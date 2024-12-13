Generador de Vídeos de Mensajes de Reclutamiento: Atrae Talento de Alto Nivel Rápidamente
Crea vídeos de marca empleadora impactantes con avatares de IA para atraer talento de alto nivel y mostrar la cultura de tu empresa.
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
¿Te cuesta articular roles complejos? Produce un vídeo conciso de 30 segundos con la descripción del puesto dirigido a profesionales de RRHH y reclutadores, simplificando los requisitos clave con un estilo visual limpio e informativo y una pista de fondo animada. Aprovecha las Plantillas y escenas de HeyGen y las capacidades de Texto a vídeo desde guion para generar rápidamente contenido atractivo que aclare tus roles y sirva como un poderoso mensaje de vídeo de reclutamiento.
Elabora un inspirador vídeo de marca empleadora de 60 segundos diseñado para resonar con candidatos potenciales, mostrando vívidamente la cultura de tu empresa. Emplea una estética auténtica y visualmente rica, integrando elementos visuales de la marca y música ambiental. Utiliza la biblioteca de medios/soporte de stock de HeyGen y las Plantillas y escenas para construir una narrativa poderosa, mejorando tu marca empleadora a través de una narración convincente.
Impulsa tus esfuerzos de reclutamiento en redes sociales con un anuncio de vídeo dinámico de 15 segundos, perfecto para captar la atención de una audiencia acelerada. Asegúrate de una presentación visual dinámica y llamativa con texto claro en pantalla. Implementa los Subtítulos/captions de HeyGen para accesibilidad y utiliza el redimensionamiento de relación de aspecto y exportaciones para optimizar tu vídeo para varias plataformas, haciendo que tus anuncios de vídeo sean altamente efectivos para el reclutamiento en redes sociales.
Motor Creativo
Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Casos de Uso
Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.
Creación de anuncios de alto rendimiento en minutos con vídeo de IA.
Crea rápidamente anuncios de vídeo atractivos para campañas de reclutamiento, atrayendo efectivamente a los mejores candidatos.
Genera vídeos y clips atractivos para redes sociales en minutos.
Produce vídeos y clips dinámicos para redes sociales para compartir ampliamente mensajes de reclutamiento y cultura de empresa.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo puede HeyGen mejorar nuestros vídeos de marca empleadora y mensajes de reclutamiento?
HeyGen actúa como un potente generador de vídeos de IA, permitiéndote crear vídeos de marca empleadora y mensajes de reclutamiento atractivos con personalización de marca. Utiliza avatares de IA y una variedad de plantillas de vídeo para contar la historia de tu empresa de manera efectiva, atrayendo talento de alto nivel a través de visuales y narraciones convincentes.
¿Qué características creativas ofrece HeyGen para generar vídeos de reclutamiento personalizados?
HeyGen proporciona una plataforma intuitiva con características de IA como Texto a vídeo y una interfaz de arrastrar y soltar, haciendo que la creación de vídeos sea sencilla. Puedes generar visuales de marca personalizados, seleccionar entre diversas plantillas de vídeo e incluso incorporar avatares de IA realistas para que tus vídeos de reclutamiento destaquen.
¿HeyGen admite la personalización de marca para contenido de reclutamiento en redes sociales?
Sí, HeyGen es un avanzado generador de vídeos de IA que admite completamente la personalización de marca, permitiéndote alinear tus vídeos de reclutamiento con la cultura de tu empresa. Incorpora fácilmente tus visuales de marca, logotipos y colores en tus descripciones de trabajo en vídeo, optimizándolos para redes sociales y atrayendo talento de alto nivel.
¿Cómo ayuda HeyGen a crear descripciones de trabajo en vídeo impactantes?
HeyGen transforma descripciones de trabajo estáticas en experiencias de vídeo dinámicas utilizando avatares de IA y locuciones para entregar mensajes de reclutamiento atractivos. Con características como subtítulos automáticos y diversas plantillas de vídeo, puedes crear historias convincentes que destaquen la cultura de tu empresa y atraigan efectivamente a talento de alto nivel.