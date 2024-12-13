Creador de Vídeos de Perspectivas de Aprendizaje Remoto: Impulsa el Compromiso

Transforma guiones en vídeos educativos atractivos sin esfuerzo con nuestra función de texto a vídeo desde guion, perfecta para creadores de cursos.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un vídeo promocional de 90 segundos dirigido a creadores de cursos, enfatizando la creación de vídeos educativos que logren un alto compromiso de los estudiantes. El estilo visual y de audio debe ser vibrante y dinámico, incorporando varios "Plantillas y escenas" para mantener a los espectadores cautivados, junto con "avatares de IA" expresivos que transmitan puntos clave con una "Generación de voz en off" atractiva para hacer el aprendizaje inmersivo y efectivo.
Prompt de Ejemplo 2
Crea un vídeo instructivo de 2 minutos diseñado para educadores y diseñadores instruccionales, destacando las mejores prácticas para ofrecer conocimientos de aprendizaje remoto dentro de cursos en línea. El vídeo debe adoptar una estética visual moderna y accesible, centrándose en la claridad y facilidad de comprensión, con "Subtítulos/captions" precisos para garantizar la accesibilidad para todos los estudiantes. Aprovecha el "Soporte de biblioteca de medios/stock" de HeyGen para enriquecer el contenido con visuales relevantes, ilustrando conceptos clave de manera efectiva.
Prompt de Ejemplo 3
Diseña un vídeo de anuncio de 45 segundos para empresas que buscan una solución eficiente de creador de vídeos con IA para producir vídeos personalizados rápidamente. Este vídeo debe ser elegante y con marca, utilizando cortes rápidos para transmitir eficiencia e impacto, acompañado de una "voz en off de IA" profesional. Demuestra cómo el "Redimensionamiento de relación de aspecto y exportaciones" de HeyGen permite una adaptación sin problemas a través de varias plataformas, asegurando un mensaje y calidad visual consistentes.
Copia el prompt
Pega en el cuadro de Creación
Ve cómo tu vídeo cobra vida
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Creador de Vídeos de Perspectivas de Aprendizaje Remoto

Aprovecha la IA para transformar datos brutos y guiones en vídeos educativos atractivos, mejorando las experiencias de aprendizaje remoto y proporcionando perspectivas más profundas para creadores de cursos y responsables de L&D.

1
Step 1
Pega Tu Guion de Perspectivas de Aprendizaje
Comienza pegando tu contenido educativo o guion de perspectivas directamente en la plataforma. Nuestra función de "Texto a vídeo desde guion" comenzará automáticamente a convertir tu texto en un guion gráfico visual, formando la base de tu vídeo de aprendizaje remoto.
2
Step 2
Selecciona Tu Presentador de IA y Visuales
Elige de una diversa biblioteca de "avatares de IA" y personaliza su apariencia para que coincida con tu marca. Mejora aún más tu vídeo añadiendo medios de stock relevantes o subiendo tus propios recursos para ilustrar eficazmente tus puntos clave de aprendizaje.
3
Step 3
Añade Elementos Interactivos para el Compromiso
Aumenta el "compromiso del estudiante" incorporando características como cuestionarios y encuestas directamente en tu vídeo. Las capacidades de "vídeos interactivos" de la plataforma transforman la visualización pasiva en una experiencia de aprendizaje activa, recopilando valiosas perspectivas.
4
Step 4
Genera y Comparte Tu Vídeo Informativo
Con tu guion, visuales y elementos interactivos en su lugar, genera tu producción de vídeo terminada. Expórtalo en varios formatos, completo con "Subtítulos/captions" para accesibilidad, y compártelo en tus plataformas elegidas para informar y educar.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Simplifica Contenidos Educativos Complejos

Transforma perspectivas de aprendizaje remoto intrincadas y temas complejos en vídeos educativos claros y comprensibles para mejorar la comprensión.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo simplifica HeyGen la creación de vídeos con IA a partir de texto?

HeyGen transforma guiones en vídeos atractivos utilizando avanzados avatares de IA y voces en off naturales de IA, haciendo que el proceso de crear contenido profesional sea altamente eficiente. Nuestra plataforma ofrece generación de vídeo de extremo a extremo, permitiendo a los usuarios producir vídeos personalizados a partir de texto sin esfuerzo.

¿Puede HeyGen ayudar a crear vídeos educativos interactivos y atractivos?

Sí, HeyGen permite a los creadores de cursos y responsables de L&D producir vídeos educativos altamente atractivos con facilidad. Utiliza nuestras diversas plantillas de vídeo y vídeos personalizados para mejorar las experiencias de aprendizaje y aumentar el compromiso de los estudiantes.

¿Qué características técnicas ofrece HeyGen para la personalización y accesibilidad de vídeos?

HeyGen proporciona características robustas como subtítulos/captions automáticos para garantizar la accesibilidad para todos los estudiantes. Con nuestro editor intuitivo de arrastrar y soltar y controles de marca, puedes personalizar vídeos sin esfuerzo para que coincidan con tus requisitos específicos y mantener una identidad de marca consistente.

¿Qué tan eficiente es el proceso de generación de vídeos con HeyGen?

HeyGen agiliza todo el flujo de trabajo de creación de vídeos, ofreciendo una solución de generación de vídeo de extremo a extremo eficiente impulsada por asistencia de IA. Esto permite a los creadores de vídeos de perspectivas de aprendizaje remoto producir rápidamente contenido de alta calidad sin edición extensa, ahorrando significativamente tiempo y recursos.

