El Generador Definitivo de Campañas de Reclutamiento

Crea rápidamente campañas de reclutamiento impresionantes y publicaciones atractivas de ofertas de trabajo con la potente capacidad de texto a vídeo desde guion de HeyGen.

Crea un vídeo dinámico de 30 segundos dirigido a buscadores de empleo en LinkedIn e Instagram, anunciando una nueva 'oferta de trabajo'. El estilo visual debe ser moderno y vibrante, incorporando superposiciones de texto animado y transiciones rápidas, complementado con una locución profesional y animada generada con la función de generación de voz de HeyGen, haciéndolo perfecto para una 'Publicación en LinkedIn'.

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Diseña un vídeo inspirador de 45 segundos para involucrar a personas interesadas en el 'reclutamiento de voluntarios' y la participación comunitaria. La estética visual debe ser cálida y centrada en lo humano, presentando diversos escenarios de la vida real, mejorados por una locución empática y música de fondo suave. Utiliza los avatares de IA de HeyGen para narrar testimonios convincentes, añadiendo un toque 'creativo' mientras aseguras que haya subtítulos para accesibilidad.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un vídeo instructivo conciso de 60 segundos para profesionales de recursos humanos y propietarios de pequeñas empresas, mostrando la eficiencia de un 'generador de campañas de reclutamiento'. El estilo visual debe ser elegante y de ritmo rápido, demostrando elementos de la interfaz de usuario y resultados rápidos, apoyado por una locución clara y segura. Aprovecha las Plantillas y escenas de HeyGen para construir rápidamente varios 'diseños de contratación', destacando el soporte de la biblioteca de medios/stock de la plataforma para diversos activos visuales.
Prompt de Ejemplo 3
Desarrolla un vídeo vertical visualmente atractivo de 15 segundos para Historias de Instagram, actuando como un 'cartel de estamos contratando'. Este vídeo debe dirigirse a jóvenes profesionales y recién graduados, presentando un avatar de IA amigable y carismático que introduce roles específicos con música de fondo enérgica. Asegúrate de que el vídeo esté optimizado para visualización móvil utilizando el redimensionamiento y exportaciones de relación de aspecto de HeyGen, creando una experiencia atractiva de 'Publicaciones en Instagram'.
Copia el prompt
Pega en el cuadro de Creación
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Generador de Campañas de Reclutamiento

Crea sin esfuerzo campañas de reclutamiento atractivas con contenido de vídeo dinámico, diseños atractivos y distribución fluida en todas tus plataformas.

1
Step 1
Selecciona Tu Plantilla de Reclutamiento
Comienza eligiendo entre una amplia gama de plantillas de reclutamiento profesionales en HeyGen. Estos diseños predefinidos son perfectos para cualquier cartel de oferta de trabajo, publicación en redes sociales o anuncio interno, aprovechando nuestra capacidad de Plantillas y escenas.
2
Step 2
Añade Tu Marca y Detalles
Personaliza tus diseños de reclutamiento seleccionados usando los controles de marca de HeyGen para incorporar el logotipo de tu empresa, colores y detalles específicos del trabajo. Asegúrate de que tu campaña refleje con precisión la identidad de tu marca.
3
Step 3
Genera Contenido de Vídeo Atractivo
Eleva tus anuncios de ofertas de trabajo integrando vídeo dinámico. Utiliza los avatares de IA de HeyGen para crear presentadores profesionales que puedan transmitir mensajes clave sobre el rol y la cultura de la empresa con voces naturales.
4
Step 4
Exporta y Comparte Tu Campaña
Finaliza tu cartel o vídeo de reclutamiento atractivo. Usa el redimensionamiento y exportaciones de relación de aspecto de HeyGen para generar versiones optimizadas para plataformas como LinkedIn, Instagram o tu página de carreras, asegurando el máximo alcance e impacto.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Mejora la Marca del Empleador con Vídeos Inspiradores

.

Desarrolla vídeos motivacionales para mostrar la cultura de tu empresa, valores y testimonios de empleados, fortaleciendo tu marca de empleador.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen servir como un potente generador de campañas de reclutamiento?

HeyGen simplifica la creación de vídeos atractivos de "carteles de estamos contratando" y anuncios de ofertas de trabajo utilizando avatares de IA y texto a vídeo desde guion, haciendo que tus campañas de reclutamiento sean más dinámicas y efectivas.

¿Puedo personalizar los diseños de reclutamiento para mi marca específica usando HeyGen?

Por supuesto, HeyGen ofrece amplios controles de marca, permitiéndote incorporar el logotipo y los colores de tu empresa en todas tus plantillas de reclutamiento y vídeos de "carteles de ofertas de trabajo", asegurando la consistencia de la marca.

¿Qué plataformas de redes sociales soportan los vídeos de reclutamiento de HeyGen?

HeyGen te permite generar diseños de reclutamiento optimizados para varias plataformas como "Publicaciones en Instagram", "Publicación en LinkedIn" y "Publicación en Facebook" a través de opciones flexibles de redimensionamiento y exportación de relación de aspecto, maximizando tu alcance en redes sociales.

¿Qué tan rápido puedo crear plantillas de reclutamiento modernas con HeyGen?

Con la vasta biblioteca de plantillas y capacidades de texto a vídeo de HeyGen, puedes producir rápidamente "diseños de contratación" profesionales y vídeos de reclutamiento atractivos, acelerando significativamente tu proceso de creación de contenido.

