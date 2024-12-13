Sí, HeyGen cuenta con una interfaz de arrastrar y soltar fácil de usar, lo que lo convierte en un editor de vídeo intuitivo para que cualquiera pueda crear contenido de reclutamiento profesional de alta calidad. También incluye subtítulos automáticos y voces en off impulsados por IA para resultados pulidos, asegurando que tus vídeos estén listos para las redes sociales.