Generador de Vídeos de Visión General de Reclutamiento: Atrae Talento de Alto Nivel

Humaniza tu marca empleadora y cautiva a los candidatos con avatares AI realistas, haciendo que los vídeos de reclutamiento destaquen y atraigan talento de alto nivel.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un vídeo de 45 segundos con la descripción del puesto dirigido a ingenieros de software experimentados, mostrando los desafíos innovadores y oportunidades dentro de nuestro departamento de I+D. Emplea la función "Texto a vídeo desde guion" de HeyGen para transmitir claramente los detalles complejos del rol, con visuales nítidos y de alta tecnología y una pista de audio enérgica y visionaria para atraer eficazmente a "talento de alto nivel" a esta exigente posición.
Prompt de Ejemplo 2
Genera un vídeo instructivo de 60 segundos dirigido a los solicitantes de empleo, ofreciendo una clara "visión general del proceso de reclutamiento" para nuestro proceso de contratación. El vídeo debe tener un tono profesional y tranquilizador, utilizando los "Subtítulos/captions" de HeyGen para mayor claridad y el "Soporte de biblioteca de medios/stock" para visuales de fondo pulidos, asegurando que los candidatos se sientan bien informados y seguros mientras navegan por su viaje de "adquisición de talento" con nosotros.
Prompt de Ejemplo 3
Produce un clip dinámico de 15 segundos para reclutamiento en redes sociales, capturando la esencia de nuestro espíritu innovador y equilibrio entre trabajo y vida personal. Esta pieza corta e impactante debe aprovechar los "Templates & scenes" de HeyGen para una creación rápida y el "Redimensionamiento de relación de aspecto y exportaciones" para diversas plataformas, presentando visuales inspiradores y de ritmo rápido y una pista de pop moderna y optimista para impulsar instantáneamente nuestra "marca empleadora" entre un público amplio.
Copia el prompt
Pega en el cuadro de Creación
Ve cómo tu vídeo cobra vida
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Generador de Vídeos de Visión General de Reclutamiento

Atrae talento de alto nivel y muestra la cultura de tu empresa sin esfuerzo con vídeos de visión general de reclutamiento atractivos. Crea contenido profesional de marca empleadora rápidamente.

1
Step 1
Crea Tu Guion
Comienza transformando tu contenido escrito en un vídeo dinámico utilizando nuestra capacidad de Texto a vídeo desde guion.
2
Step 2
Selecciona un Avatar AI
Mejora el profesionalismo y la participación de tu vídeo eligiendo entre nuestra diversa gama de avatares AI para presentar tu mensaje.
3
Step 3
Aplica Tu Marca
Refleja la identidad única de tu empresa integrando tus controles de Marca (logo, colores) para un aspecto cohesivo y profesional.
4
Step 4
Genera y Exporta
Produce tu vídeo final de visión general de reclutamiento con Subtítulos/captions claros para accesibilidad, listo para compartir en todas las plataformas.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Mejora la Formación y Onboarding de Candidatos

Desarrolla vídeos de formación y onboarding atractivos utilizando AI para asegurar que los candidatos y nuevos empleados estén bien informados e integrados rápidamente en tu equipo.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen mejorar nuestra marca empleadora a través de vídeos de reclutamiento creativos?

HeyGen te permite crear vídeos de marca empleadora atractivos utilizando tecnología avanzada de generación de vídeos AI. Puedes aprovechar diversos avatares AI y plantillas de vídeo personalizables para mostrar auténticamente la cultura de tu empresa, atrayendo talento de alto nivel.

¿Qué hace que HeyGen sea un generador de vídeos de reclutamiento efectivo para diversas necesidades de contratación?

HeyGen funciona como un potente generador de vídeos de reclutamiento, permitiéndote transformar fácilmente texto en vídeo desde guion. Su rica biblioteca de plantillas de vídeo personalizables apoya la creación de descripciones de trabajo en vídeo atractivas o materiales de formación para candidatos.

¿Puede HeyGen simplificar el proceso de creación de vídeos de reclutamiento profesionales?

Absolutamente, HeyGen simplifica la creación de vídeos de manera rentable con su editor de vídeo en línea intuitivo. Puedes añadir rápidamente subtítulos automáticos y utilizar la extensa biblioteca de medios para producir vídeos de reclutamiento de alta calidad de manera eficiente.

¿Qué herramientas ofrece HeyGen para optimizar vídeos de reclutamiento para diversas plataformas?

HeyGen proporciona herramientas para optimizar tus vídeos de reclutamiento para diversas plataformas, asistiendo en el reclutamiento en redes sociales. Características como el redimensionamiento de relación de aspecto aseguran que tu contenido se ajuste perfectamente a cada canal, ayudándote a atraer talento de alto nivel.

