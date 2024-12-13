Generador de Vídeos de Formación Remota: Crea Cursos Atractivos
Produce instantáneamente formación profesional para empleados y guías prácticas utilizando Avatares de IA y plantillas listas para L&D.
Desarrolla un módulo de formación de 90 segundos para nuevos empleados, cubriendo los protocolos de seguridad esenciales de la empresa. Emplea un estilo visual atractivo y amigable con diversos avatares de IA e infografías integradas, complementado por la generación de voz en off de HeyGen para asegurar una comunicación clara. El vídeo debe aprovechar las plantillas listas para L&D para un despliegue rápido.
Produce una guía de 2 minutos para usuarios finales, explicando el proceso de configuración de una nueva función de software. El vídeo debe adoptar un estilo visual interactivo y paso a paso con texto en pantalla, apoyado por la biblioteca de medios/soporte de stock de HeyGen para visuales relevantes. Asegúrate de que se generen subtítulos precisos para mejorar la accesibilidad y ayudar en la creación de guías completas.
Diseña un vídeo conciso de 45 segundos para habilitación de ventas para el equipo de ventas interno, presentando un nuevo beneficio del producto. El estilo visual debe ser dinámico y motivador, con cabezas parlantes entregadas por avatares de IA convincentes. Utiliza el cambio de tamaño de aspecto y exportaciones de HeyGen para adaptar fácilmente el contenido a varias plataformas, impulsando la habilitación de ventas.
Motor Creativo
Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Casos de Uso
Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.
Crea Programas de Formación Completos.
Desarrolla y escala rápidamente cursos de formación robustos para educar a los empleados y alcanzar eficientemente a una audiencia global.
Mejora el Compromiso y la Retención del Aprendizaje.
Aprovecha la IA para producir vídeos de formación dinámicos e interactivos que mejoran significativamente el compromiso del aprendiz y la retención del conocimiento.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo simplifica HeyGen la creación de vídeos de IA para formación técnica?
La plataforma de IA generativa de HeyGen permite a los usuarios transformar guiones en vídeos profesionales de IA, utilizando avatares de IA realistas y un generador de voz de IA para agilizar la producción de vídeos de formación técnica. Esta capacidad lo convierte en un generador eficiente de vídeos de formación remota.
¿Qué características técnicas avanzadas ofrece HeyGen para contenido de formación global?
HeyGen proporciona características avanzadas como subtitulado automático y soporte para más de 140 idiomas, asegurando una accesibilidad completa para vídeos de formación global. Sus robustas herramientas de edición permiten un control preciso y personalización de tu material de formación remota.
¿Puede HeyGen usarse para crear guías prácticas y plantillas listas para L&D?
Sí, HeyGen ofrece una variedad de plantillas listas para L&D diseñadas para simplificar la creación de vídeos de formación atractivos para empleados y guías de usuario paso a paso. Esta plataforma es ideal para desarrollar material de formación completo de manera rápida y eficiente.
¿Qué herramientas ofrece HeyGen para agilizar la creación y distribución de vídeos?
HeyGen mejora la colaboración en equipo con su Editor intuitivo, permitiendo una creación de contenido sin problemas. Características como el uso compartido inteligente, una extensión de navegador y una aplicación de escritorio aseguran que los vídeos profesionales generados por IA puedan ser fácilmente distribuidos y gestionados en equipos remotos.