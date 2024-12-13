Creador de Vídeos de Mapeo de Reclutamiento: Contrata de Forma Más Inteligente y Rápida
Crea vídeos de mapeo de reclutamiento atractivos con plantillas personalizables para atraer a los mejores talentos y optimizar los flujos de trabajo de RRHH de manera eficiente.
¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Desarrolla un vídeo conciso de mapeo de flujo de trabajo de 45 segundos para integrar a nuevos empleados, específicamente dirigido a partes interesadas internas y nuevos empleados que aprenden procesos complejos. El estilo visual debe ser claro e instructivo, con diagramas animados y subtítulos nítidos para una fácil comprensión, aprovechando eficazmente las Plantillas y escenas y Subtítulos/captions de HeyGen para aclarar pasos intrincados.
Crea un inspirador vídeo de 30 segundos para redes sociales que muestre testimonios de empleados y oportunidades de crecimiento profesional dentro de tu organización, dirigido a posibles solicitantes de empleo que buscan nuevos desafíos. La estética visual debe ser cálida y auténtica, incorporando metraje diverso de la biblioteca de medios/soporte de stock de HeyGen y una música de fondo motivadora, perfectamente adaptada para varias plataformas utilizando el cambio de relación de aspecto y exportaciones.
Diseña un vídeo convincente de 75 segundos que explore la vida diaria y el impacto de un equipo o rol específico, destinado a candidatos pasivos y personas que cambian de carrera explorando nuevas industrias. Esta narrativa debe ser conversacional e informativa, cobrando vida con avatares de IA de HeyGen hablando directamente a la audiencia y respaldada por una locución clara y amigable generada a partir de un guion detallado, promoviendo una comprensión clara del rol.
Motor Creativo
Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Casos de Uso
Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.
Crea Contenido de Reclutamiento Atractivo.
Produce rápidamente vídeos cautivadores para redes sociales para atraer a los mejores talentos y mostrar la marca empleadora.
Mejora la Integración y la Formación de RRHH.
Mejora el compromiso y la retención de conocimientos de los nuevos empleados a través de vídeos de formación interactivos impulsados por IA y mapeo de flujo de trabajo.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo simplifica HeyGen la creación de vídeos profesionales?
HeyGen simplifica la creación de vídeos profesionales en línea con su plataforma intuitiva, ofreciendo plantillas impulsadas por IA y robustas funciones de edición. Puedes generar contenido atractivo para redes sociales o comunicaciones internas sin esfuerzo, aprovechando plantillas personalizables para mejorar la presencia de tu marca.
¿Puede HeyGen producir vídeos con avatares de IA realistas y locuciones?
Sí, HeyGen te permite crear vídeos con avatares de IA realistas y locuciones de alta calidad. Esto permite una producción eficiente de vídeos de reclutamiento, vídeos de formación de IA o presentaciones de ventas sin necesidad de cámaras o actores, mejorando tu producción creativa.
¿Qué ventajas creativas ofrece HeyGen para los vídeos de reclutamiento?
HeyGen ofrece ventajas creativas significativas para los equipos de RRHH que buscan atraer a los mejores talentos. Utiliza nuestro creador de vídeos de reclutamiento con plantillas personalizables y funciones de IA para crear descripciones de trabajo atractivas y contenido de marca empleadora que destaque.
¿Cómo puede HeyGen mejorar los vídeos de mapeo de flujo de trabajo y la comunicación global?
HeyGen mejora los vídeos de mapeo de flujo de trabajo permitiéndote añadir fácilmente subtítulos y traducciones, haciendo que los procesos complejos sean comprensibles a nivel global. Esta capacidad ayuda a optimizar la formación y mejorar la documentación de procesos en equipos diversos, mostrando soluciones creativas para la comunicación.