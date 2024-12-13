Generador de Vídeos de Actualización para Equipos Remotos: Comunicación Sin Esfuerzo

Convierte tus guiones en actualizaciones atractivas para equipos remotos al instante con Texto a vídeo desde guion, automatizando flujos de trabajo y mejorando la colaboración.

Produce un vídeo conciso de 1 minuto para equipos de desarrollo remoto, ofreciendo una actualización técnica del producto con visuales profesionales y nítidos que muestren características clave y puntos de datos. El vídeo debe contar con una voz en off generada por IA clara y concisa que explique los avances, utilizando la capacidad de texto a vídeo de HeyGen para agilizar la creación de contenido.

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un vídeo de formación para empleados de 90 segundos dirigido a nuevos contratados técnicos remotos, demostrando la configuración de una herramienta de software compleja. El estilo visual debe ser atractivo, con grabaciones de pantalla paso a paso y un avatar de IA guiando al usuario en cada acción, aprovechando los avatares de IA de HeyGen para una experiencia de aprendizaje personalizada y efectiva que ayude a automatizar flujos de trabajo.
Prompt de Ejemplo 2
Crea un vídeo detallado de informe de progreso de proyecto de 2 minutos para gestores de proyectos remotos y partes interesadas técnicas, resumiendo hitos y desafíos. El vídeo debe emplear visuales pulidos de estilo infográfico con gráficos y diagramas animados, acompañado de una voz en off generada por IA calmada y autoritaria, y subtítulos precisos generados por HeyGen para mayor claridad.
Prompt de Ejemplo 3
Diseña un vídeo asincrónico dinámico de 45 segundos proporcionando un consejo técnico rápido para los miembros existentes del equipo remoto para optimizar su flujo de trabajo. El estilo visual debe ser limpio con cortes rápidos y superposiciones de texto simples, acompañado de una voz en off generada por IA animada e informativa, utilizando eficazmente la función de generación de voz en off de HeyGen para un despliegue rápido de contenido.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Generador de Vídeos de Actualización para Equipos Remotos

Transforma fácilmente tus actualizaciones de equipo en vídeos atractivos impulsados por IA. Entrega mensajes claros y consistentes de manera asincrónica a tu equipo remoto, ahorrando tiempo y mejorando la comunicación.

1
Step 1
Pega Tu Actualización
Simplemente pega tu guion de texto en el generador. Nuestra función de texto a vídeo convertirá instantáneamente tu mensaje escrito en una narrativa de vídeo dinámica, lista para el enriquecimiento visual.
2
Step 2
Selecciona un Avatar de IA
Elige de una diversa biblioteca de avatares de IA realistas para ser el presentador de tu actualización de equipo. Esto añade un toque humano y de compromiso sin necesidad de una cámara.
3
Step 3
Personaliza con Plantillas
Mejora tu vídeo con diseños profesionales seleccionando entre varias plantillas de vídeo. Incorpora los elementos de tu marca, música de fondo y visuales para coincidir con el estilo de tu empresa.
4
Step 4
Exporta y Comparte
Genera tu actualización de vídeo de alta calidad, luego expórtala fácilmente en tu relación de aspecto preferida. Distribuye tu mensaje de vídeo asincrónico a los miembros de tu equipo remoto para una comunicación eficiente.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Impulsa la Moral y Conexión del Equipo Remoto

.

Entrega mensajes de vídeo inspiradores para motivar a equipos distribuidos, fomentar una cultura positiva y fortalecer las conexiones dentro de un entorno de trabajo remoto.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo simplifica el generador de vídeos de IA de HeyGen la creación de contenido profesional a partir de texto?

HeyGen aprovecha la tecnología avanzada de generador de vídeos de IA, transformando guiones de texto simples en vídeos pulidos. Los usuarios pueden seleccionar entre varios avatares de IA y utilizar opciones de voz en off generadas por IA realistas para crear contenido atractivo de manera eficiente, haciendo que el proceso de texto a vídeo sea notablemente sencillo.

¿Puede HeyGen mejorar la eficiencia para equipos remotos que necesitan actualizaciones de equipo y materiales de formación consistentes?

Absolutamente. HeyGen sirve como un generador ideal de vídeos de actualización para equipos remotos, permitiendo la rápida producción de contenido de vídeo asincrónico para actualizaciones de equipo o vídeos de formación integral para empleados. Esta capacidad ayuda a automatizar flujos de trabajo y puede reducir significativamente las reuniones al entregar información de manera clara y concisa.

¿Qué características de personalización están disponibles en HeyGen para la producción de vídeos únicos y branding?

HeyGen ofrece amplias características de personalización, incluyendo una amplia gama de plantillas de vídeo y la capacidad de integrar los controles de branding específicos de tu marca como logotipos y colores. También puedes personalizar avatares de IA y ajustar elementos de voz en off generados por IA para alinearse perfectamente con la identidad y mensaje de tu marca.

¿HeyGen admite la integración de medios existentes y ofrece opciones de salida flexibles para vídeos de alta calidad?

Sí, HeyGen proporciona un soporte robusto de biblioteca de medios, permitiendo a los usuarios incorporar fácilmente sus propios activos junto con medios de stock. Para un despliegue versátil, HeyGen asegura una salida de vídeo de alta calidad con opciones para redimensionar la relación de aspecto y varios formatos de exportación, atendiendo a los diversos requisitos de plataforma para contenido de vídeo pulido.

