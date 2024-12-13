Creador de Vídeos de Reclutamiento: Atrae y Contrata Más Rápido
Muestra la cultura de tu empresa y atrae a los mejores talentos con vídeos de reclutamiento atractivos, diseñados sin esfuerzo usando las plantillas y escenas de HeyGen.
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Desarrolla un vídeo de reclutamiento dinámico de 30 segundos para plataformas de redes sociales, dirigido a profesionales de la industria con un estilo visual moderno y rápido y un claro llamado a la acción. Aprovecha las extensas plantillas y escenas de HeyGen para ensamblar rápidamente visuales atractivos y mejorar el mensaje con texto a vídeo desde el guion, involucrando a los espectadores y guiándolos a postularse.
Produce un vídeo sofisticado de 60 segundos dirigido a posibles socios empleadores y candidatos de alto nivel, reforzando tu sólida marca empleadora con un estilo informativo y visualmente rico. Integra visuales premium de la biblioteca de medios/soporte de stock de HeyGen, asegurando una comunicación clara con subtítulos automáticos para accesibilidad, para crear vídeos de reclutamiento que resuenen efectivamente con tu audiencia objetivo.
Diseña un vídeo amigable e inspirador de 20 segundos para estudiantes universitarios y solicitantes de nivel inicial, ofreciendo un vistazo rápido a un 'día en la vida' usando visuales brillantes y energéticos. Este creador de vídeos de reclutamiento corto debe estar optimizado para varias plataformas usando el cambio de relación de aspecto y exportaciones de HeyGen, y presentar avatares de AI atractivos para entregar un mensaje conciso, ayudando a atraer a los mejores talentos de nuevos graduados.
Motor Creativo
Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Casos de Uso
Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.
Genera Vídeos de Reclutamiento Atractivos para Redes Sociales.
Crea rápidamente vídeos y clips dinámicos para redes sociales que muestren tu marca empleadora y atraigan efectivamente a los mejores talentos.
Crea Anuncios de Reclutamiento de Alto Rendimiento con AI.
Aprovecha el vídeo AI para producir rápidamente anuncios de reclutamiento impactantes, aumentando la visibilidad y atrayendo a un grupo más amplio de candidatos calificados.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo puede HeyGen ayudar a crear vídeos de reclutamiento atractivos que reflejen nuestra marca empleadora?
HeyGen te permite crear vídeos de reclutamiento que muestran auténticamente la cultura de tu empresa y tu marca empleadora. Utiliza plantillas de vídeo personalizables y avatares de AI para atraer a los mejores talentos con contenido atractivo y profesional.
¿Pueden las capacidades de vídeo AI de HeyGen simplificar el proceso de creación de vídeos de reclutamiento?
Absolutamente. HeyGen actúa como un avanzado creador de vídeos de reclutamiento AI, simplificando el proceso de creación. Convierte guiones en vídeos pulidos usando texto a vídeo, y aprovecha los avatares de AI y las voces en off para producir rápidamente contenido de alta calidad sin necesidad de edición de vídeo extensa.
¿Cómo asegura HeyGen que nuestros vídeos de reclutamiento estén optimizados para varias plataformas de redes sociales?
HeyGen simplifica la optimización de tus vídeos de reclutamiento para diferentes plataformas de redes sociales con cambio de relación de aspecto y exportaciones integrados. Esto asegura que tu contenido luzca profesional en todas partes, ayudando a que tus llamados a la acción lleguen a una audiencia más amplia.
¿Qué recursos ofrece HeyGen para enriquecer el contenido de nuestros vídeos de reclutamiento?
HeyGen proporciona una rica biblioteca de metraje de stock y una diversa biblioteca de música para mejorar tus vídeos de reclutamiento. Estos recursos, combinados con las robustas características del editor de vídeo de HeyGen, ayudan a transmitir efectivamente la cultura de tu empresa y atraer a los candidatos ideales.