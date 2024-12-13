Creador de Vídeos de Reclutamiento: Atrae a los Mejores Talentos Más Rápido

Crea fácilmente impresionantes vídeos de reclutamiento utilizando avatares de AI para mostrar la cultura de tu empresa y atraer a los mejores talentos más rápido.

Crea un recorrido técnico de 1 minuto demostrando cómo los equipos de RRHH y reclutadores pueden aprovechar HeyGen como un potente creador de vídeos de reclutamiento. El estilo visual debe ser elegante y profesional, con grabaciones de pantalla entrelazadas con cortes rápidos de un avatar de AI presentando con confianza los pasos clave. El audio debe ser una voz en off clara y concisa explicando las capacidades de 'avatares de AI' y 'generación de voz en off', destacando su eficiencia en la producción de contenido de alta calidad para atraer a los mejores talentos sin necesidad de un equipo de cámara.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Diseña un tutorial dinámico de 90 segundos para propietarios de pequeñas empresas y generalistas de RRHH, mostrando cómo crear eficientemente contenido de vídeo de reclutamiento utilizando las plantillas predefinidas de HeyGen. El estilo visual debe ser enérgico y atractivo, utilizando transiciones rápidas entre los pasos de personalización de plantillas, mientras que el audio presenta una banda sonora animada con instrucciones claras paso a paso. Enfatiza cómo las 'Plantillas y escenas' simplifican el proceso de construir un vídeo de reclutamiento atractivo para empleados, complementado con 'Subtítulos/captions' automáticos para accesibilidad.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un vídeo instructivo integral de 2 minutos dirigido a equipos de marketing responsables de la marca empleadora, detallando la creación de un vídeo de reclutamiento sofisticado a partir de un guion. El estilo visual debe ser pulido y corporativo, con metraje cinematográfico de archivo de la 'Biblioteca de medios/soporte de stock' de HeyGen, editado de manera experta junto con texto en pantalla. La pista de audio debe ser una voz en off inspiradora y profesional generada directamente a partir de un guion utilizando la función 'Texto a vídeo desde guion' de HeyGen, demostrando cómo construir efectivamente la marca empleadora.
Prompt de Ejemplo 3
Desarrolla una guía concisa de 45 segundos para redes sociales dirigida a especialistas en adquisición de talento, ilustrando cómo adaptar un vídeo de reclutamiento de empleados existente para varias plataformas. El estilo visual debe ser moderno y rápido, centrándose en la función de 'Redimensionamiento y exportaciones de relación de aspecto' de HeyGen con comparaciones de pantalla dividida de diferentes orientaciones de vídeo. El audio debe ser una narración nítida y animada que destaque la facilidad de reutilizar contenido, asegurando el máximo alcance mientras se añaden automáticamente 'Subtítulos/captions' para visualización silenciosa en redes sociales.
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Creador de Vídeos de Reclutamiento

Crea fácilmente vídeos de reclutamiento atractivos para atraer a los mejores talentos y construir una fuerte marca empleadora con nuestro intuitivo creador de vídeos.

1
Step 1
Elige una Plantilla
Selecciona entre una amplia gama de `plantillas de vídeo` para iniciar tu proyecto, asegurando un comienzo profesional y atractivo.
2
Step 2
Añade Tu Material
Enriquece tu vídeo integrando tus propios elementos visuales o eligiendo de nuestra extensa `biblioteca de medios`, mostrando efectivamente la cultura de tu empresa.
3
Step 3
Genera Subtítulos
Añade automáticamente `subtítulos` precisos a tu vídeo, asegurando que los `subtítulos/captions` mejoren la accesibilidad y el compromiso de cada espectador.
4
Step 4
Aplica Marca y Exporta
Finaliza tu vídeo aplicando `controles de marca` como tu logo y colores, luego expórtalo en varios formatos de relación de aspecto, listo para `construir la marca empleadora`.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Muestra la Marca Empleadora e Historias de Empleados

Crea vídeos de AI atractivos para resaltar la cultura de la empresa y los testimonios de empleados, construyendo poderosamente tu marca empleadora para los candidatos.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo pueden las funciones de AI de HeyGen agilizar la creación de un vídeo de reclutamiento de empleados?

HeyGen aprovecha funciones avanzadas de AI, incluyendo avatares de AI y generación de texto a vídeo, para hacer eficiente la creación de vídeos de reclutamiento de empleados atractivos. Puedes transformar guiones en contenido de vídeo de reclutamiento rápidamente, mejorando tu proceso de contratación.

¿Qué plantillas de vídeo ofrece HeyGen para personalizar vídeos de reclutamiento de manera efectiva?

HeyGen ofrece una amplia selección de plantillas de vídeo profesionales diseñadas para personalizar vídeos de reclutamiento según diversas necesidades. Estas plantillas te permiten crear rápidamente contenido de vídeo de reclutamiento que destaca efectivamente la cultura de la empresa y atrae a los mejores talentos.

¿Puedo subir mis vídeos y activos de marca a HeyGen para un vídeo de reclutamiento de marca empleadora profesional?

Sí, HeyGen te permite subir fácilmente tus vídeos, imágenes y activos específicos de marca desde tu biblioteca de medios para integrarlos en tus vídeos de reclutamiento. Esto asegura que puedas construir consistentemente una fuerte marca empleadora con contenido personalizado.

¿Cómo simplifica HeyGen la adición de subtítulos y la exportación de vídeos de reclutamiento para redes sociales?

HeyGen genera e incorpora automáticamente subtítulos en tus vídeos de reclutamiento, asegurando accesibilidad y un mayor alcance. Una vez completado, puedes exportar fácilmente tu vídeo de reclutamiento de empleados de alta calidad en varios formatos de relación de aspecto adecuados para plataformas de redes sociales.

