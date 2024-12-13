Desarrolla un vídeo de 1 minuto explicando una actualización regulatoria compleja a los interesados internos, dirigido a los oficiales de cumplimiento y equipos legales. El estilo visual debe ser profesional y utilizar infografías en pantalla para simplificar los datos, complementado por una voz en off autoritaria pero clara. Los avatares de AI de HeyGen deben presentar la información clave, asegurando un orador consistente y atractivo a lo largo del vídeo, convirtiéndolo en un informe regulatorio efectivo.

