Potente Creador de Vídeos de Informes Regulatorios para Cumplimiento Fácil
Produce sin esfuerzo vídeos de contenido AI conformes y materiales de formación, aprovechando avatares AI avanzados para presentaciones atractivas.
¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Crea un vídeo de formación sobre cumplimiento de 90 segundos diseñado para todos los nuevos empleados, centrado en las regulaciones de privacidad de datos. Este vídeo necesita un estilo visual moderno y atractivo con elementos animados y un tono de audio amigable e informativo. Utiliza las plantillas de vídeo personalizables de HeyGen para agilizar la producción y asegurar que todos los puntos críticos se refuercen con subtítulos claros.
Produce un vídeo conciso de 45 segundos para los departamentos de RRHH que resuma los cambios recientes en la política de trabajo remoto. La estética visual debe ser dinámica y limpia, reflejando la marca corporativa, con una pista de audio concisa y optimista para mantener el interés. Aprovecha la funcionalidad de texto a vídeo de HeyGen para transformar rápidamente los resúmenes de políticas escritas en un formato de vídeo digerible.
Genera una pieza de comunicación externa de 2 minutos que muestre el compromiso de una empresa con las prácticas seguras de manejo de datos, dirigida a clientes potenciales y relaciones públicas. El vídeo debe tener un estilo visual pulido y profesional que incorpore imágenes de apoyo de alta calidad, junto con una narración confiada y confiable. Este vídeo de contenido AI conforme debe comunicar efectivamente las medidas de seguridad técnicas utilizando la biblioteca de medios/soporte de stock de HeyGen para mejorar el atractivo visual.
Motor Creativo
Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Casos de Uso
Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.
Mejora la Formación sobre Cumplimiento.
Aprovecha los generadores de vídeo AI para crear vídeos de formación sobre cumplimiento atractivos que mejoren la comprensión y retención de los empleados sobre regulaciones críticas.
Escala la Difusión Global de Políticas.
Produce y distribuye sin esfuerzo vídeos de contenido AI conformes a una audiencia global, asegurando una comprensión generalizada de las nuevas políticas.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo mejoran los avatares AI de HeyGen la producción de vídeos?
HeyGen aprovecha avatares AI avanzados para convertir guiones de texto en vídeos atractivos, agilizando tu proceso de creación de contenido. Estos avatares AI realistas son fundamentales para generar vídeos de contenido AI profesional y conforme de manera eficiente.
¿Qué características técnicas ofrece HeyGen para vídeos de contenido AI conformes?
HeyGen proporciona controles de marca robustos, generación de subtítulos y manejo seguro de datos para asegurar que tus vídeos de contenido AI conformes cumplan con los estándares de la industria. Sus capacidades de edición de vídeo AI permiten ajustes precisos y un resultado profesional.
¿Puede HeyGen simplificar la creación de vídeos de formación sobre cumplimiento?
Absolutamente, HeyGen simplifica la creación de vídeos de formación sobre cumplimiento a través de plantillas de vídeo personalizables y un editor intuitivo de arrastrar y soltar. Puedes producir fácilmente resúmenes de políticas atractivos y materiales de formación sin habilidades complejas de edición de vídeo.
¿HeyGen admite contenido multilingüe y locuciones profesionales?
Sí, HeyGen ofrece un amplio soporte multilingüe y generación de locuciones profesionales, permitiéndote crear contenido impactante para audiencias diversas. Esto asegura que tus vídeos de informes regulatorios y otras comunicaciones sean accesibles a nivel global.