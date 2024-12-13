Creador de Vídeos de Incorporación Remota: Simplifica la Bienvenida a Nuevos Empleados

Produce sin esfuerzo vídeos de incorporación impactantes utilizando nuestra diversa biblioteca de medios y soporte de stock.

Crea un vídeo de bienvenida de 45 segundos para la incorporación remota utilizando los avatares de IA de HeyGen para saludar a los nuevos empleados, mostrando al equipo y la cultura de la empresa en un estilo cálido y profesional con una voz en off amigable y entusiasta y música de fondo envolvente.

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Imagina un vídeo dinámico de 60 segundos de introducción a la cultura de la empresa diseñado para la incorporación de empleados, aprovechando las extensas plantillas y escenas de HeyGen para representar visualmente los valores fundamentales con imágenes inspiradoras, música de fondo animada y una narración clara y concisa para los nuevos empleados.
Prompt de Ejemplo 2
Desarrolla un vídeo de incorporación de clientes de 30 segundos para presentar las características clave del producto, utilizando las robustas opciones de personalización de vídeo de HeyGen para ofrecer contenido personalizado con un estilo visual limpio y enérgico y textos animados destacados, adaptado para nuevos clientes.
Prompt de Ejemplo 3
Optimiza el proceso de aprendizaje con un fragmento de formación específico de 90 segundos, transformando tus instrucciones detalladas en un vídeo impactante utilizando la función de texto a vídeo de HeyGen, presentado con un estilo visual informativo y estructurado y una voz en off profesional para nuevos empleados que requieren orientación específica.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Creador de Vídeos de Incorporación Remota

Crea sin esfuerzo vídeos de incorporación atractivos y personalizados para tus nuevos empleados, asegurando una cálida bienvenida e integración sin problemas en tu equipo, sin importar dónde estén.

1
Step 1
Elige una Plantilla
Selecciona entre una variedad de plantillas de vídeo profesionales diseñadas para iniciar rápidamente y de manera eficiente tu proceso de creación de vídeos de incorporación remota.
2
Step 2
Genera tu Guion
Aprovecha los guiones impulsados por IA o pega tu propio contenido para transformar instantáneamente texto en una narración de vídeo atractiva, asegurando mensajes claros y consistentes.
3
Step 3
Personaliza tu Contenido
Mejora tu vídeo con contenido personalizado añadiendo avatares de IA, medios de tu biblioteca y controles de marca para que coincida perfectamente con la identidad de tu empresa.
4
Step 4
Exporta y Comparte
Finaliza tu vídeo de incorporación profesional y comparte fácilmente el contenido de vídeo en todas las plataformas, haciéndolo accesible para todos tus nuevos empleados.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Inspira y eleva a las audiencias con vídeos motivacionales

.

Inspira y conecta a los nuevos miembros del equipo remoto creando vídeos personalizados e impactantes que transmitan la cultura y visión de la empresa.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen ayudar a crear vídeos de incorporación remota atractivos?

HeyGen te permite producir vídeos impactantes para la incorporación virtual utilizando un generador de vídeos de IA avanzado. Transforma fácilmente texto en vídeo desde un guion, mejorando la comunicación para los nuevos empleados con visuales dinámicos y mensajes claros. Esto hace de HeyGen un excelente creador de vídeos de incorporación remota.

¿Qué opciones de personalización creativa están disponibles para los vídeos de incorporación de HeyGen?

HeyGen ofrece una amplia personalización de vídeos para asegurar que tus vídeos de incorporación se alineen perfectamente con tu marca. Puedes seleccionar entre varias plantillas de vídeo y escenas, incorporar avatares de IA y aplicar tus controles de marca específicos como logotipos y colores. Esto te permite crear contenido personalizado sin esfuerzo.

¿Puede HeyGen generar contenido personalizado para nuevos empleados diversos?

Sí, HeyGen sobresale en la creación de contenido personalizado adaptado para nuevos empleados diversos a través de sus capacidades avanzadas de IA. Utiliza avatares de IA y personaliza tus vídeos para abordar roles o departamentos específicos, asegurando que cada empleado reciba vídeos de incorporación relevantes y atractivos.

¿Cómo simplifica HeyGen el proceso de producción de vídeos para la incorporación de empleados?

HeyGen simplifica la incorporación de empleados proporcionando herramientas intuitivas que eliminan la necesidad de habilidades complejas de edición de vídeo. Con características como generación de voz en off, subtítulos/captions automáticos y una rica biblioteca de medios, puedes crear vídeos profesionales sin esfuerzo. Esto hace de HeyGen un potente creador de vídeos explicativos.

logo
Precios
Planes de PreciosPrecios de API
HeyGen para Empresas
EmpresaContactar con Ventas
Productos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares de StockAspecto del AvatarAPITraducción de vídeoLocalizaciónAvatar InteractivoHerramientas de IA
Industria
AgenciasE-Learning
Recursos
BlogHistorias de clientesPrograma de AfiliadosSeminarios webCentro de ayudaComunidadGuías prácticasDocumentación de APIPreguntas frecuentes
Equipos
MarketingAprendizaje y DesarrolloLocalizaciónAlcance de Ventas
Empresa
Acerca de nosotrosCarrerasAlternativasInvestigación en IAPortal de SeguridadConfianza y SeguridadPolítica de PrivacidadTérminos de servicioPolítica de ModeraciónCumplimiento del GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo