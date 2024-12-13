Creador de Vídeos Explicativos de Reclutamiento: Atrae Talento Rápidamente
Crea vídeos de reclutamiento atractivos, atrayendo talento de manera sencilla con plantillas y escenas personalizables.
¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Crea un vídeo de marca empleadora convincente de 45 segundos diseñado para empresas que buscan mostrar su cultura única y mantener la coherencia de la marca en todas las plataformas. Visualmente, este vídeo debe presentar testimonios auténticos de empleados y escenas vibrantes del lugar de trabajo, acompañado de música de fondo inspiradora y una voz en off cálida y amigable. Aprovecha las extensas Plantillas y escenas de HeyGen y el soporte de la biblioteca de medios/stock para crear fácilmente una narrativa pulida y coherente que resuene con los candidatos potenciales.
Produce una descripción de trabajo en vídeo clara y concisa de 60 segundos dirigida a gerentes de contratación que necesitan destacar frente a las publicaciones tradicionales, enfatizando que no se necesita experiencia en producción de vídeo. La presentación visual debe ser profesional e informativa, delineando claramente roles y responsabilidades con destacados de texto en pantalla, apoyado por una voz en off tranquilizadora y articulada. Asegúrate de que toda la información crucial sea accesible implementando Subtítulos automáticos generados por HeyGen, complementando la generación de voz en off para un sonido profesional.
Genera un vídeo de reclutamiento sencillo de 30 segundos diseñado para pequeñas y medianas empresas que buscan un creador de vídeos explicativos de reclutamiento efectivo para optimizar sus vídeos de marketing. Este vídeo debe adoptar un enfoque visual limpio de problema-solución, demostrando lo fácil que es crear contenido profesional, acompañado de una narración segura y clara. Utiliza el redimensionamiento de relación de aspecto y exportaciones de HeyGen para optimizar para varias plataformas de redes sociales e integra un avatar de AI para presentar la facilidad de creación de vídeos en línea, alcanzando eficientemente a una audiencia más amplia.
Motor Creativo
Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Casos de Uso
Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.
Crea explicativos de reclutamiento de alto impacto.
Produce rápidamente vídeos explicativos atractivos para mostrar roles laborales y la cultura de la empresa, atrayendo talento de manera eficiente.
Involucra a los candidatos en redes sociales.
Desarrolla vídeos de reclutamiento dinámicos para plataformas sociales, ampliando el alcance y el compromiso con posibles contrataciones.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo puede HeyGen simplificar la creación de vídeos explicativos de reclutamiento?
HeyGen actúa como una plataforma de vídeo AI intuitiva, permitiéndote crear fácilmente vídeos explicativos de reclutamiento atractivos a partir de texto. Su interfaz de arrastrar y soltar y sus plantillas personalizables simplifican todo el proceso de creación de vídeos en línea, permitiéndote producir vídeos de reclutamiento de alta calidad rápidamente. Puedes aprovechar los avatares de AI y las voces en off realistas para dar vida a tu mensaje sin herramientas de edición de vídeo complejas.
¿Qué características ofrece HeyGen para crear vídeos de marca empleadora atractivos?
HeyGen te ayuda a crear vídeos de marca empleadora cautivadores a través de sus avanzadas características de AI, incluyendo diversos avatares de AI y voces en off realistas. Puedes mostrar la cultura de tu empresa y atraer a los mejores talentos incorporando los colores y el logo de tu marca con controles de branding. Los subtítulos automáticos mejoran aún más la accesibilidad y el compromiso en varias plataformas.
¿Es HeyGen adecuado para profesionales de recursos humanos sin experiencia previa en edición de vídeo?
¡Absolutamente! HeyGen está diseñado para ser una plataforma de creación de vídeos en línea fácil de usar, perfecta para profesionales de recursos humanos sin experiencia previa en edición de vídeo. Su interfaz intuitiva de arrastrar y soltar y su extensa biblioteca de plantillas personalizables te permiten producir vídeos profesionales sin esfuerzo. Simplemente introduces tu guion y HeyGen se encarga de la creación visual.
¿Puede HeyGen usarse para producir descripciones de trabajo en vídeo para el reclutamiento en redes sociales?
Sí, HeyGen es una excelente herramienta para crear descripciones de trabajo en vídeo dinámicas optimizadas para el reclutamiento en redes sociales. Su función de redimensionamiento de relación de aspecto asegura que tus vídeos explicativos se vean geniales en cualquier plataforma. Combinado con avatares de AI y subtítulos automáticos, HeyGen te permite entregar mensajes claros y atractivos a los candidatos potenciales de manera efectiva.