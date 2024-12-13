Creador de Vídeos de Incorporación Remota: Fácil Incorporación Virtual

Crea vídeos de bienvenida atractivos para equipos remotos y mejora la retención de empleados con plantillas y escenas personalizables.

Crea un vídeo de bienvenida de 45 segundos para nuevos empleados remotos, diseñado para hacer que su experiencia inicial sea fluida y positiva. El estilo visual debe ser amigable y profesional, presentando un avatar de IA diverso que introduzca a los miembros clave del equipo y establezca expectativas. Este vídeo, aprovechando los avatares de IA de HeyGen, debe ofrecer un recorrido rápido por las herramientas y recursos esenciales, haciendo que el proceso de incorporación remota sea menos intimidante.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Diseña un vídeo informativo de 60 segundos para equipos de RRHH y gerentes de contratación, mostrando las mejores prácticas para una incorporación efectiva de empleados. El estilo visual debe ser moderno y limpio, utilizando plantillas y escenas profesionales para demostrar varias etapas del proceso de incorporación. Emplea la generación de voz en off de HeyGen para entregar un mensaje claro y conciso, asegurando consistencia en todos los materiales de incorporación virtual.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un vídeo de formación dinámico de 30 segundos dirigido a líderes de equipos remotos, ofreciendo consejos rápidos para sesiones de incorporación virtual exitosas. El estilo visual debe ser orientado a la acción, con cortes rápidos y superposiciones de texto para resaltar los puntos clave. Usa la función de texto a vídeo de HeyGen desde el guion y subtítulos/captions para asegurar accesibilidad y claridad, incluso para aquellos que lo vean sin sonido.
Prompt de Ejemplo 3
Desarrolla un vídeo de bienvenida inspirador de 90 segundos para nuevos empleados, reforzando la cultura y los valores de la empresa. El estilo visual y de audio debe ser cinematográfico y acorde a la marca, incorporando metraje de alta calidad de la biblioteca de medios/soporte de stock de HeyGen que se alinee con la estética de la empresa. El vídeo también debe considerar el redimensionamiento de la relación de aspecto y las exportaciones para varias plataformas, convirtiéndolo en un recurso versátil para los esfuerzos de retención de empleados.
Copia el prompt
Pega en el cuadro de Creación
Ve cómo tu vídeo cobra vida
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Creador de Vídeos de Incorporación Remota

Crea sin esfuerzo vídeos de incorporación virtual atractivos para nuevos empleados en tu equipo remoto, asegurando una experiencia consistente y acogedora desde el primer día.

1
Step 1
Elige Tu Base
Comienza seleccionando entre una variedad de plantillas de vídeo profesionales para crear vídeos de incorporación remota estructurados e impactantes.
2
Step 2
Añade Presentadores Impulsados por IA
Mejora tu contenido incorporando avatares de IA realistas para entregar mensajes claros y consistentes, guiando a los nuevos empleados a través de su incorporación virtual.
3
Step 3
Personaliza Tu Marca
Aplica los controles de marca específicos de tu empresa, incluyendo logotipos y esquemas de color, para asegurar que tus vídeos de incorporación reflejen la identidad de tu organización.
4
Step 4
Exporta y Da la Bienvenida
Finaliza tus vídeos de incorporación de empleados y expórtalos para compartirlos fácilmente, apoyando varias plataformas y proporcionando una bienvenida cálida e informativa a tus equipos remotos.

Casos de Uso

Crea Vídeos de Bienvenida y Explicativos Dinámicos

Genera rápidamente vídeos de bienvenida atractivos y clips explicativos breves, simplificando información compleja para nuevos empleados y reforzando la cultura de la empresa.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen mejorar los vídeos de incorporación remota para nuevos empleados?

HeyGen simplifica la creación de vídeos de incorporación atractivos diseñados específicamente para equipos remotos e incorporación virtual. Nuestras funciones impulsadas por IA y plantillas de vídeo ayudan a las empresas a desarrollar experiencias de incorporación de empleados completas que mejoran la retención de empleados.

¿Qué herramientas ofrece HeyGen para crear vídeos de bienvenida atractivos para nuevos empleados?

HeyGen te permite producir vídeos de bienvenida personalizados y atractivos utilizando avatares de IA y una amplia selección de plantillas de vídeo. Con controles de marca robustos, puedes asegurar que cada vídeo se alinee perfectamente con la identidad de tu empresa para los nuevos empleados.

¿Pueden los avatares de IA de HeyGen usarse para producir vídeos de formación efectivos?

Absolutamente, los avatares de IA de HeyGen son ideales para producir vídeos de formación impactantes y tutoriales en vídeo, permitiendo una entrega consistente y profesional. Nuestras funciones impulsadas por IA simplifican el contenido complejo en formatos fácilmente digeribles, mejorando la experiencia de aprendizaje para todos los empleados.

¿Es fácil personalizar los vídeos de incorporación con la marca de mi empresa en HeyGen?

Sí, HeyGen proporciona controles de marca intuitivos, permitiéndote incorporar sin esfuerzo el logotipo, colores y fuentes de tu empresa en todos tus vídeos de incorporación. Nuestra extensa biblioteca de plantillas de vídeo facilita aún más el proceso de personalización para un mensaje de marca consistente.

