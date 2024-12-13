Genera un vídeo de 45 segundos para nuevos empleados que se unan a un equipo remoto, presentando un avatar de AI que ofrezca una bienvenida amistosa y describa los pasos iniciales de su proceso de incorporación remota. El estilo visual debe ser profesional y acogedor, complementado con una voz en off alentadora y clara, haciendo que el nuevo empleado se sienta integrado desde el primer día.

Generar Vídeo