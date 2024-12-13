Generador de Vídeos de Reclutamiento: Atrae Talento de Primera con AI
Crea vídeos de reclutamiento cautivadores sin esfuerzo usando avatares de AI para atraer a candidatos potenciales y mejorar tu marca empleadora.
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Desarrolla un vídeo promocional dinámico de 30 segundos para equipos de marketing y reclutadores que necesiten producir rápidamente contenido de marca usando un "creador de vídeos de reclutamiento". El estilo visual y de audio debe ser rápido, enérgico e inspirador, con cortes rápidos de escenas diversas del lugar de trabajo sincronizadas con música de fondo animada y una voz entusiasta. Destaca las extensas plantillas y escenas de HeyGen, ilustrando cómo los usuarios pueden personalizar fácilmente sus anuncios de vídeo para su marca, asegurando consistencia y rapidez en la creación de contenido.
Produce un vídeo narrativo convincente de 60 segundos dirigido a reclutadores corporativos y especialistas en adquisición de talento, diseñado para contar una "narrativa dinámica" sobre la cultura de su empresa. El estilo visual debe ser cálido y auténtico, incorporando testimonios sinceros de empleados y metraje B-roll atractivo del entorno de la oficina, acompañado de una voz en off sincera y narrativa. Ilustra cómo la capacidad de texto a vídeo desde guion de HeyGen les permite transformar sus narrativas cuidadosamente elaboradas en un vídeo de reclutamiento profesional sin esfuerzo.
Diseña un anuncio inclusivo de 40 segundos para empresas internacionales y organizaciones diversas, aprovechando un "generador de vídeos AI" para llegar a un amplio grupo de candidatos globales. El vídeo debe tener un estilo visual global e informativo, con imágenes claras y profesionales de una fuerza laboral diversa y elementos de soporte multilingüe, narrado por una voz calmada y autoritaria. Enfatiza la función de subtítulos/captions de HeyGen, que asegura que sus "vídeos de reclutamiento cautivadores" sean accesibles y comprensibles para cada candidato potencial, independientemente de su idioma nativo.
Motor Creativo
Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Casos de Uso
Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.
Crea Anuncios de Reclutamiento Cautivadores.
Produce rápidamente vídeos de reclutamiento profesionales e impactantes usando AI, atrayendo talento de primera de manera eficiente.
Distribuye Anuncios de Reclutamiento en Plataformas.
Crea sin esfuerzo clips de vídeo cortos y atractivos optimizados para compartir en varias plataformas sociales para llegar a un grupo más amplio de candidatos.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo puede HeyGen mejorar nuestro proceso de creación de vídeos de reclutamiento?
HeyGen es un generador de vídeos AI diseñado para ayudarte a crear vídeos de reclutamiento cautivadores con una facilidad inigualable. Aprovecha nuestras plantillas personalizables, una diversa biblioteca de avatares AI y un rico stock de medios para producir anuncios de reclutamiento profesionales rápida y efectivamente.
¿Qué características ofrece HeyGen para personalizar anuncios de reclutamiento?
Con HeyGen, puedes personalizar completamente tus anuncios de vídeo de reclutamiento integrando los colores, fuentes y logotipo específicos de tu marca. Nuestro editor de vídeo en línea también admite voces en off dinámicas, música adecuada y subtítulos/captions automáticos para asegurar que tu mensaje esté perfectamente alineado con la marca y sea accesible.
¿Puede HeyGen ayudar a crear vídeos de reclutamiento AI atractivos rápidamente?
Absolutamente. Las potentes características AI de HeyGen te permiten generar vídeos de reclutamiento de alta calidad de manera eficiente, aprovechando las capacidades de texto a vídeo desde guion y una amplia selección de Actores AI. Puedes explorar miles de plantillas de vídeo predefinidas para iniciar tu proceso creativo y narración dinámica.
¿Cómo apoya HeyGen la compartición de contenido de reclutamiento en plataformas sociales?
HeyGen simplifica el proceso de descarga y compartición de tus vídeos de reclutamiento completados en varias plataformas sociales. Con el redimensionamiento flexible de la relación de aspecto y diversas opciones de exportación, tus anuncios de vídeo profesionales mantendrán una calidad y apariencia óptimas dondequiera que se distribuyan.