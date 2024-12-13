Generador de Incorporación Remota: Diseña Experiencias Atractivas

Ahorra tiempo creando incorporaciones personalizadas para nuevos empleados con avatares de AI personalizados, aumentando el compromiso de los empleados.

Genera un vídeo de 45 segundos para nuevos empleados que se unan a un equipo remoto, presentando un avatar de AI que ofrezca una bienvenida amistosa y describa los pasos iniciales de su proceso de incorporación remota. El estilo visual debe ser profesional y acogedor, complementado con una voz en off alentadora y clara, haciendo que el nuevo empleado se sienta integrado desde el primer día.

Prompt de Ejemplo 1
Crea un vídeo instructivo de 60 segundos dirigido a gerentes de RRHH y líderes de equipo, demostrando cómo un Generador de Listas de Verificación para la Incorporación Remota puede ahorrar tiempo significativamente. Este vídeo debe presentar visuales nítidos al estilo infográfico y una voz explicativa y segura, transmitiendo efectivamente la facilidad de generar listas personalizadas usando capacidades de texto a vídeo desde guion.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un vídeo promocional de 30 segundos para clientes potenciales, ilustrando cómo los planes personalizados son fundamentales para aumentar el compromiso de los empleados desde su primer día. El estilo visual debe ser atractivo y dinámico, mostrando opciones personalizables, acompañado de una voz entusiasta y clara, enfatizando el beneficio de usar plantillas y escenas pre-diseñadas para una creación rápida.
Prompt de Ejemplo 3
Desarrolla un vídeo de incorporación de 40 segundos específicamente para nuevos empleados, diseñado para introducirlos efectivamente a la cultura de la empresa. Este vídeo debe presentar visuales cálidos y acogedores, utilizando la biblioteca de medios/soporte de stock de HeyGen para retratar escenarios diversos y relatables, acompañado de una voz en off ligeramente informal pero profesional que represente auténticamente la ética de la empresa.
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Generador de Incorporación Remota

Simplifica tu proceso de incorporación y aumenta el compromiso de los nuevos empleados creando vídeos de incorporación totalmente personalizados y profesionales con facilidad.

1
Step 1
Crea Tu Proyecto de Incorporación
Comienza seleccionando una plantilla pre-diseñada o construye tu vídeo de incorporación remota desde cero para nuevos empleados, utilizando las Plantillas y escenas de HeyGen.
2
Step 2
Introduce Tu Guion de Incorporación
Transforma fácilmente tu contenido escrito en un discurso atractivo usando la función de Texto a vídeo desde guion, creando un plan personalizado para tus nuevos miembros del equipo.
3
Step 3
Selecciona Tu Avatar de AI
Mejora tu vídeo con avatares de AI realistas que transmitan tu mensaje, haciendo que tu incorporación remota sea más atractiva y relatable para los nuevos empleados.
4
Step 4
Exporta Tu Vídeo de Incorporación
¡Tu vídeo de incorporación profesional está listo! Utiliza el redimensionamiento de relación de aspecto y las exportaciones para prepararlo para varias plataformas y compártelo sin problemas con los nuevos empleados.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Cultiva la Cultura de la Empresa de Forma Remota

.

Desarrolla mensajes de bienvenida inspiradores y vídeos de construcción de cultura usando AI, haciendo que los nuevos empleados remotos se sientan conectados y motivados desde el primer día.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen servir como un generador de incorporación remota con AI?

HeyGen permite a los gerentes de RRHH crear vídeos de incorporación remota atractivos utilizando sus avanzadas capacidades de AI. Genera fácilmente planes personalizados para nuevos empleados con avatares de AI y texto a vídeo desde guion, ahorrando tiempo significativo en el proceso de incorporación.

¿Qué hace de HeyGen una solución efectiva para la creación de vídeos de incorporación?

HeyGen proporciona una plataforma integral para crear vídeos de incorporación convincentes que mejoran el compromiso de los empleados e inmersan a los nuevos empleados en la cultura de tu empresa. Con plantillas personalizables, avatares de AI y generación de voz en off sin fisuras, puedes crear contenido profesional y de marca rápidamente.

¿Puede HeyGen ayudar a los gerentes de RRHH a crear planes de incorporación personalizados?

¡Absolutamente! HeyGen permite a los gerentes de RRHH diseñar planes totalmente personalizables y personalizados para la incorporación remota. Utiliza las características de HeyGen, como plantillas y herramientas impulsadas por AI, para generar una lista de verificación de incorporación remota interactiva que se adapte a las necesidades específicas de cada nuevo empleado, mejorando su experiencia.

¿Cómo ayuda HeyGen a los equipos de RRHH a ahorrar tiempo en la producción de vídeos de incorporación?

HeyGen reduce drásticamente el tiempo dedicado a crear contenido de incorporación a través de su plataforma de Generación de Vídeo de Extremo a Extremo. Los gerentes de RRHH pueden transformar eficientemente texto a vídeo desde guion usando avatares de AI y plantillas preconstruidas, agilizando todo el proceso para ahorrar tiempo.

