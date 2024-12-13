Creador de Vídeos de Campaña de Reclutamiento: Atrae a los Mejores Talentos

Crea vídeos de reclutamiento atractivos y atrae a los mejores talentos. Utiliza el Texto a vídeo desde guion de HeyGen para construir campañas convincentes rápidamente.

Crea un vídeo convincente de 45 segundos diseñado para atraer a los mejores talentos mostrando la vibrante cultura de tu empresa. Este vídeo dinámico y optimista, con testimonios auténticos de empleados, debe resonar con los posibles candidatos, especialmente con los profesionales más jóvenes. Utiliza la generación de voz en off de HeyGen para dar personalidad a las narrativas y Subtítulos/captions para accesibilidad.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un elegante vídeo de reclutamiento de 60 segundos que destaque un rol innovador y específico dentro de tu organización, dirigido a profesionales de nicho en un campo tecnológico o creativo. El estilo visual debe ser futurista y profesional, enfatizando la tecnología avanzada y el trabajo innovador involucrado. Aprovecha los avatares de AI de HeyGen para presentar los beneficios clave del rol y selecciona entre diversas Plantillas y escenas para crear un aspecto pulido.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un vídeo enérgico de 30 segundos 'un día en la vida' que ofrezca una visión entre bastidores y relatable de tu empresa para graduados y candidatos de nivel inicial. El tono debe ser amigable y atractivo, demostrando las experiencias diarias positivas de tu equipo, lo que construye efectivamente la marca empleadora. Incorpora el soporte de biblioteca de medios/stock de HeyGen para metraje B-roll relevante y utiliza Texto a vídeo desde guion para generar rápidamente introducciones de personajes.
Prompt de Ejemplo 3
Diseña un vídeo persuasivo de campaña de reclutamiento de 45 segundos que presente un llamado a la acción directo, inspirando a los buscadores de empleo de varios niveles a postularse. El vídeo debe tener un tono claro e inspirador con una fuerte marca, enfocándose en los beneficios de unirse a tu equipo. Asegúrate de que tu mensaje llegue a una audiencia amplia utilizando Subtítulos/captions de HeyGen y optimizando para diferentes plataformas con redimensionamiento de relación de aspecto y exportaciones.
Copia el prompt
Pega en el cuadro de Creación
Ve cómo tu vídeo cobra vida
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Creador de Vídeos de Campaña de Reclutamiento

Crea sin esfuerzo vídeos de reclutamiento atractivos para mostrar la cultura de tu empresa, atraer a los mejores talentos y fortalecer tu marca empleadora con nuestro Generador de Vídeos AI.

1
Step 1
Elige una Plantilla o Comienza desde Cero
Selecciona entre una variedad de Plantillas y escenas pre-diseñadas para iniciar tu proyecto. Comienza rápidamente a crear tu vídeo de reclutamiento.
2
Step 2
Crea Visuales Atractivos
Utiliza nuestro extenso soporte de biblioteca de medios/stock para añadir visuales e imágenes atractivas. Muestra la cultura única de tu empresa.
3
Step 3
Añade Voces en Off Atractivas
Añade voces en off profesionales utilizando la generación de voz en off de HeyGen. Esto mejorará la narrativa de tu vídeo.
4
Step 4
Exporta Tu Vídeo de Campaña
Una vez que tu vídeo esté completo, utiliza el redimensionamiento de relación de aspecto y exportaciones para adaptarlo a cualquier plataforma. Promociona efectivamente tu marca empleadora.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Muestra la Cultura y Valores de la Empresa

Crea vídeos inspiradores que destaquen la cultura y valores únicos de tu empresa, cautivando a posibles contrataciones y generando confianza.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen ayudarme a crear vídeos de reclutamiento convincentes?

HeyGen sirve como un potente creador de vídeos de campaña de reclutamiento, permitiéndote crear fácilmente vídeos de reclutamiento que atraigan a los mejores talentos. Utiliza las intuitivas funciones de AI de HeyGen, incluidos avatares de AI y texto a vídeo, para producir eficientemente contenido atractivo que muestre efectivamente tu marca empleadora.

¿Qué características de AI ofrece HeyGen para un creador de vídeos de reclutamiento?

Como un avanzado Generador de Vídeos AI, HeyGen proporciona robustas características de AI para crear vídeos de reclutamiento dinámicos. Puedes aprovechar avatares de AI, subtítulos automáticos y voces en off realistas, todo gestionado a través de un editor de arrastrar y soltar fácil de usar, agilizando tu proceso de producción de vídeo.

¿Puede HeyGen mejorar nuestra marca empleadora con vídeos de reclutamiento?

Absolutamente, HeyGen te permite mejorar significativamente tu marca empleadora creando vídeos de reclutamiento atractivos que representan auténticamente la cultura de tu empresa. Con plantillas personalizables, controles de marca y una rica biblioteca de vídeos e imágenes de stock, puedes comunicar consistentemente tus valores y atraer a los mejores talentos.

¿Cómo apoya HeyGen los elementos creativos para mis necesidades de creador de vídeos de campaña de reclutamiento?

HeyGen está diseñado para ser un versátil creador de vídeos de campaña de reclutamiento, ofreciendo amplias opciones creativas. Puedes incorporar animaciones, diversas pistas de música y branding personalizado para producir vídeos únicos, asegurando que tu llamado a la acción destaque y resuene con los candidatos potenciales.

