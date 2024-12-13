Creador de Vídeos de Actualización del Sistema de Referidos para Actualizaciones de Programas Fáciles

Crea fácilmente vídeos atractivos para las actualizaciones de tu programa de referidos utilizando capacidades de Texto a vídeo impulsadas por IA, manteniendo a tus clientes informados y emocionados.

405/2000

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un vídeo inspirador de 30 segundos dirigido a propietarios de pequeñas empresas, demostrando la facilidad de creación de vídeos impulsada por IA utilizando nuestro generador de vídeos de IA. El estilo visual debe ser moderno con gráficos limpios, acompañado de una voz en off conversacional, mejorado por las Plantillas y escenas profesionales de HeyGen y Subtítulos automáticos para una amplia accesibilidad.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un vídeo amistoso de 60 segundos, tipo tutorial, para clientes existentes, explicando los beneficios de participar en nuestro programa de referidos actualizado y fomentando las referencias de clientes. El estilo visual debe ser alentador con música de fondo suave, utilizando la generación de Voz en off de HeyGen para una narración clara y enriqueciendo las escenas con soporte de biblioteca de medios/stock relevante.
Prompt de Ejemplo 3
Imagina un vídeo de demostración elegante y eficiente de 45 segundos dirigido a creadores de contenido y equipos de marketing, destacando lo fácil que es crear contenido de alta calidad para su programa de referidos. Enfócate en el poder de las plantillas profesionales combinadas con el Texto a vídeo de HeyGen y la flexibilidad de redimensionar y exportar Aspectos para distribuir en varias plataformas.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Creador de Vídeos de Actualización del Sistema de Referidos

Crea fácilmente vídeos atractivos para anunciar y explicar actualizaciones de tu programa de referidos, asegurando una comunicación clara y fomentando la participación de los participantes.

1
Step 1
Crea tu Guion de Actualización de Referidos
Comienza escribiendo tu guion detallando las nuevas características o mejoras de tu sistema de referidos. Utiliza la creación de vídeos impulsada por IA de HeyGen para transformar tu texto en una explicación visual dinámica.
2
Step 2
Selecciona Visuales con Avatares de IA
Mejora tu mensaje seleccionando un avatar de IA para presentar la actualización de tu sistema de referidos. Elige de una diversa biblioteca de avatares de IA profesionales para hacer tu vídeo más personal y atractivo.
3
Step 3
Genera Voz en Off y Subtítulos
Genera automáticamente voces en off de sonido natural a partir de tu guion. Mejora aún más la accesibilidad y claridad añadiendo Subtítulos automáticos para asegurar que tu mensaje llegue efectivamente a cada espectador.
4
Step 4
Exporta y Comparte tu Actualización
Finaliza tu vídeo, revisa el contenido y luego expórtalo en el aspecto deseado. Comparte tu vídeo promocional profesional a través de todos tus canales de comunicación para informar a tu audiencia.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Destaca el Éxito de los Referidos

.

Desarrolla vídeos convincentes para destacar referidos exitosos y testimonios de usuarios, construyendo confianza y fomentando la participación en tu programa.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen mejorar la creación de mis vídeos promocionales?

HeyGen es un generador de vídeos avanzado impulsado por IA que simplifica la creación de vídeos. Puedes aprovechar plantillas profesionales, avatares de IA realistas y capacidades de Texto a vídeo para producir vídeos promocionales atractivos rápidamente.

¿Cuáles son las capacidades principales del generador de vídeos de IA de HeyGen?

El generador de vídeos de IA de HeyGen permite a los usuarios transformar guiones en vídeos con facilidad. Incluye una funcionalidad robusta de Texto a vídeo, generación de Voz en off realista y Subtítulos automáticos para accesibilidad.

¿Puedo personalizar el estilo visual de los vídeos creados con HeyGen?

Sí, HeyGen ofrece amplios controles de marca para asegurar que tus vídeos se alineen con la estética de tu empresa. Puedes personalizar plantillas profesionales, añadir tu logo y ajustar colores para mantener la consistencia de la marca.

¿Cómo ayuda HeyGen en la creación de vídeos para actualizaciones de programas de referidos?

HeyGen actúa como un creador de vídeos ideal para actualizaciones de sistemas de referidos, permitiendo a los responsables de marketing producir contenido atractivo rápidamente. Puedes comunicar fácilmente las actualizaciones de tu programa de referidos utilizando la creación de vídeos impulsada por IA, asegurando claridad e impacto.

logo
Precios
Planes de PreciosPrecios de API
HeyGen para Empresas
EmpresaContactar con Ventas
Productos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares de StockAspecto del AvatarAPITraducción de vídeoLocalizaciónAvatar InteractivoHerramientas de IA
Industria
AgenciasE-Learning
Recursos
BlogHistorias de clientesPrograma de AfiliadosSeminarios webCentro de ayudaComunidadGuías prácticasDocumentación de APIPreguntas frecuentes
Equipos
MarketingAprendizaje y DesarrolloLocalizaciónAlcance de Ventas
Empresa
Acerca de nosotrosCarrerasAlternativasInvestigación en IAPortal de SeguridadConfianza y SeguridadPolítica de PrivacidadTérminos de servicioPolítica de ModeraciónCumplimiento del GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo