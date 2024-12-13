Generador de Vídeos de Reclutamiento: Atrae Talento de Primera Rápidamente

Optimiza tu contratación con vídeos de reclutamiento profesionales. Nuestras extensas Plantillas y escenas te permiten atraer a los candidatos ideales y ahorrar tiempo significativo.

Crea un vídeo convincente de 45 segundos diseñado para potenciales candidatos a empleo, mostrando tu vibrante marca empleadora y lo que hace que tu empresa sea un lugar único para trabajar. El estilo visual debe ser cálido y auténtico, con tomas espontáneas de la colaboración del equipo y testimonios de empleados, complementado con música de fondo inspiradora y optimista. Utiliza la función de "Generación de voz en off" de HeyGen para ofrecer una narrativa amigable y atractiva que resalte los valores de la empresa, atrayendo eficazmente a candidatos que se alineen con tu misión.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un vídeo dinámico de reclutamiento de 30 segundos, dirigido a buscadores de empleo pasivos en plataformas de redes sociales, para mostrar rápidamente oportunidades laborales específicas. El estilo visual debe ser rápido, con gráficos impactantes y animaciones de texto dinámicas que resalten los beneficios y responsabilidades clave, todo sincronizado con música moderna y enérgica. Aprovecha las "Plantillas y escenas" de HeyGen para ensamblar rápidamente un vídeo llamativo que capte la atención y fomente la aplicación inmediata, facilitando la presentación de nuevas oportunidades laborales.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un vídeo informativo de 60 segundos dirigido a gerentes de contratación y profesionales de RRHH que buscan optimizar su proceso de contratación con un generador de vídeos de reclutamiento. El vídeo debe adoptar una estética profesional y limpia, con un avatar de IA amigable explicando cómo HeyGen ayuda a ahorrar tiempo y recursos en el reclutamiento. El audio consistirá en una voz en off clara y articulada, detallando los beneficios de la plataforma sin jerga técnica excesiva. Utiliza los "Avatares de IA" de HeyGen para transmitir este mensaje conciso pero impactante, demostrando la facilidad y eficiencia de crear vídeos de reclutamiento atractivos.
Prompt de Ejemplo 3
Crea un anuncio de vídeo conciso de 15 segundos, perfecto para atraer a jóvenes profesionales y a la Generación Z en plataformas de redes sociales de formato corto, destacando tu empresa como un lugar de trabajo innovador. Emplea un estilo moderno y visualmente impactante con superposiciones de texto audaces e impactantes, cortes rápidos y efectos de sonido modernos que captan la atención al instante. Usa la capacidad de "Texto a vídeo desde guion" de HeyGen para transformar rápidamente un mensaje breve y contundente en un vídeo que detenga el desplazamiento, aprovechando el poder de un Generador de Vídeos de IA para lograr el máximo impacto y alcance.
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Generador de Vídeos de Reclutamiento

Aprovecha nuestro Generador de Vídeos de IA para crear fácilmente vídeos de reclutamiento atractivos que muestren tu marca empleadora y atraigan talento de primera.

Step 1
Elige Tu Punto de Partida
Selecciona una plantilla personalizable de nuestra rica biblioteca o comienza con una escena en blanco para iniciar tu proyecto de vídeo de reclutamiento.
Step 2
Añade Tu Contenido y Marca
Incorpora el logo de tu empresa y los colores de tu marca utilizando nuestros controles de marca intuitivos para reforzar tu marca empleadora.
Step 3
Genera Voz en Off y Visuales
Transforma tu guion en voces en off de sonido natural, dando a tus vídeos de reclutamiento una narrativa profesional y atractiva.
Step 4
Exporta y Atrae Candidatos
Exporta tu vídeo completado con varias opciones de redimensionamiento de relación de aspecto, listo para compartir en plataformas de redes sociales para atraer candidatos.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Construye Tu Marca Empleadora con Vídeos de IA

Desarrolla vídeos inspiradores que comuniquen efectivamente la cultura y misión de tu empresa a los candidatos potenciales.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo simplifica HeyGen la creación de vídeos de reclutamiento atractivos?

HeyGen es un avanzado Generador de Vídeos de IA que te permite crear vídeos de reclutamiento de alta calidad a partir de texto sin esfuerzo, ahorrando significativamente tiempo y recursos. Aprovecha nuestras plantillas personalizables y avatares de IA para producir rápidamente contenido atractivo que ayude a atraer candidatos.

¿Puede HeyGen mejorar nuestra marca empleadora a través de contenido de vídeo creativo?

Absolutamente. HeyGen te permite humanizar tu marca con un conjunto de herramientas creativas que incluyen animaciones de texto dinámicas, amplias opciones de biblioteca de medios y controles de marca personalizados. Crea vídeos que detengan el desplazamiento y muestren poderosamente las oportunidades laborales y la cultura única de tu empresa.

¿Qué herramientas creativas ofrece HeyGen para hacer anuncios de vídeo de reclutamiento atractivos?

HeyGen proporciona opciones creativas robustas para anuncios de vídeo de reclutamiento, incluyendo una rica biblioteca de plantillas personalizables y la capacidad de añadir voces en off y subtítulos automáticos. Crea fácilmente anuncios de vídeo dinámicos y llamativos que resuenen en diversas plataformas de redes sociales.

¿Cómo puede HeyGen ayudar a crear experiencias de vídeo inmersivas para candidatos potenciales?

Con HeyGen, puedes crear vídeos inmersivos transformando publicaciones de empleo en contenido de vídeo dinámico, completo con narración generada por IA y efectos visuales. Nuestra plataforma ofrece herramientas para vídeos de animación vibrantes que realmente involucran e informan a los posibles solicitantes sobre tu empresa.

