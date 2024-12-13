Crea un vídeo de bienvenida de 45 segundos para nuevos empleados remotos, diseñado para hacer que su experiencia inicial sea fluida y positiva. El estilo visual debe ser amigable y profesional, presentando un avatar de IA diverso que introduzca a los miembros clave del equipo y establezca expectativas. Este vídeo, aprovechando los avatares de IA de HeyGen, debe ofrecer un recorrido rápido por las herramientas y recursos esenciales, haciendo que el proceso de incorporación remota sea menos intimidante.

