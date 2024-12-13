Sí, HeyGen proporciona características de edición completas y controles de marca robustos, incluyendo la capacidad de integrar tu logotipo y esquemas de color personalizados para la consistencia de la marca. También puedes personalizar escenas y utilizar el cambio de tamaño de la relación de aspecto para alinear perfectamente tus vídeos con la identidad de tu marca en varias plataformas.