Crea una actualización de noticias locales de 45 segundos destacando el festival de verano anual de la ciudad, dirigida a los residentes locales y organizadores del evento. El video debe tener un estilo visual animado y centrado en la comunidad, con una locución clara y entusiasta, y aprovechar los avatares de AI de HeyGen para presentar las noticias como un generador profesional de noticias locales.

Generar Vídeo