Generador de Vídeos de Campaña de Reclutamiento: Atrae Talento de Primera Rápidamente
Crea vídeos cautivadores para potenciar tu marca empleadora y atraer candidatos con potentes funciones de texto a vídeo desde guion.
¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Desarrolla un vídeo convincente de 30 segundos ideal para plataformas de redes sociales, dirigido a candidatos de nivel inicial y recién graduados ansiosos por comenzar sus carreras. Emplea un estilo visual brillante, amigable y acogedor, quizás utilizando una de las Plantillas y escenas listas para usar de HeyGen, complementado con música de fondo cálida y alentadora. Asegura claridad y accesibilidad incorporando Subtítulos precisos para comunicar efectivamente por qué deberían crear vídeos de reclutamiento con tu empresa.
Produce un sofisticado vídeo de reclutamiento de 60 segundos dirigido a profesionales experimentados que contemplan un cambio de carrera, enfatizando el liderazgo y el impacto de tu organización. La presentación visual debe ser profesional y aspiracional, potencialmente presentando avatares de IA realistas que transmitan mensajes clave sobre los valores de la empresa. Una narración calmada y autoritaria, posiblemente acompañada de música clásica sutil, realzará la gravedad, demostrando cómo un potente creador de vídeos de reclutamiento puede cambiar percepciones.
Genera un vídeo de campaña de reclutamiento conciso de 20 segundos, perfecto para captar rápidamente la atención de buscadores de empleo pasivos que navegan por diversos feeds. Adopta un estilo visualmente impactante y llamativo con cortes rápidos y texto dinámico en pantalla, hecho sin esfuerzo a través de la capacidad de texto a vídeo desde guion de HeyGen. El audio debe ser un bucle musical corto y enérgico diseñado para un impacto máximo, convirtiéndolo en un resultado efectivo del Generador de Vídeos AI.
Motor Creativo
Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Casos de Uso
Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.
Crea Anuncios de Reclutamiento de Alto Rendimiento.
Genera rápidamente vídeos de reclutamiento AI convincentes para atraer a los candidatos ideales y mejorar tu marca empleadora.
Desarrolla Contenido de Reclutamiento Social Atractivo.
Produce vídeos y clips cautivadores para redes sociales para compartir oportunidades laborales en varias plataformas y atraer a diversos grupos de talento.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo puede HeyGen ayudar a crear vídeos de reclutamiento atractivos?
HeyGen es un Generador de Vídeos AI que te permite crear vídeos de reclutamiento sin esfuerzo. Utiliza nuestras diversas plantillas de vídeo y avatares de IA realistas para elaborar contenido de marca empleadora convincente con voces en off profesionales.
¿Simplifica HeyGen el proceso de creación de vídeos de reclutamiento?
Absolutamente. HeyGen simplifica el proceso de creación de vídeos de reclutamiento con su editor intuitivo de arrastrar y soltar. Convierte fácilmente texto a vídeo desde guion y añade automáticamente subtítulos para llegar a una audiencia más amplia de manera eficiente.
¿Qué controles de marca están disponibles para los vídeos de campaña de reclutamiento?
El generador de vídeos de campaña de reclutamiento de HeyGen ofrece robustos controles de marca, permitiéndote personalizar vídeos con el logo y colores de tu empresa. Accede a una biblioteca libre de regalías para música y medios de stock adecuados para mantener una marca empleadora consistente.
¿Pueden los vídeos de HeyGen usarse en varias plataformas de redes sociales?
Sí, los vídeos de HeyGen están diseñados para ser versátiles en plataformas de redes sociales. Aprovecha las funciones de IA dentro del editor de vídeo para redimensionar fácilmente tu contenido para diferentes proporciones, asegurando un compromiso óptimo dondequiera que compartas tus vídeos de reclutamiento.