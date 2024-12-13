Generador de Vídeos de Mensajes de Reclutamiento: Atrae Talento de Alto Nivel Rápidamente

Crea vídeos de marca empleadora impactantes con avatares de IA para atraer talento de alto nivel y mostrar la cultura de tu empresa.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
¿Te cuesta articular roles complejos? Produce un vídeo conciso de 30 segundos con la descripción del puesto dirigido a profesionales de RRHH y reclutadores, simplificando los requisitos clave con un estilo visual limpio e informativo y una pista de fondo animada. Aprovecha las Plantillas y escenas de HeyGen y las capacidades de Texto a vídeo desde guion para generar rápidamente contenido atractivo que aclare tus roles y sirva como un poderoso mensaje de vídeo de reclutamiento.
Prompt de Ejemplo 2
Elabora un inspirador vídeo de marca empleadora de 60 segundos diseñado para resonar con candidatos potenciales, mostrando vívidamente la cultura de tu empresa. Emplea una estética auténtica y visualmente rica, integrando elementos visuales de la marca y música ambiental. Utiliza la biblioteca de medios/soporte de stock de HeyGen y las Plantillas y escenas para construir una narrativa poderosa, mejorando tu marca empleadora a través de una narración convincente.
Prompt de Ejemplo 3
Impulsa tus esfuerzos de reclutamiento en redes sociales con un anuncio de vídeo dinámico de 15 segundos, perfecto para captar la atención de una audiencia acelerada. Asegúrate de una presentación visual dinámica y llamativa con texto claro en pantalla. Implementa los Subtítulos/captions de HeyGen para accesibilidad y utiliza el redimensionamiento de relación de aspecto y exportaciones para optimizar tu vídeo para varias plataformas, haciendo que tus anuncios de vídeo sean altamente efectivos para el reclutamiento en redes sociales.
Copia el prompt
Pega en el cuadro de Creación
Ve cómo tu vídeo cobra vida
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona un Generador de Vídeos de Mensajes de Reclutamiento

Crea rápidamente vídeos de reclutamiento atractivos y descripciones de trabajo en vídeo para atraer talento de alto nivel con eficiencia impulsada por IA y opciones personalizables.

1
Step 1
Crea Tu Guion
Elabora tu mensaje de reclutamiento convincente, descripción del puesto o narrativa de la cultura de la empresa. Aprovecha la función de Texto a vídeo para transformar instantáneamente tus palabras en un vídeo dinámico.
2
Step 2
Selecciona Tu Avatar y Voz
Elige entre una amplia gama de avatares de IA para representar tu marca, luego selecciona una voz adecuada para una presentación profesional y cercana que resuene con los candidatos.
3
Step 3
Añade Tu Marca y Medios
Incorpora el logotipo de tu empresa, colores de marca y visuales relevantes utilizando las características de Personalización de Marca para reforzar tu identidad como empleador. Mejora tu mensaje con medios de apoyo.
4
Step 4
Exporta y Comparte
Genera tu vídeo de alta calidad con subtítulos automáticos para accesibilidad. Expórtalo, listo para compartir en redes sociales y plataformas de empleo para atraer talento de alto nivel.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Inspira y motiva a las audiencias con vídeos motivacionales

.

Elabora vídeos inspiradores y motivadores para mostrar la misión y valores de tu empresa, involucrando a posibles contrataciones.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen mejorar nuestros vídeos de marca empleadora y mensajes de reclutamiento?

HeyGen actúa como un potente generador de vídeos de IA, permitiéndote crear vídeos de marca empleadora y mensajes de reclutamiento atractivos con personalización de marca. Utiliza avatares de IA y una variedad de plantillas de vídeo para contar la historia de tu empresa de manera efectiva, atrayendo talento de alto nivel a través de visuales y narraciones convincentes.

¿Qué características creativas ofrece HeyGen para generar vídeos de reclutamiento personalizados?

HeyGen proporciona una plataforma intuitiva con características de IA como Texto a vídeo y una interfaz de arrastrar y soltar, haciendo que la creación de vídeos sea sencilla. Puedes generar visuales de marca personalizados, seleccionar entre diversas plantillas de vídeo e incluso incorporar avatares de IA realistas para que tus vídeos de reclutamiento destaquen.

¿HeyGen admite la personalización de marca para contenido de reclutamiento en redes sociales?

Sí, HeyGen es un avanzado generador de vídeos de IA que admite completamente la personalización de marca, permitiéndote alinear tus vídeos de reclutamiento con la cultura de tu empresa. Incorpora fácilmente tus visuales de marca, logotipos y colores en tus descripciones de trabajo en vídeo, optimizándolos para redes sociales y atrayendo talento de alto nivel.

¿Cómo ayuda HeyGen a crear descripciones de trabajo en vídeo impactantes?

HeyGen transforma descripciones de trabajo estáticas en experiencias de vídeo dinámicas utilizando avatares de IA y locuciones para entregar mensajes de reclutamiento atractivos. Con características como subtítulos automáticos y diversas plantillas de vídeo, puedes crear historias convincentes que destaquen la cultura de tu empresa y atraigan efectivamente a talento de alto nivel.

