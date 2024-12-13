Creador de Vídeos Promocionales de Referidos: Impulsa tus Clientes Potenciales con IA

Genera contenido de marketing atractivo para impulsar nuevos clientes potenciales sin esfuerzo con potentes funciones de texto a vídeo desde guion.

Imagina un vídeo promocional de 30 segundos, diseñado para propietarios de pequeñas empresas y gerentes de marketing que desean generar nuevos clientes potenciales. Visualmente, es brillante y profesional, con una voz en off amigable que explica lo fácil que es crear vídeos promocionales atractivos de recomendación utilizando las extensas plantillas y escenas de HeyGen para simplificar el lanzamiento de su programa de referidos.

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Crea un vídeo dinámico de 45 segundos para redes sociales, dirigido a creadores de contenido y especialistas en marketing en redes sociales que quieren producir vídeos atractivos con IA rápidamente. El estilo visual debe ser moderno y vibrante, con música de fondo enérgica acompañando a un avatar de IA que demuestre las capacidades de HeyGen como creador de vídeos promocionales, perfecto para contenido diverso en redes sociales.
Prompt de Ejemplo 2
Desarrolla un vídeo claro e instructivo de 60 segundos dirigido a clientes existentes y nuevos usuarios, guiándolos a través de los beneficios de participar en un programa de referidos. El estilo visual es limpio y sencillo, con un tono cálido y acogedor en la voz en off, ilustrando instrucciones paso a paso simplificadas por la funcionalidad de texto a vídeo de HeyGen para explicaciones rápidas.
Prompt de Ejemplo 3
Produce un elegante vídeo de marketing de 30 segundos para equipos de marketing y startups, mostrando cómo las potentes capacidades del generador de vídeos con IA de HeyGen transforman su enfoque para crear campañas de marketing. El vídeo debe presentar una edición rápida y una voz en off confiada y profesional generada usando la generación de voz en off de HeyGen, destacando la eficiencia y la alta calidad del resultado.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Crear Vídeos Promocionales de Referidos

Genera sin esfuerzo vídeos promocionales de referidos atractivos con IA, diseñados para expandir tu alcance e impulsar nuevos clientes potenciales para tus campañas de marketing.

1
Step 1
Crea tu Guion
Utiliza la redacción de guiones impulsada por IA o introduce tu propio texto. El generador de vídeos con IA de HeyGen convertirá tu mensaje en contenido visual atractivo.
2
Step 2
Elige tus Visuales
Selecciona entre una variedad de plantillas profesionales y avatares de IA para presentar el mensaje de tu programa de referidos de manera cautivadora.
3
Step 3
Aplica tu Marca
Personaliza tu vídeo promocional usando los controles de marca de HeyGen para incluir tu logotipo y colores de marca, asegurando una apariencia coherente y profesional.
4
Step 4
Exporta y Comparte
Optimiza tu vídeo de referidos para cualquier plataforma utilizando el cambio de tamaño y exportación de relación de aspecto. Comparte tu vídeo listo para usar en redes sociales y campañas de marketing para generar nuevos clientes potenciales.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Destaca el Éxito de los Clientes para Referidos

.

Transforma los testimonios de clientes en vídeos con IA atractivos, construyendo confianza y fomentando nuevas referencias para tus productos o servicios.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen mejorar mi experiencia como creador de vídeos promocionales para campañas de marketing?

HeyGen te permite crear vídeos con IA atractivos sin esfuerzo. Aprovecha nuestra interfaz intuitiva y diversas plantillas para elaborar contenido de marketing que genere nuevos clientes potenciales para tu programa de referidos.

¿Qué hace que HeyGen sea un generador de vídeos con IA efectivo para diversas necesidades?

HeyGen se destaca por ofrecer avatares de IA realistas y potentes capacidades de texto a vídeo. Esto te permite generar vídeos de alta calidad rápidamente, adecuados para diversas campañas de marketing y redes sociales.

¿HeyGen ofrece funciones avanzadas de edición de vídeo como subtítulos y opciones de relación de aspecto?

Sí, HeyGen incluye funcionalidades robustas de edición de vídeo con IA. Puedes añadir fácilmente subtítulos, generar voces en off y utilizar el cambio de tamaño y exportación de relación de aspecto para optimizar tus vídeos de IA para diferentes plataformas.

¿Puede HeyGen ayudar con la redacción de guiones impulsada por IA para la creación eficiente de contenido de marketing?

Absolutamente. HeyGen integra la redacción de guiones impulsada por IA para agilizar tu proceso de creación de contenido. Esta función, combinada con nuestro generador de vídeos con IA, te ayuda a producir rápidamente contenido de marketing profesional y vídeos de IA para tu audiencia.

