avatar de IA autoritario pero accesible para presentar la información y asegurar una comprensión completa a través de subtítulos automáticos.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un vídeo dinámico de 30 segundos que promueva las mejores prácticas para una colaboración efectiva en el trabajo remoto dentro de un entorno de fuerza laboral híbrida. El estilo visual y de audio debe ser animado y enérgico, utilizando diversas plantillas y escenas para ilustrar varios consejos, asegurando que el contenido sea tanto informativo como visualmente estimulante para todos los empleados.
Prompt de Ejemplo 3
Diseña una pieza informativa de 50 segundos para capacitar a los gerentes, demostrando cómo los manuales basados en texto obsoletos pueden transformarse fácilmente en vídeos de formación atractivos. La presentación debe ser profesional y directa, mostrando la eficiencia de convertir un guion en un vídeo pulido utilizando la función de texto a vídeo desde guion, enriquecido con visuales relevantes de la biblioteca de medios/soporte de stock.
Copia el prompt
Pega en el cuadro de Creación
Ve cómo tu vídeo cobra vida
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Creador de Vídeos de Formación para Trabajo Remoto

Agiliza la creación de vídeos de formación atractivos para tu fuerza laboral remota con nuestra plataforma intuitiva impulsada por IA, asegurando un aprendizaje consistente y efectivo en todos los equipos.

1
Step 1
Crea Tu Guion de Formación
Comienza escribiendo tu contenido de formación. La función de texto a vídeo desde guion de la plataforma te permite convertir fácilmente instrucciones escritas en diálogo hablado para tu vídeo.
2
Step 2
Selecciona Tu Avatar de IA
Mejora el compromiso eligiendo de una diversa biblioteca de avatares de IA para presentar tu material de formación. Esto aporta un toque humano a tus vídeos de formación para trabajo remoto.
3
Step 3
Aplica Tu Identidad de Marca
Asegúrate de que tu vídeo se alinee con la estética de tu empresa. Utiliza los controles de marca (logotipo, colores) para integrar tu personalización de marca sin problemas en el contenido de formación.
4
Step 4
Exporta y Comparte de Forma Segura
Una vez finalizado, exporta fácilmente tu vídeo en varios formatos adecuados para cualquier plataforma. Distribuye tus nuevos vídeos de formación para empleados a tus equipos remotos con opciones de compartición inteligente.

Casos de Uso

Fomentar la Cultura de Equipo Remoto

Produce vídeos inspiradores y motivadores para cultivar una fuerte cultura de empresa, elevar la moral y mantener a los equipos remotos motivados y alineados.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo simplifica HeyGen la creación de vídeos de formación?

HeyGen revoluciona la forma en que creas vídeos de formación al convertir texto a vídeo desde un guion con avatares de IA realistas. Este enfoque impulsado por IA reduce significativamente el tiempo de producción, permitiéndote generar rápidamente vídeos de formación profesional utilizando diversas plantillas y escenas.

¿Puede HeyGen ayudar a crear vídeos de formación para empleados escalables para equipos remotos?

Absolutamente. HeyGen es un creador de vídeos de formación para trabajo remoto ideal, que te permite producir vídeos de formación para empleados de alta calidad y escalables. Sus características apoyan la incorporación consistente y el aprendizaje continuo para equipos remotos, asegurando que todos reciban contenido estandarizado y personalizado de manera eficiente.

¿Qué características ofrece HeyGen para mejorar la calidad del contenido de los vídeos de formación?

HeyGen proporciona características avanzadas para elevar tus vídeos de formación, incluyendo una amplia selección de avatares de IA y generación de voz en off natural para una entrega atractiva. También puedes añadir subtítulos automáticos y utilizar opciones de personalización de marca para asegurar una experiencia de documentación en vídeo profesional y accesible.

¿Cómo puede HeyGen apoyar una formación efectiva para el trabajo remoto con IA?

HeyGen potencia la formación efectiva para el trabajo remoto al aprovechar su plataforma impulsada por IA para agilizar la producción de vídeos. Al transformar guiones de texto en presentaciones dinámicas con avatares de IA y voces sintéticas, HeyGen hace que sea fácil crear y distribuir vídeos de formación completos para tu fuerza laboral distribuida.

