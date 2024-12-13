Creador de Vídeos de Reclutamiento: Simplifica la Contratación con Vídeo

Crea vídeos de reclutamiento atractivos que atraigan al mejor talento utilizando los avatares de IA de HeyGen para contar historias de marca empleadora envolventes.

Imagina un vibrante vídeo de 30 segundos para candidatos potenciales que muestre vívidamente la cultura única de tu empresa a través de imágenes auténticas de B-roll y una voz en off amigable. La función de generación de voz en off de HeyGen te ayudará a articular tus valores para atraer al mejor talento sin esfuerzo.

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Los profesionales de RRHH pueden diseñar fácilmente un vídeo profesional de 45 segundos que demuestre lo sencillo que es crear vídeos de reclutamiento con las extensas plantillas y escenas de HeyGen, utilizando visuales limpios y una narrativa clara para agilizar su proceso de creación de contenido.
Prompt de Ejemplo 2
Para destacar efectivamente una fuerte marca empleadora, desarrolla un inspirador vídeo de 60 segundos dirigido a los gerentes de marketing para plataformas de redes sociales, con visuales dinámicos y una banda sonora motivadora. Maximiza la accesibilidad y el alcance con los subtítulos de HeyGen para una mayor participación.
Prompt de Ejemplo 3
Produce un vídeo atractivo de 30 segundos, perfecto para equipos de RRHH innovadores, que ilustre cómo generar contenido de reclutamiento cautivador con un estilo visual futurista y una banda sonora enérgica. Da vida a tu mensaje al instante utilizando los avatares de IA de HeyGen para presentar información clave.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Creador de Vídeos de Reclutamiento

Crea sin esfuerzo vídeos de reclutamiento atractivos que muestren la cultura de tu empresa y atraigan a los candidatos ideales, todo sin software de edición complejo.

1
Step 1
Elige una Plantilla o Comienza desde Cero
Selecciona de una biblioteca de "plantillas de vídeo" diseñadas profesionalmente o comienza con un lienzo en blanco. Nuestra función intuitiva de "Plantillas y escenas" permite un inicio rápido o una personalización completa para crear tu vídeo de reclutamiento ideal.
2
Step 2
Añade tu Contenido de Reclutamiento
Incorpora contenido clave de "reclutamiento" como descripciones de trabajo, valores de la empresa y testimonios. Utiliza "Texto a vídeo desde guion" para convertir instantáneamente tu texto escrito en una narración de vídeo atractiva.
3
Step 3
Aplica tu Identidad de Marca
Fortalece tu "marca empleadora" integrando fácilmente el logotipo de tu empresa, colores y fuentes específicos. Nuestros "Controles de marca" aseguran que cada vídeo refleje tu identidad y valores únicos.
4
Step 4
Exporta y Comparte tu Vídeo
Finaliza tu vídeo atractivo y expórtalo en varios formatos. Con "Redimensionamiento y exportaciones de relación de aspecto", puedes optimizar tu contenido para diferentes plataformas, listo para "atraer al mejor talento" dondequiera que estén.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Destaca la cultura de tu empresa y los testimonios de empleados

.

Aprovecha la IA para crear vídeos auténticos que muestren la vibrante cultura de tu empresa y compartan historias convincentes de empleados.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen mejorar nuestra estrategia de marketing de reclutamiento?

HeyGen te permite crear rápidamente vídeos de reclutamiento profesionales que muestran efectivamente la cultura de tu empresa, ayudándote a atraer al mejor talento. Esto agiliza tu estrategia de marketing de reclutamiento al permitir la producción eficiente de contenido de vídeo atractivo que captura tu marca empleadora.

¿Ofrece HeyGen plantillas de vídeo de IA para simplificar la creación de contenido de reclutamiento?

Sí, HeyGen proporciona una diversa biblioteca de plantillas de vídeo de IA diseñadas específicamente para simplificar la creación de contenido de reclutamiento atractivo. Estas plantillas permiten a los usuarios producir vídeos de reclutamiento de alta calidad de manera eficiente, incluso sin experiencia extensa en edición de vídeo.

¿Podemos personalizar nuestros vídeos de reclutamiento con la marca específica de la empresa usando HeyGen?

Absolutamente, HeyGen ofrece controles de marca robustos que te permiten integrar completamente tu marca empleadora en cada vídeo de reclutamiento. Puedes añadir fácilmente el logotipo de tu empresa, colores de marca específicos y elementos visuales únicos para asegurar que tu contenido de vídeo se alinee perfectamente con la identidad de tu marca.

¿Cómo mejoran los avatares de IA y las voces en off de HeyGen el proceso de creación de vídeos de reclutamiento?

Los realistas avatares de IA de HeyGen y las avanzadas capacidades de generación de voz en off te permiten producir contenido de vídeo consistente y atractivo sin la necesidad de actores o equipos de grabación extensos. Esta innovación hace que la creación de vídeos de reclutamiento de alta calidad sea más rápida y escalable, mejorando significativamente tu producción general de contenido de vídeo.

logo
Precios
Planes de PreciosPrecios de API
HeyGen para Empresas
EmpresaContactar con Ventas
Productos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares de StockAspecto del AvatarAPITraducción de vídeoLocalizaciónAvatar InteractivoHerramientas de IA
Industria
AgenciasE-Learning
Recursos
BlogHistorias de clientesPrograma de AfiliadosSeminarios webCentro de ayudaComunidadGuías prácticasDocumentación de APIPreguntas frecuentes
Equipos
MarketingAprendizaje y DesarrolloLocalizaciónAlcance de Ventas
Empresa
Acerca de nosotrosCarrerasAlternativasInvestigación en IAPortal de SeguridadConfianza y SeguridadPolítica de PrivacidadTérminos de servicioPolítica de ModeraciónCumplimiento del GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo