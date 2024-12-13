Creador de Vídeos de Contenido de Reclutamiento: Atrae a los Mejores Talentos
Crea fácilmente impresionantes vídeos de reclutamiento que muestren la cultura de tu empresa utilizando avatares de IA para presentaciones atractivas.
Desarrolla un vídeo de reclutamiento conciso de 30 segundos específicamente para un nuevo puesto tecnológico, dirigido a buscadores de empleo activos con un estilo visual profesional e informativo. El contenido debe detallar claramente las responsabilidades clave y los beneficios, utilizando la generación de voz en off de HeyGen para ofrecer una narrativa clara y segura, convirtiéndolo en una descripción de trabajo en vídeo efectiva.
Crea un vídeo inspirador de 60 segundos para elevar la marca de tu empleador en plataformas de redes sociales. Esta pieza debe incorporar metraje de archivo rico y música motivacional, demostrando los valores y la misión de tu empresa a posibles candidatos. Aprovecha la amplia biblioteca de medios/soporte de stock de HeyGen para curar visuales atractivos que resuenen con una amplia audiencia.
Produce un vídeo convincente de 50 segundos que ilustre por qué tu empresa es un gran lugar para trabajar, dirigido a candidatos que están investigando activamente tu organización. Este proyecto de creador de contenido de vídeo de reclutamiento debe presentar ideas auténticas de los empleados y texto dinámico en pantalla, con subtítulos generados automáticamente que aseguren accesibilidad y un amplio alcance a través de la función de subtítulos/captions de HeyGen.
Motor Creativo
Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Casos de Uso
Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.
Crea Contenido de Reclutamiento Atractivo para Redes Sociales.
Produce rápidamente vídeos dinámicos para plataformas de redes sociales para expandir tu alcance y atraer candidatos pasivos de manera efectiva.
Produce Descripciones de Trabajo en Vídeo y Anuncios Dinámicos.
Transforma descripciones de trabajo estáticas en anuncios de vídeo atractivos para resaltar roles y atraer candidatos ideales con visuales atractivos.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo puede HeyGen simplificar la creación de vídeos de reclutamiento?
El Creador de Vídeos de Reclutamiento de IA de HeyGen simplifica el proceso, permitiéndote crear fácilmente contenido de reclutamiento profesional utilizando avatares de IA y capacidades de texto a vídeo, ahorrando tiempo y recursos. Esto te permite producir vídeos de reclutamiento atractivos de manera eficiente.
¿Qué características ofrece HeyGen para personalizar vídeos de marca empleadora?
HeyGen ofrece amplias opciones de personalización, incluyendo personalización de marca con tu logo y colores, una rica biblioteca de medios, metraje de stock y plantillas de vídeo. Esto te ayuda a crear vídeos de marca empleadora atractivos que reflejen verdaderamente la cultura única de tu empresa.
¿Puede HeyGen mejorar nuestra marca empleadora y atraer a los mejores talentos de manera efectiva?
Absolutamente. HeyGen te permite crear descripciones de trabajo en vídeo atractivas y testimonios auténticos de empleados para mostrar tu entorno laboral y cultura de empresa. Estos vídeos de reclutamiento profesional mejorarán significativamente tu marca empleadora y atraerán a los mejores candidatos a través de plataformas como las redes sociales.
¿Es fácil de usar HeyGen para crear contenido de reclutamiento profesional de alta calidad?
Sí, HeyGen cuenta con una interfaz de arrastrar y soltar fácil de usar, lo que lo convierte en un editor de vídeo intuitivo para que cualquiera pueda crear contenido de reclutamiento profesional de alta calidad. También incluye subtítulos automáticos y voces en off impulsados por IA para resultados pulidos, asegurando que tus vídeos estén listos para las redes sociales.