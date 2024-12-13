Impulsa el Aprendizaje con un Generador de Vídeos de Formación para Equipos Remotos

Genera vídeos de formación profesional para empleados más rápido. Simplemente convierte tus guiones en contenido cautivador usando Texto a vídeo desde guion.

Desarrolla un vídeo de introducción de 60 segundos para nuevos miembros de equipos remotos, dirigido específicamente a gerentes de RRHH y líderes de equipo. Este vídeo debe presentar avatares profesionales de AI introduciendo la cultura de la empresa y herramientas esenciales, utilizando los avatares de AI de HeyGen y generación de voz en off para un estilo visual consistente, amigable y moderno.

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Produce un tutorial de desarrollo de habilidades técnicas de 90 segundos para desarrolladores de software sobre un nuevo marco de codificación. El vídeo debe tener un estilo visual instructivo y detallado con audio calmado y explicativo, aprovechando la función de texto a vídeo de HeyGen para garantizar precisión y consistencia, completo con subtítulos claros.
Prompt de Ejemplo 2
Diseña una pieza de documentación interna en vídeo de 2 minutos para especialistas en L&D, explicando un nuevo proceso de gestión de proyectos. Este vídeo corporativo y organizado debe incorporar elementos de marca personalizados de la biblioteca de medios, utilizando las plantillas y escenas de HeyGen para una estética limpia y redimensionamiento de aspecto y exportaciones para varias plataformas.
Prompt de Ejemplo 3
Crea un recorrido dinámico de 45 segundos para una nueva herramienta de software, dirigido a miembros de departamentos específicos y nuevos empleados. El vídeo debe ser atractivo con una voz enérgica y texto claro en pantalla, construido usando una plantilla de vídeo de HeyGen y con generación precisa de voz en off y subtítulos para una experiencia de aprendizaje paso a paso.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Generador de Vídeos de Formación para Equipos Remotos

Crea rápidamente vídeos de formación atractivos y consistentes para tu equipo remoto con AI avanzada, asegurando una comunicación clara y un desarrollo de habilidades efectivo.

1
Step 1
Crea Tu Guion de Formación
Genera fácilmente contenido de vídeo pegando tu guion de formación en el generador de texto a vídeo. Nuestra AI transformará tu texto en diálogo hablado, formando la base de tu vídeo de formación para equipos remotos.
2
Step 2
Elige Tu Presentador de AI
Selecciona entre una diversa gama de avatares de AI para presentar tu sesión de formación. Combina tu avatar elegido con plantillas de vídeo y escenas adecuadas para mejorar visualmente tu contenido, haciéndolo más atractivo para tus aprendices remotos.
3
Step 3
Aplica Marca y Accesibilidad
Añade pulido y profesionalismo incorporando marca personalizada, como el logotipo y colores de tu empresa. Mejora la accesibilidad para todos los miembros del equipo habilitando subtítulos y captions automáticos, asegurando que tu mensaje sea claro.
4
Step 4
Exporta y Comparte Tu Vídeo
Finaliza tu vídeo de formación seleccionando la relación de aspecto adecuada y exportándolo en el formato deseado. Tu vídeo de formación de alta calidad y con marca está ahora listo para ser compartido con tu equipo remoto para una incorporación y desarrollo de habilidades efectivos.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Simplifica Conceptos Complejos

.

Desglosa procedimientos internos complejos, tutoriales de software o políticas de la empresa en contenido de vídeo fácilmente digerible y atractivo para equipos remotos.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo facilita HeyGen la creación de vídeos de formación de alta calidad para equipos remotos?

HeyGen actúa como un potente "generador de vídeos de AI", permitiendo a los equipos producir rápidamente "vídeos de formación para empleados" atractivos. Sus capacidades avanzadas lo convierten en un "creador de vídeos de formación para equipos remotos" ideal, asegurando un "desarrollo de habilidades" consistente y efectivo en fuerzas de trabajo distribuidas.

¿Qué características avanzadas de AI incorpora HeyGen para generar contenido de vídeo?

HeyGen aprovecha sofisticados "avatares de AI" y un robusto "generador de texto a vídeo" para transformar guiones en visuales dinámicos. Esto incluye un "generador de voz de AI" que produce narraciones de sonido natural, haciendo que los temas complejos sean fáciles de entender.

¿Puede HeyGen ayudar a mantener la consistencia de la marca y acelerar la producción de vídeos?

Absolutamente, HeyGen ofrece una variedad de "plantillas de vídeo" y controles de "marca personalizada" para asegurar que todos tus "vídeos de formación" se alineen con la identidad de tu empresa. Esto permite una rápida creación de contenido y una "documentación en vídeo" consistente en toda tu organización.

¿Qué características de accesibilidad proporciona HeyGen para los vídeos de formación?

HeyGen genera automáticamente "subtítulos" precisos para todos los vídeos, mejorando la comprensión y accesibilidad para audiencias diversas. Esta característica es crucial para "vídeos de formación para empleados" efectivos y ayuda a transmitir la información claramente.

logo
Precios
Planes de PreciosPrecios de API
HeyGen para Empresas
EmpresaContactar con Ventas
Productos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares de StockAspecto del AvatarAPITraducción de vídeoLocalizaciónAvatar InteractivoHerramientas de IA
Industria
AgenciasE-Learning
Recursos
BlogHistorias de clientesPrograma de AfiliadosSeminarios webCentro de ayudaComunidadGuías prácticasDocumentación de APIPreguntas frecuentes
Equipos
MarketingAprendizaje y DesarrolloLocalizaciónAlcance de Ventas
Empresa
Acerca de nosotrosCarrerasAlternativasInvestigación en IAPortal de SeguridadConfianza y SeguridadPolítica de PrivacidadTérminos de servicioPolítica de ModeraciónCumplimiento del GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo