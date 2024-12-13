Creador de Vídeos de Mensajes de Reclutamiento: Atrae al Mejor Talento
Crea vídeos de reclutamiento atractivos sin esfuerzo con avatares de AI, atrayendo al mejor talento y mostrando la cultura de tu empresa.
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Crea un vídeo conciso de 30 segundos para atraer talento de alto nivel para un puesto especializado en ingeniería. El estilo visual y de audio debe ser profesional e informativo, utilizando gráficos nítidos para mostrar los requisitos clave del trabajo y los logros de la empresa, todo impulsado por una voz en off precisa generada directamente a partir de un guion detallado. Este vídeo, producido sin esfuerzo a través de la función de texto a vídeo de HeyGen, es perfecto para publicaciones de empleo dirigidas.
Produce un vídeo de mensaje de reclutamiento de 60 segundos diseñado para plataformas de redes sociales, con testimonios auténticos de empleados sobre su experiencia. El estilo visual debe ser natural y acogedor, con un enfoque en expresiones genuinas y audio claro, asegurando que todo el diálogo esté acompañado de subtítulos precisos para un alcance y accesibilidad máximos. La función de subtítulos/captions de HeyGen será crucial para asegurar que no se pierda ningún mensaje al compartir el vídeo.
Desarrolla un vídeo de reclutamiento de 20 segundos que muestre lo fácil que es para los equipos de RRHH crear contenido atractivo. La presentación visual debe ser limpia e ilustrativa, demostrando la interfaz fácil de usar y la variedad de diseños disponibles a través de las plantillas y escenas de HeyGen, acompañado de una pista de audio alentadora y profesional. Este vídeo rápido tiene como objetivo demostrar cómo producir vídeos de reclutamiento de alta calidad de manera eficiente.
Motor Creativo
Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Casos de Uso
Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.
Crea Anuncios de Reclutamiento de Alto Impacto.
Produce rápidamente anuncios de trabajo en vídeo poderosos para atraer y comprometer efectivamente a los mejores candidatos.
Comparte Mensajes de Reclutamiento Atractivos en Redes Sociales.
Crea y distribuye fácilmente clips de vídeo cautivadores para plataformas de redes sociales para llegar a un grupo de talentos más amplio.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo puede el Creador de Vídeos de Reclutamiento de AI de HeyGen ayudar a atraer al mejor talento?
El Creador de Vídeos de Reclutamiento de AI de HeyGen te permite producir rápidamente vídeos de reclutamiento profesionales que muestran la cultura de tu empresa. Con funciones impulsadas por AI y plantillas personalizables, puedes crear publicaciones de empleo atractivas diseñadas para atraer al mejor talento sin necesidad de habilidades extensas de edición de vídeo.
¿Qué hace que crear vídeos de reclutamiento con HeyGen sea tan eficiente?
HeyGen ofrece plantillas personalizables y un editor de vídeo fácil de usar, lo que te permite producir vídeos de reclutamiento de alta calidad rápidamente. Puedes ahorrar tiempo aprovechando nuestros avatares de AI y capacidades de texto a vídeo, eliminando la necesidad de habilidades complejas de filmación o edición.
¿Puedo personalizar los vídeos de mensajes de reclutamiento para reflejar la marca de mi empresa?
Absolutamente. HeyGen proporciona controles de marca completos, permitiéndote incorporar tu logo, colores de marca y cultura única de la empresa en tus vídeos de mensajes de reclutamiento. Nuestras plantillas personalizables aseguran que tus vídeos se alineen perfectamente con la marca de tu empleador.
¿Cómo mejoran los avatares de AI los vídeos de reclutamiento creados con HeyGen?
Los avatares de AI de HeyGen dan vida a tus publicaciones de empleo, proporcionando un presentador profesional y atractivo para tus vídeos de reclutamiento. Estas funciones impulsadas por AI te permiten entregar mensajes claros y consistentes sin la necesidad de presentadores humanos, haciendo que tu contenido sea altamente impactante en las plataformas de redes sociales.