Creador de Vídeos de Mapeo de Reclutamiento: Contrata de Forma Más Inteligente y Rápida

Crea vídeos de mapeo de reclutamiento atractivos con plantillas personalizables para atraer a los mejores talentos y optimizar los flujos de trabajo de RRHH de manera eficiente.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un vídeo conciso de mapeo de flujo de trabajo de 45 segundos para integrar a nuevos empleados, específicamente dirigido a partes interesadas internas y nuevos empleados que aprenden procesos complejos. El estilo visual debe ser claro e instructivo, con diagramas animados y subtítulos nítidos para una fácil comprensión, aprovechando eficazmente las Plantillas y escenas y Subtítulos/captions de HeyGen para aclarar pasos intrincados.
Prompt de Ejemplo 2
Crea un inspirador vídeo de 30 segundos para redes sociales que muestre testimonios de empleados y oportunidades de crecimiento profesional dentro de tu organización, dirigido a posibles solicitantes de empleo que buscan nuevos desafíos. La estética visual debe ser cálida y auténtica, incorporando metraje diverso de la biblioteca de medios/soporte de stock de HeyGen y una música de fondo motivadora, perfectamente adaptada para varias plataformas utilizando el cambio de relación de aspecto y exportaciones.
Prompt de Ejemplo 3
Diseña un vídeo convincente de 75 segundos que explore la vida diaria y el impacto de un equipo o rol específico, destinado a candidatos pasivos y personas que cambian de carrera explorando nuevas industrias. Esta narrativa debe ser conversacional e informativa, cobrando vida con avatares de IA de HeyGen hablando directamente a la audiencia y respaldada por una locución clara y amigable generada a partir de un guion detallado, promoviendo una comprensión clara del rol.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Crear Vídeos de Mapeo de Reclutamiento

Guía visualmente a los candidatos a través de tu proceso de contratación con vídeos atractivos y profesionales. Atrae a los mejores talentos y optimiza el reclutamiento con facilidad.

1
Step 1
Elige una Plantilla Dinámica
Selecciona entre nuestra gama de plantillas personalizables diseñadas para visualizar flujos de trabajo o recorridos de reclutamiento. Esta función te permite establecer rápidamente la base para tu vídeo de mapeo.
2
Step 2
Añade los Detalles de tu Reclutamiento
Introduce tu guion detallando cada etapa del proceso de reclutamiento. Incorpora avatares de IA para narrar tu vídeo, mejorando la claridad y el compromiso con una presencia realista.
3
Step 3
Aplica Elementos Específicos de la Marca
Alinea tu vídeo de reclutamiento con las directrices de tu marca utilizando controles de marca. Añade tu logotipo y ajusta los colores para mantener una identidad de empresa coherente en todos los visuales.
4
Step 4
Exporta y Comparte Ampliamente
Finaliza tu vídeo de mapeo de reclutamiento y expórtalo en varios formatos de relación de aspecto adecuados para diferentes plataformas. Comparte tu creación en redes sociales y en tu página de carreras para atraer a los mejores talentos.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Produce Anuncios de Reclutamiento Efectivos

Desarrolla anuncios de vídeo de alto impacto rápidamente para llegar a un público más amplio de candidatos y cubrir puestos más rápido.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo simplifica HeyGen la creación de vídeos profesionales?

HeyGen simplifica la creación de vídeos profesionales en línea con su plataforma intuitiva, ofreciendo plantillas impulsadas por IA y robustas funciones de edición. Puedes generar contenido atractivo para redes sociales o comunicaciones internas sin esfuerzo, aprovechando plantillas personalizables para mejorar la presencia de tu marca.

¿Puede HeyGen producir vídeos con avatares de IA realistas y locuciones?

Sí, HeyGen te permite crear vídeos con avatares de IA realistas y locuciones de alta calidad. Esto permite una producción eficiente de vídeos de reclutamiento, vídeos de formación de IA o presentaciones de ventas sin necesidad de cámaras o actores, mejorando tu producción creativa.

¿Qué ventajas creativas ofrece HeyGen para los vídeos de reclutamiento?

HeyGen ofrece ventajas creativas significativas para los equipos de RRHH que buscan atraer a los mejores talentos. Utiliza nuestro creador de vídeos de reclutamiento con plantillas personalizables y funciones de IA para crear descripciones de trabajo atractivas y contenido de marca empleadora que destaque.

¿Cómo puede HeyGen mejorar los vídeos de mapeo de flujo de trabajo y la comunicación global?

HeyGen mejora los vídeos de mapeo de flujo de trabajo permitiéndote añadir fácilmente subtítulos y traducciones, haciendo que los procesos complejos sean comprensibles a nivel global. Esta capacidad ayuda a optimizar la formación y mejorar la documentación de procesos en equipos diversos, mostrando soluciones creativas para la comunicación.

