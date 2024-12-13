El Generador Definitivo de Campañas de Reclutamiento
Crea rápidamente campañas de reclutamiento impresionantes y publicaciones atractivas de ofertas de trabajo con la potente capacidad de texto a vídeo desde guion de HeyGen.
¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.
Diseña un vídeo inspirador de 45 segundos para involucrar a personas interesadas en el 'reclutamiento de voluntarios' y la participación comunitaria. La estética visual debe ser cálida y centrada en lo humano, presentando diversos escenarios de la vida real, mejorados por una locución empática y música de fondo suave. Utiliza los avatares de IA de HeyGen para narrar testimonios convincentes, añadiendo un toque 'creativo' mientras aseguras que haya subtítulos para accesibilidad.
Produce un vídeo instructivo conciso de 60 segundos para profesionales de recursos humanos y propietarios de pequeñas empresas, mostrando la eficiencia de un 'generador de campañas de reclutamiento'. El estilo visual debe ser elegante y de ritmo rápido, demostrando elementos de la interfaz de usuario y resultados rápidos, apoyado por una locución clara y segura. Aprovecha las Plantillas y escenas de HeyGen para construir rápidamente varios 'diseños de contratación', destacando el soporte de la biblioteca de medios/stock de la plataforma para diversos activos visuales.
Desarrolla un vídeo vertical visualmente atractivo de 15 segundos para Historias de Instagram, actuando como un 'cartel de estamos contratando'. Este vídeo debe dirigirse a jóvenes profesionales y recién graduados, presentando un avatar de IA amigable y carismático que introduce roles específicos con música de fondo enérgica. Asegúrate de que el vídeo esté optimizado para visualización móvil utilizando el redimensionamiento y exportaciones de relación de aspecto de HeyGen, creando una experiencia atractiva de 'Publicaciones en Instagram'.
Motor Creativo
Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Casos de Uso
Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.
Crea Anuncios de Reclutamiento de Alto Rendimiento.
Genera rápidamente anuncios de vídeo atractivos para atraer a los mejores talentos y cubrir vacantes de manera efectiva dentro de tu campaña de reclutamiento.
Involucra con Vídeos de Reclutamiento en Redes Sociales.
Produce publicaciones y vídeos cautivadores en redes sociales para plataformas como LinkedIn e Instagram para llegar a un grupo más amplio de candidatos.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo puede HeyGen servir como un potente generador de campañas de reclutamiento?
HeyGen simplifica la creación de vídeos atractivos de "carteles de estamos contratando" y anuncios de ofertas de trabajo utilizando avatares de IA y texto a vídeo desde guion, haciendo que tus campañas de reclutamiento sean más dinámicas y efectivas.
¿Puedo personalizar los diseños de reclutamiento para mi marca específica usando HeyGen?
Por supuesto, HeyGen ofrece amplios controles de marca, permitiéndote incorporar el logotipo y los colores de tu empresa en todas tus plantillas de reclutamiento y vídeos de "carteles de ofertas de trabajo", asegurando la consistencia de la marca.
¿Qué plataformas de redes sociales soportan los vídeos de reclutamiento de HeyGen?
HeyGen te permite generar diseños de reclutamiento optimizados para varias plataformas como "Publicaciones en Instagram", "Publicación en LinkedIn" y "Publicación en Facebook" a través de opciones flexibles de redimensionamiento y exportación de relación de aspecto, maximizando tu alcance en redes sociales.
¿Qué tan rápido puedo crear plantillas de reclutamiento modernas con HeyGen?
Con la vasta biblioteca de plantillas y capacidades de texto a vídeo de HeyGen, puedes producir rápidamente "diseños de contratación" profesionales y vídeos de reclutamiento atractivos, acelerando significativamente tu proceso de creación de contenido.