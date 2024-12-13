Creador de Vídeos de Reclutamiento: Simplifica la Contratación con Vídeo
Crea vídeos de reclutamiento atractivos que atraigan al mejor talento utilizando los avatares de IA de HeyGen para contar historias de marca empleadora envolventes.
¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.
Los profesionales de RRHH pueden diseñar fácilmente un vídeo profesional de 45 segundos que demuestre lo sencillo que es crear vídeos de reclutamiento con las extensas plantillas y escenas de HeyGen, utilizando visuales limpios y una narrativa clara para agilizar su proceso de creación de contenido.
Para destacar efectivamente una fuerte marca empleadora, desarrolla un inspirador vídeo de 60 segundos dirigido a los gerentes de marketing para plataformas de redes sociales, con visuales dinámicos y una banda sonora motivadora. Maximiza la accesibilidad y el alcance con los subtítulos de HeyGen para una mayor participación.
Produce un vídeo atractivo de 30 segundos, perfecto para equipos de RRHH innovadores, que ilustre cómo generar contenido de reclutamiento cautivador con un estilo visual futurista y una banda sonora enérgica. Da vida a tu mensaje al instante utilizando los avatares de IA de HeyGen para presentar información clave.
Motor Creativo
Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Casos de Uso
Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.
Crea campañas publicitarias de reclutamiento impactantes.
Produce rápidamente anuncios de vídeo de alto rendimiento con IA para captar la atención de los candidatos y fomentar las solicitudes de manera eficiente.
Produce contenido cautivador para redes sociales de reclutamiento.
Crea sin esfuerzo clips de vídeo atractivos para plataformas sociales para expandir el alcance y atraer a buscadores de empleo pasivos.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo puede HeyGen mejorar nuestra estrategia de marketing de reclutamiento?
HeyGen te permite crear rápidamente vídeos de reclutamiento profesionales que muestran efectivamente la cultura de tu empresa, ayudándote a atraer al mejor talento. Esto agiliza tu estrategia de marketing de reclutamiento al permitir la producción eficiente de contenido de vídeo atractivo que captura tu marca empleadora.
¿Ofrece HeyGen plantillas de vídeo de IA para simplificar la creación de contenido de reclutamiento?
Sí, HeyGen proporciona una diversa biblioteca de plantillas de vídeo de IA diseñadas específicamente para simplificar la creación de contenido de reclutamiento atractivo. Estas plantillas permiten a los usuarios producir vídeos de reclutamiento de alta calidad de manera eficiente, incluso sin experiencia extensa en edición de vídeo.
¿Podemos personalizar nuestros vídeos de reclutamiento con la marca específica de la empresa usando HeyGen?
Absolutamente, HeyGen ofrece controles de marca robustos que te permiten integrar completamente tu marca empleadora en cada vídeo de reclutamiento. Puedes añadir fácilmente el logotipo de tu empresa, colores de marca específicos y elementos visuales únicos para asegurar que tu contenido de vídeo se alinee perfectamente con la identidad de tu marca.
¿Cómo mejoran los avatares de IA y las voces en off de HeyGen el proceso de creación de vídeos de reclutamiento?
Los realistas avatares de IA de HeyGen y las avanzadas capacidades de generación de voz en off te permiten producir contenido de vídeo consistente y atractivo sin la necesidad de actores o equipos de grabación extensos. Esta innovación hace que la creación de vídeos de reclutamiento de alta calidad sea más rápida y escalable, mejorando significativamente tu producción general de contenido de vídeo.