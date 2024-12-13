Generador de Vídeos de Reclutamiento: Atrae Talento de Primera con AI

Crea vídeos de reclutamiento cautivadores sin esfuerzo usando avatares de AI para atraer a candidatos potenciales y mejorar tu marca empleadora.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un vídeo promocional dinámico de 30 segundos para equipos de marketing y reclutadores que necesiten producir rápidamente contenido de marca usando un "creador de vídeos de reclutamiento". El estilo visual y de audio debe ser rápido, enérgico e inspirador, con cortes rápidos de escenas diversas del lugar de trabajo sincronizadas con música de fondo animada y una voz entusiasta. Destaca las extensas plantillas y escenas de HeyGen, ilustrando cómo los usuarios pueden personalizar fácilmente sus anuncios de vídeo para su marca, asegurando consistencia y rapidez en la creación de contenido.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un vídeo narrativo convincente de 60 segundos dirigido a reclutadores corporativos y especialistas en adquisición de talento, diseñado para contar una "narrativa dinámica" sobre la cultura de su empresa. El estilo visual debe ser cálido y auténtico, incorporando testimonios sinceros de empleados y metraje B-roll atractivo del entorno de la oficina, acompañado de una voz en off sincera y narrativa. Ilustra cómo la capacidad de texto a vídeo desde guion de HeyGen les permite transformar sus narrativas cuidadosamente elaboradas en un vídeo de reclutamiento profesional sin esfuerzo.
Prompt de Ejemplo 3
Diseña un anuncio inclusivo de 40 segundos para empresas internacionales y organizaciones diversas, aprovechando un "generador de vídeos AI" para llegar a un amplio grupo de candidatos globales. El vídeo debe tener un estilo visual global e informativo, con imágenes claras y profesionales de una fuerza laboral diversa y elementos de soporte multilingüe, narrado por una voz calmada y autoritaria. Enfatiza la función de subtítulos/captions de HeyGen, que asegura que sus "vídeos de reclutamiento cautivadores" sean accesibles y comprensibles para cada candidato potencial, independientemente de su idioma nativo.
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Generador de Vídeos de Reclutamiento

Crea sin esfuerzo vídeos de reclutamiento cautivadores con avatares de AI y herramientas de edición inteligentes para atraer talento de primera.

1
Step 1
Elige una Plantilla
Elige entre una diversa colección de plantillas de vídeo profesionales diseñadas para reclutamiento, proporcionando la base perfecta para comenzar tu anuncio atractivo.
2
Step 2
Crea tu Guion de Vídeo
Crea un guion de reclutamiento convincente usando nuestra función de texto a vídeo desde guion impulsada por AI, que transforma tu texto directamente en contenido de vídeo dinámico.
3
Step 3
Selecciona Avatares AI
Selecciona entre una amplia gama de avatares AI realistas para ser la cara atractiva de tu anuncio de reclutamiento, transmitiendo efectivamente tu mensaje a los candidatos potenciales.
4
Step 4
Exporta y Comparte
Exporta tu vídeo de reclutamiento final, optimizado con redimensionamiento de relación de aspecto para varias plataformas sociales. Comparte tu anuncio atractivo al instante para atraer talento de primera.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Destaca la Marca Empleadora y la Cultura

Desarrolla vídeos AI convincentes que muestren la cultura de tu empresa, testimonios de empleados y beneficios únicos para atraer a los candidatos ideales.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen mejorar nuestro proceso de creación de vídeos de reclutamiento?

HeyGen es un generador de vídeos AI diseñado para ayudarte a crear vídeos de reclutamiento cautivadores con una facilidad inigualable. Aprovecha nuestras plantillas personalizables, una diversa biblioteca de avatares AI y un rico stock de medios para producir anuncios de reclutamiento profesionales rápida y efectivamente.

¿Qué características ofrece HeyGen para personalizar anuncios de reclutamiento?

Con HeyGen, puedes personalizar completamente tus anuncios de vídeo de reclutamiento integrando los colores, fuentes y logotipo específicos de tu marca. Nuestro editor de vídeo en línea también admite voces en off dinámicas, música adecuada y subtítulos/captions automáticos para asegurar que tu mensaje esté perfectamente alineado con la marca y sea accesible.

¿Puede HeyGen ayudar a crear vídeos de reclutamiento AI atractivos rápidamente?

Absolutamente. Las potentes características AI de HeyGen te permiten generar vídeos de reclutamiento de alta calidad de manera eficiente, aprovechando las capacidades de texto a vídeo desde guion y una amplia selección de Actores AI. Puedes explorar miles de plantillas de vídeo predefinidas para iniciar tu proceso creativo y narración dinámica.

¿Cómo apoya HeyGen la compartición de contenido de reclutamiento en plataformas sociales?

HeyGen simplifica el proceso de descarga y compartición de tus vídeos de reclutamiento completados en varias plataformas sociales. Con el redimensionamiento flexible de la relación de aspecto y diversas opciones de exportación, tus anuncios de vídeo profesionales mantendrán una calidad y apariencia óptimas dondequiera que se distribuyan.

