Creador de Vídeos de Alineación de Reclutamiento: Contrata de Forma Más Inteligente
Refuerza la cultura de tu empresa y atrae a los mejores talentos aprovechando los controles de marca de HeyGen para vídeos de reclutamiento consistentes e impactantes.
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Para atraer a los mejores talentos, crea un vídeo profesional de 45 segundos explicando tu proceso de contratación único. Utiliza la función de Texto a vídeo de HeyGen desde el guion y una variedad de Plantillas y escenas para crear una narrativa visual dinámica, atrayendo a profesionales experimentados con una voz en off segura y gráficos modernos.
Empodera a tu equipo de RRHH con un vídeo instructivo de 60 segundos que demuestre cómo personalizar plantillas de vídeo de reclutamiento para diversos roles laborales. Este vídeo elegante e informativo, dirigido a reclutadores y gerentes de contratación, debe resaltar el soporte de la biblioteca de medios/stock de HeyGen para metraje de B-roll y asegurar claridad con Subtítulos automáticos, todo ambientado con música de fondo enérgica.
Involucra a candidatos pasivos en redes sociales con un clip de marketing de reclutamiento cautivador de 30 segundos. Este vídeo corto y pegadizo, diseñado para usuarios de redes sociales, debe emplear un avatar de IA que entregue un mensaje convincente, optimizado para varias plataformas usando la función de redimensionamiento y exportación de Aspecto de HeyGen, con tipografía moderna y música de fondo de moda para un impacto máximo.
Motor Creativo
Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Casos de Uso
Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.
Crea anuncios de reclutamiento impactantes.
Produce rápidamente vídeos de campaña de reclutamiento de alto rendimiento que atraigan a los mejores talentos y muestren roles laborales.
Produce contenido de reclutamiento atractivo para redes sociales.
Crea sin esfuerzo vídeos cortos cautivadores para redes sociales para mejorar la marca empleadora y alcanzar un público más amplio de candidatos.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo puede HeyGen ayudarme a crear vídeos de reclutamiento alineados con la marca?
HeyGen te permite crear vídeos de reclutamiento atractivos y alineados con la marca rápidamente usando plantillas de vídeo personalizables. Utiliza avatares de IA y tu kit de marca, incluyendo logotipos y colores, para asegurar que cada vídeo refleje efectivamente la cultura de tu empresa y la marca empleadora.
¿Qué características avanzadas ofrece HeyGen para vídeos de reclutamiento?
HeyGen proporciona capacidades avanzadas de Texto a vídeo, permitiéndote generar avatares de IA realistas y voces en off desde tu guion. Mejora tus vídeos de reclutamiento con subtítulos automáticos y accede a una diversa biblioteca de medios para atraer a los mejores talentos y mostrar la cultura de tu empresa.
¿Pueden los reclutadores personalizar fácilmente las plantillas de vídeo de HeyGen?
Sí, los reclutadores pueden personalizar fácilmente las plantillas de vídeo personalizables de HeyGen para adaptarse a roles laborales específicos y experiencias de candidatos. Modifica el texto, añade medios personalizados y selecciona avatares de IA para crear vídeos de reclutamiento únicos que resuenen con diversos buscadores de empleo.
¿Cómo simplifica HeyGen el proceso de producción de vídeos de reclutamiento?
HeyGen simplifica significativamente la producción de vídeos de reclutamiento al permitir la creación rápida de vídeos desde texto. Esto incluye la generación instantánea de voces en off y subtítulos automáticos, permitiendo a los reclutadores producir eficientemente contenido de vídeo de alta calidad para redes sociales y otras plataformas sin características de edición complejas.