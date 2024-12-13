Generador de Vídeos de Marketing de Reclutamiento: Atrae al Mejor Talento

Crea fácilmente vídeos atractivos de marca empleadora usando avatares de AI para atraer a los mejores candidatos.

Genera un vibrante vídeo de marketing de reclutamiento de 45 segundos diseñado para cautivar a potenciales candidatos, especialmente de la Generación Z y Millennials, mostrando la cultura dinámica de la empresa. El estilo visual debe ser moderno y atractivo, presentando diversos escenarios de trabajo en equipo e innovación, complementado con una banda sonora animada y una narración amigable y profesional. Utiliza los avatares de AI de HeyGen para representar a empleados actuales compartiendo sus experiencias, haciendo que los "vídeos de marca empleadora" se sientan auténticos y de vanguardia, demostrando el poder de un "generador de vídeos AI" en la atracción de talento.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Crea una "descripción de trabajo en vídeo" concisa de 30 segundos adaptada para buscadores de empleo específicos, delineando claramente un rol clave dentro de la organización. Este "creador de vídeos de reclutamiento" debe emplear visuales claros, informativos y concisos, como texto en pantalla y gráficos, acompañados de una voz en off profesional pero entusiasta. El objetivo principal es informar y atraer rápidamente a candidatos cualificados, aprovechando la función de texto a vídeo de HeyGen para asegurar una producción de contenido eficiente y consistente.
Prompt de Ejemplo 2
Desarrolla un convincente vídeo de "marca empleadora" de 60 segundos dirigido a buscadores de empleo pasivos y aquellos explorando cambios de carrera, presentando testimonios auténticos de empleados. El estilo visual y de audio debe ser conmovedor y relatable, mostrando a diversos empleados en su entorno laboral, acompañado de narraciones de voz en off genuinas y música de fondo sutil. Emplea las plantillas y escenas de HeyGen para agilizar la producción, asegurando un aspecto pulido que resalte el ambiente laboral positivo a través de "plantillas de vídeo" atractivas sin necesidad de edición extensa.
Prompt de Ejemplo 3
Produce un vídeo pulido de 50 segundos específicamente para profesionales de adquisición de talento para compartir en redes sociales, enfatizando los valores de la empresa y los beneficios para los empleados con "marca personalizable". El enfoque visual debe ser profesional y atractivo, manteniendo la consistencia de la marca en todo momento, con texto claro en pantalla reforzando los mensajes clave, y una voz en off convincente y autoritaria. Asegúrate de que el vídeo incluya subtítulos/captions de HeyGen para mejorar la accesibilidad y el compromiso en diversas plataformas, convirtiéndolo en una herramienta efectiva de "generador de vídeos de marketing de reclutamiento".
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Generador de Vídeos de Marketing de Reclutamiento

Crea rápidamente vídeos de reclutamiento impactantes que atraen al mejor talento y fortalecen tu marca empleadora con herramientas impulsadas por AI.

1
Step 1
Selecciona una Plantilla
Elige entre una amplia gama de plantillas de vídeo diseñadas profesionalmente para reclutamiento y marca empleadora. Estas plantillas proporcionan una base sólida para tu mensaje.
2
Step 2
Pega tu Guion
Introduce tu descripción de trabajo o mensaje clave, y nuestro generador de vídeos AI lo transformará en visuales atractivos. También puedes generar narraciones realistas a partir de tu texto.
3
Step 3
Aplica tu Marca
Personaliza tu vídeo con el logo, colores y fuentes de tu empresa usando controles de marca completos. Mejora tu mensaje añadiendo medios de nuestra extensa biblioteca.
4
Step 4
Crea tu Vídeo
Genera tu vídeo de reclutamiento final con avatares de AI realistas o tus propios medios. Exporta fácilmente en varios formatos de aspecto para todas tus plataformas de reclutamiento en redes sociales.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Construye una Marca Empleadora Fuerte

.

Desarrolla vídeos inspiradores de marca empleadora que muestren la cultura y los valores de tu empresa, motivando y atrayendo efectivamente a los candidatos ideales.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo simplifica HeyGen la creación de vídeos de marca empleadora atractivos?

HeyGen es un generador de vídeos AI intuitivo que simplifica la creación de vídeos de marca empleadora atractivos. Puedes aprovechar una amplia gama de plantillas de vídeo y controles de marca personalizables para asegurar que tu mensaje se alinee perfectamente con la identidad de tu empresa y atraiga al mejor talento.

¿Puede HeyGen ayudar a crear descripciones de trabajo en vídeo profesionales para la adquisición de talento?

Absolutamente. HeyGen te permite generar descripciones de trabajo en vídeo atractivas con avatares de AI realistas y narración profesional de texto a vídeo, haciendo que tus esfuerzos de adquisición de talento sean más dinámicos y efectivos para el reclutamiento en redes sociales.

¿Qué hace que HeyGen sea un generador de vídeos de marketing de reclutamiento efectivo?

HeyGen sirve como un poderoso generador de vídeos de marketing de reclutamiento al ofrecer creación de contenido rápida desde el guion, subtítulos automáticos y redimensionamiento versátil de la relación de aspecto. Esto permite un despliegue eficiente en diversas plataformas, mejorando tu alcance y compromiso con los vídeos de reclutamiento.

¿Cómo pueden los avatares de AI mejorar mi contenido de vídeo de reclutamiento usando HeyGen?

Los avatares de AI en HeyGen proporcionan una presencia en pantalla profesional y consistente para tu contenido de vídeo de reclutamiento sin la necesidad de filmación tradicional. Estas características de AI transmiten tu mensaje con generación de voz en off de alta calidad, aumentando significativamente el compromiso en tu marca empleadora.

