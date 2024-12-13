Creador de Vídeos de Desarrollo Remoto para Actualizaciones de Proyectos Sin Problemas

Transforma rápidamente texto en vídeos profesionales para proyectos de desarrollo de sistemas con nuestra intuitiva función de texto a vídeo desde guion.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Crea un vídeo de actualización de producto de 45 segundos para gestores de proyectos en un entorno de colaboración remota, destacando los avances recientes en nuestro software de grabación de vídeo remoto. Emplea un estilo visual dinámico y atractivo con cortes rápidos que muestren las nuevas características, complementado con música de fondo animada y una voz de AI amigable. Asegúrate de que el vídeo utilice la función de texto a vídeo desde guion de HeyGen para una creación de contenido rápida e incluya subtítulos para accesibilidad.
Prompt de Ejemplo 2
Desarrolla un vídeo de incorporación de 2 minutos para nuevos empleados que se unan a equipos de desarrollo remoto, explicando los procesos de flujo de trabajo principales. El vídeo debe tener un estilo visual amigable y paso a paso, incorporando grabaciones de pantalla de herramientas de desarrollo y guiado por una voz en off de AI clara e instructiva. Aprovecha las plantillas y escenas personalizables de HeyGen para mantener la coherencia de la marca y generar eficientemente contenido de vídeo instructivo de alta calidad utilizando sus capacidades de creador de vídeos de AI.
Prompt de Ejemplo 3
Produce un vídeo de marketing de 60 segundos dirigido a clientes potenciales que buscan soluciones robustas de desarrollo remoto. El estilo visual y de audio debe ser pulido y visualmente atractivo, con gráficos modernos y metraje de archivo profesional de la biblioteca de medios, una partitura musical impactante y una voz en off de AI convincente. Muestra cómo HeyGen permite la creación de vídeos profesionales con redimensionamiento de relación de aspecto flexible y exportaciones para varias plataformas.
Copia el prompt
Pega en el cuadro de Creación
Ve cómo tu vídeo cobra vida
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Creador de Vídeos de Desarrollo Remoto

Produce eficientemente vídeos de alta calidad para tus proyectos de desarrollo remoto y equipos creativos con herramientas de creación de vídeo impulsadas por AI.

1
Step 1
Crea Tu Guion de Vídeo
Comienza escribiendo o pegando tu guion. Nuestra plataforma aprovecha las capacidades de texto a vídeo desde guion para generar instantáneamente escenas de vídeo basadas en tu contenido, sentando las bases para tu proyecto.
2
Step 2
Añade Avatares de AI Atractivos
Da vida a tu guion seleccionando y personalizando avatares de AI que representen tu marca o mensaje. Estos avatares entregarán tu narración, haciendo tu vídeo altamente atractivo.
3
Step 3
Aplica Elementos de Marca
Asegura la coherencia de la marca aplicando fácilmente tus controles de marca personalizados (logotipo, colores). Integra tu identidad visual específica a lo largo del vídeo para un aspecto pulido y profesional.
4
Step 4
Exporta Tu Vídeo Final
Antes de exportar, asegura el máximo alcance y accesibilidad añadiendo subtítulos/captions automatizados. Una vez listo, exporta sin esfuerzo tu vídeo profesional para su despliegue en todas las plataformas deseadas.

Casos de Uso

Demuestra Resultados de Proyectos y Demos

Presenta efectivamente los resultados de proyectos de desarrollo de sistemas y muestra demostraciones de productos a partes interesadas o clientes con vídeos profesionales generados por AI.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo simplifica HeyGen la creación de vídeos profesionales con AI?

La plataforma impulsada por AI de HeyGen permite a los usuarios generar vídeos profesionales sin esfuerzo, aprovechando avanzados avatares de AI y convirtiendo texto a vídeo directamente desde guiones, simplificando significativamente todo el flujo de trabajo de creación de vídeos.

¿Qué opciones de personalización ofrece HeyGen para la salida de vídeo?

HeyGen proporciona amplios controles de marca, incluyendo logotipos y colores personalizados, junto con plantillas personalizables. Los usuarios también pueden utilizar el redimensionamiento flexible de la relación de aspecto y exportar sus vídeos de alta calidad en resolución 4K, asegurando un producto final pulido.

¿Puede HeyGen mejorar la colaboración remota para equipos creativos?

Sí, HeyGen apoya la colaboración remota para equipos creativos proporcionando características como voces en off de AI y subtítulos/captions automatizados. Esto asegura una comunicación clara y una producción de vídeo eficiente, permitiendo a los equipos trabajar juntos sin problemas desde cualquier lugar.

¿Qué proceso técnico utiliza HeyGen para la generación de guion a vídeo?

HeyGen emplea una sofisticada tecnología de texto a vídeo desde guion, generando automáticamente contenido de vídeo atractivo. Esto incluye la integración fluida de avatares de AI y el aprovechamiento de la generación de voz en off integrada para una experiencia de generación de vídeo fluida y completa.

