Generador de Vídeos de Política de Trabajo Remoto: Simplifica tus Comunicaciones de RRHH

Optimiza las comunicaciones internas y asegura el cumplimiento legal. Nuestro generador utiliza avatares de IA para transformar políticas complejas en vídeos atractivos.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un vibrante vídeo de 60 segundos dirigido a empleados actuales y talento potencial para mostrar las ventajas de nuestras opciones de trabajo flexible y políticas de trabajo remoto integrales. Emplea un estilo visual y de audio moderno y optimista, incorporando transiciones de escena dinámicas y medios de stock atractivos de la biblioteca de medios/soporte de stock de HeyGen y una variedad de plantillas y escenas para resaltar el mejor equilibrio entre vida laboral y personal y la productividad de los empleados.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un vídeo informativo de 30 segundos para todos los empleados remotos y el personal de soporte técnico, detallando protocolos de seguridad esenciales y mejores prácticas para proteger los activos de la empresa mientras se trabaja de forma remota. El estilo visual debe ser claro e instructivo, con superposiciones de texto en pantalla y una narrativa concisa generada a través de la función de texto a vídeo de HeyGen, mejorada con subtítulos precisos para el cumplimiento legal y la accesibilidad.
Prompt de Ejemplo 3
Genera un vídeo de microaprendizaje conciso de 15 segundos diseñado para todo el personal remoto e híbrido, ofreciendo un recordatorio rápido sobre aspectos clave de nuestras políticas de empresa relacionadas con el trabajo remoto, con el objetivo de lograr el máximo impacto y ahorrar tiempo. Adopta una estética dinámica y visualmente impulsada con cortes rápidos y mensajes impactantes, optimizados para varias plataformas utilizando el cambio de tamaño de relación de aspecto y exportaciones de HeyGen para asegurar un amplio alcance y fácil consumo como vídeo explicativo.
step preview
Copia el prompt
step preview
Pega en el cuadro de Creación
step preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Generador de Vídeos de Política de Trabajo Remoto

Crea vídeos explicativos claros y atractivos para las políticas de trabajo remoto de tu empresa sin esfuerzo. Asegúrate de que tu equipo entienda y cumpla con las pautas clave.

1
Step 1
Selecciona una Plantilla
Elige entre una biblioteca de plantillas de vídeo o utiliza la función de texto a vídeo desde el guion para comenzar a crear tu política de trabajo remoto. Este paso fundamental ayuda a convertir información compleja en un vídeo explicativo accesible.
2
Step 2
Añade Avatar de IA y Marca
Selecciona un avatar de IA para presentar tu política de trabajo remoto, proporcionando un presentador profesional y atractivo para tu vídeo. Personaliza el vídeo con el logotipo, colores y fuentes de tu empresa para alinearlo con tu marca y lograr comunicaciones internas efectivas.
3
Step 3
Mejora con Medios
Integra medios relevantes de la extensa biblioteca de stock para reforzar visualmente los aspectos clave de tu política de trabajo remoto. Añade subtítulos y leyendas para asegurar claridad y accesibilidad para todos los espectadores.
4
Step 4
Exporta y Comparte
Exporta tu vídeo finalizado en las proporciones y resoluciones óptimas. Comparte sin problemas tu vídeo de políticas de trabajo remoto a través de tus canales de comunicación para asegurar que todos los miembros del equipo estén informados.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Simplifica las Políticas Complejas de la Empresa

.

Simplifica las políticas complejas de trabajo remoto y las directrices de la empresa en vídeos de IA claros y concisos, asegurando que todos los empleados comprendan fácilmente la información crítica.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen simplificar la creación de vídeos de política de trabajo remoto?

El Generador de Políticas de Trabajo Remoto de HeyGen, con sus avanzados avatares de IA y capacidades de texto a vídeo, permite a las organizaciones producir rápidamente vídeos explicativos claros sobre políticas de trabajo remoto. Esta herramienta innovadora asegura que los empleados comprendan las políticas cruciales de la empresa y promueve una comunicación interna fluida.

¿Qué características ofrece HeyGen para desarrollar vídeos atractivos de políticas laborales?

HeyGen proporciona una amplia gama de plantillas de vídeo de políticas laborales y un potente creador de vídeos, permitiendo a las empresas crear comunicaciones internas atractivas sin esfuerzo. Estas plantillas ayudan a optimizar los procesos de trabajo y a transmitir documentos de políticas complejas, ahorrando tiempo a los departamentos de recursos humanos.

¿Puedo personalizar los vídeos de política de trabajo remoto para alinearlos con mi marca?

Absolutamente, HeyGen asegura que tus vídeos de política de trabajo remoto reflejen la identidad de tu empresa a través de controles de marca integrales, incluyendo logotipos y colores personalizados. Esto facilita la personalización de cualquier plantilla de vídeo para mantener la coherencia con las directrices y valores de la empresa.

¿Cómo ayuda HeyGen a asegurar el cumplimiento legal de las políticas de la empresa?

La plataforma de HeyGen ayuda a las organizaciones a crear documentos de políticas claros y accesibles en formato de vídeo, lo cual es crucial para el cumplimiento legal. Al transformar información compleja en vídeos explicativos fáciles de entender, HeyGen ayuda a asegurar el cumplimiento de todas las políticas y procedimientos de la empresa.

