Creador de Vídeos de Notas de Lanzamiento: Simplifica las Actualizaciones de Producto

Eleva tus actualizaciones de producto con avatares de AI dinámicos, haciendo que las características complejas sean fáciles de entender y atractivas para tu audiencia.

Produce un vídeo informativo de 60 segundos dirigido a Product Managers, utilizando un estilo visual limpio y profesional y una voz en off amigable, para presentar una nueva función importante. El vídeo debe aprovechar la capacidad de HeyGen de "Texto a vídeo desde guion" para transformar rápidamente una actualización escrita en un anuncio pulido de "creador de vídeos de notas de lanzamiento", destacando sus beneficios principales.




Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Crea un vídeo dinámico de actualización de 90 segundos para usuarios existentes, empleando un estilo visual moderno y atractivo con una voz entusiasta y animada, para detallar las recientes "actualizaciones de producto". Utiliza un "avatar de AI" de HeyGen para presentar estas mejoras, haciendo el anuncio más personal y visualmente atractivo mientras comunicas eficientemente el valor de las nuevas funcionalidades.
Prompt de Ejemplo 2
Diseña un "vídeo explicativo" de 1 minuto para potenciales nuevos usuarios, con una estética visual nítida y una "generación de voz en off" clara y sintetizada. Este vídeo debe guiar a través del proceso de crear un anuncio rápido de producto, demostrando la facilidad de uso de la plataforma y su capacidad para producir contenido de alta calidad rápidamente sin edición compleja, enfocándose en la rapidez y claridad del mensaje.
Prompt de Ejemplo 3
Desarrolla un anuncio directo de 45 segundos para Desarrolladores y usuarios Técnicos, utilizando un estilo visual claro y técnico con texto en pantalla que refuerce los puntos clave, para presentar "nuevas funciones" críticas. Asegúrate de que el vídeo incorpore "subtítulos/captions" de HeyGen para ayudar a la comprensión de los detalles técnicos, haciendo la información compleja accesible y enfatizando las aplicaciones prácticas de las últimas mejoras.
Copia el prompt
Pega en el cuadro de Creación
Ve cómo tu vídeo cobra vida
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Creador de Vídeos de Notas de Lanzamiento

Transforma sin esfuerzo tus actualizaciones de producto en vídeos explicativos atractivos con AI. Comunica rápidamente las nuevas funciones a tu audiencia.

1
Step 1
Crea el Guion de tus Notas de Lanzamiento
Comienza introduciendo tus actualizaciones de producto. Nuestra herramienta impulsada por AI convertirá tu texto en un guion de vídeo dinámico, actuando como tu Generador Personal de Notas de Lanzamiento de Producto.
2
Step 2
Selecciona tu Avatar de AI
Da vida a tus notas de lanzamiento seleccionando un avatar de AI para presentar tus actualizaciones. Esto añade un toque humano a tus nuevas funciones, haciéndolas más cercanas.
3
Step 3
Aplica Controles de Marca
Aplica tus controles de Marca únicos, incluyendo logotipos y esquemas de color, para mantener la consistencia de la marca a lo largo de tu vídeo de actualización de producto. Esto refuerza tu identidad de marca con cada lanzamiento.
4
Step 4
Exporta y Comparte tu Vídeo
Finaliza tu vídeo explicativo y fácilmente expórtalo y compártelo en todas tus plataformas deseadas. Esto asegura que tus actualizaciones de producto lleguen eficientemente a tu audiencia.

Casos de Uso

Desarrolla Cursos de Actualización de Producto

Construye fácilmente módulos de aprendizaje y tutoriales comprensivos para las recientes actualizaciones de producto, mejorando la competencia del usuario a nivel global.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo simplifica HeyGen la creación de vídeos de notas de lanzamiento?

HeyGen aprovecha la avanzada AI para transformar texto en contenido de vídeo atractivo, sirviendo como un Generador Inteligente de Notas de Lanzamiento de Producto. Simplemente introduce tus actualizaciones de producto, y nuestra herramienta impulsada por AI genera vídeos explicativos profesionales con avatares de AI realistas y generación de voz en off de alta calidad.

¿Qué controles de marca ofrece HeyGen para los vídeos de actualización de producto?

HeyGen proporciona amplios controles de marca, permitiéndote integrar el logotipo de tu empresa, colores personalizados y elementos visuales únicos en tus vídeos de actualización de producto. Utiliza nuestras Plantillas y escenas personalizables para mantener una identidad de marca consistente en todos tus anuncios de nuevas funciones.

¿Puede HeyGen añadir automáticamente subtítulos y captions a los vídeos?

Sí, HeyGen genera automáticamente subtítulos y captions precisos para todos tus vídeos de notas de lanzamiento, mejorando la accesibilidad y el compromiso. Esta función asegura que tus actualizaciones de producto sean claras y lleguen efectivamente a una audiencia más amplia.

¿Qué tan rápido puedo generar un vídeo explicativo para nuevas funciones usando HeyGen?

HeyGen acelera significativamente la producción de vídeos explicativos para nuevas funciones a través de su funcionalidad de texto a vídeo y Plantillas y escenas pre-diseñadas. Puedes convertir rápidamente tu guion en un vídeo profesional, listo para publicar y compartir con tu audiencia en minutos.

