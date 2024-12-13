Creador de Vídeos de Incorporación Remota: Fácil Incorporación Virtual
Crea vídeos de bienvenida atractivos para equipos remotos y mejora la retención de empleados con plantillas y escenas personalizables.
Diseña un vídeo informativo de 60 segundos para equipos de RRHH y gerentes de contratación, mostrando las mejores prácticas para una incorporación efectiva de empleados. El estilo visual debe ser moderno y limpio, utilizando plantillas y escenas profesionales para demostrar varias etapas del proceso de incorporación. Emplea la generación de voz en off de HeyGen para entregar un mensaje claro y conciso, asegurando consistencia en todos los materiales de incorporación virtual.
Produce un vídeo de formación dinámico de 30 segundos dirigido a líderes de equipos remotos, ofreciendo consejos rápidos para sesiones de incorporación virtual exitosas. El estilo visual debe ser orientado a la acción, con cortes rápidos y superposiciones de texto para resaltar los puntos clave. Usa la función de texto a vídeo de HeyGen desde el guion y subtítulos/captions para asegurar accesibilidad y claridad, incluso para aquellos que lo vean sin sonido.
Desarrolla un vídeo de bienvenida inspirador de 90 segundos para nuevos empleados, reforzando la cultura y los valores de la empresa. El estilo visual y de audio debe ser cinematográfico y acorde a la marca, incorporando metraje de alta calidad de la biblioteca de medios/soporte de stock de HeyGen que se alinee con la estética de la empresa. El vídeo también debe considerar el redimensionamiento de la relación de aspecto y las exportaciones para varias plataformas, convirtiéndolo en un recurso versátil para los esfuerzos de retención de empleados.
Motor Creativo
Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Casos de Uso
Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.
Desarrolla Formación de Incorporación Integral.
Produce eficientemente módulos de formación integrales para nuevos empleados remotos, asegurando una entrega de conocimiento y desarrollo de habilidades consistentes en tu equipo global.
Mejora el Compromiso de Nuevos Empleados.
Mejora el compromiso y la retención de nuevos empleados con vídeos de incorporación interactivos impulsados por IA que captan e informan a los empleados remotos de manera efectiva.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo puede HeyGen mejorar los vídeos de incorporación remota para nuevos empleados?
HeyGen simplifica la creación de vídeos de incorporación atractivos diseñados específicamente para equipos remotos e incorporación virtual. Nuestras funciones impulsadas por IA y plantillas de vídeo ayudan a las empresas a desarrollar experiencias de incorporación de empleados completas que mejoran la retención de empleados.
¿Qué herramientas ofrece HeyGen para crear vídeos de bienvenida atractivos para nuevos empleados?
HeyGen te permite producir vídeos de bienvenida personalizados y atractivos utilizando avatares de IA y una amplia selección de plantillas de vídeo. Con controles de marca robustos, puedes asegurar que cada vídeo se alinee perfectamente con la identidad de tu empresa para los nuevos empleados.
¿Pueden los avatares de IA de HeyGen usarse para producir vídeos de formación efectivos?
Absolutamente, los avatares de IA de HeyGen son ideales para producir vídeos de formación impactantes y tutoriales en vídeo, permitiendo una entrega consistente y profesional. Nuestras funciones impulsadas por IA simplifican el contenido complejo en formatos fácilmente digeribles, mejorando la experiencia de aprendizaje para todos los empleados.
¿Es fácil personalizar los vídeos de incorporación con la marca de mi empresa en HeyGen?
Sí, HeyGen proporciona controles de marca intuitivos, permitiéndote incorporar sin esfuerzo el logotipo, colores y fuentes de tu empresa en todos tus vídeos de incorporación. Nuestra extensa biblioteca de plantillas de vídeo facilita aún más el proceso de personalización para un mensaje de marca consistente.