Creador de Vídeos de Campaña de Reclutamiento: Atrae a los Mejores Talentos
Crea vídeos de reclutamiento atractivos y atrae a los mejores talentos. Utiliza el Texto a vídeo desde guion de HeyGen para construir campañas convincentes rápidamente.
Desarrolla un elegante vídeo de reclutamiento de 60 segundos que destaque un rol innovador y específico dentro de tu organización, dirigido a profesionales de nicho en un campo tecnológico o creativo. El estilo visual debe ser futurista y profesional, enfatizando la tecnología avanzada y el trabajo innovador involucrado. Aprovecha los avatares de AI de HeyGen para presentar los beneficios clave del rol y selecciona entre diversas Plantillas y escenas para crear un aspecto pulido.
Produce un vídeo enérgico de 30 segundos 'un día en la vida' que ofrezca una visión entre bastidores y relatable de tu empresa para graduados y candidatos de nivel inicial. El tono debe ser amigable y atractivo, demostrando las experiencias diarias positivas de tu equipo, lo que construye efectivamente la marca empleadora. Incorpora el soporte de biblioteca de medios/stock de HeyGen para metraje B-roll relevante y utiliza Texto a vídeo desde guion para generar rápidamente introducciones de personajes.
Diseña un vídeo persuasivo de campaña de reclutamiento de 45 segundos que presente un llamado a la acción directo, inspirando a los buscadores de empleo de varios niveles a postularse. El vídeo debe tener un tono claro e inspirador con una fuerte marca, enfocándose en los beneficios de unirse a tu equipo. Asegúrate de que tu mensaje llegue a una audiencia amplia utilizando Subtítulos/captions de HeyGen y optimizando para diferentes plataformas con redimensionamiento de relación de aspecto y exportaciones.
Motor Creativo
Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Casos de Uso
Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.
Crea Anuncios de Reclutamiento de Alto Impacto.
Produce rápidamente anuncios de vídeo convincentes para atraer a los mejores talentos y optimizar el alcance de tu campaña de reclutamiento.
Desarrolla Contenido de Reclutamiento Social Atractivo.
Crea sin esfuerzo vídeos cautivadores para redes sociales para impulsar la marca empleadora y llegar a un grupo más amplio de candidatos.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo puede HeyGen ayudarme a crear vídeos de reclutamiento convincentes?
HeyGen sirve como un potente creador de vídeos de campaña de reclutamiento, permitiéndote crear fácilmente vídeos de reclutamiento que atraigan a los mejores talentos. Utiliza las intuitivas funciones de AI de HeyGen, incluidos avatares de AI y texto a vídeo, para producir eficientemente contenido atractivo que muestre efectivamente tu marca empleadora.
¿Qué características de AI ofrece HeyGen para un creador de vídeos de reclutamiento?
Como un avanzado Generador de Vídeos AI, HeyGen proporciona robustas características de AI para crear vídeos de reclutamiento dinámicos. Puedes aprovechar avatares de AI, subtítulos automáticos y voces en off realistas, todo gestionado a través de un editor de arrastrar y soltar fácil de usar, agilizando tu proceso de producción de vídeo.
¿Puede HeyGen mejorar nuestra marca empleadora con vídeos de reclutamiento?
Absolutamente, HeyGen te permite mejorar significativamente tu marca empleadora creando vídeos de reclutamiento atractivos que representan auténticamente la cultura de tu empresa. Con plantillas personalizables, controles de marca y una rica biblioteca de vídeos e imágenes de stock, puedes comunicar consistentemente tus valores y atraer a los mejores talentos.
¿Cómo apoya HeyGen los elementos creativos para mis necesidades de creador de vídeos de campaña de reclutamiento?
HeyGen está diseñado para ser un versátil creador de vídeos de campaña de reclutamiento, ofreciendo amplias opciones creativas. Puedes incorporar animaciones, diversas pistas de música y branding personalizado para producir vídeos únicos, asegurando que tu llamado a la acción destaque y resuene con los candidatos potenciales.