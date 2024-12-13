Creador de Vídeos de Campaña de Reclutamiento: Atrae a los Mejores Talentos
Crea vídeos de reclutamiento atractivos que muestren la cultura de tu empresa y atraigan a los mejores talentos con Plantillas y escenas listas para usar.
Desarrolla un pulido vídeo de reclutamiento de 60 segundos dirigido a profesionales experimentados que buscan avanzar en su carrera, enfocándose en nuestro fuerte branding como empleador y los desafíos y recompensas únicos de un departamento específico. Emplea un estilo visual profesional con entrevistas a expertos y gráficos en pantalla, respaldado por una narración calmada y autoritaria de un avatar de AI, aprovechando la función de avatares de AI de HeyGen para una presentación consistente y creíble. Este vídeo de reclutamiento tiene como objetivo mostrar oportunidades de liderazgo y nuestro compromiso de atraer a los mejores talentos.
Diseña un vídeo convincente de 30 segundos específicamente creado para atraer a buscadores de empleo pasivos que podrían estar explorando nuevas oportunidades, ilustrando los beneficios incomparables de trabajar con nosotros. El estilo visual y de audio debe ser un montaje rápido y visualmente atractivo de beneficios para empleados, iniciativas de equilibrio entre trabajo y vida personal, y testimonios de crecimiento profesional, acompañado de una pista musical inspiradora y animada. Utiliza las Plantillas y escenas de HeyGen para ensamblar rápidamente este atractivo vídeo de reclutamiento, facilitando que los espectadores imaginen su futuro con nuestro equipo.
Produce un anuncio de vídeo de campaña de reclutamiento conciso de 15 segundos, dirigido a individuos que están listos para dar el siguiente paso y postularse para un puesto. El vídeo debe adoptar un estilo visual directo e impactante con superposiciones de texto audaces y fáciles de leer que destaquen los beneficios clave y una clara llamada a la acción, subrayado por un jingle energético. Asegura la accesibilidad y maximiza la retención del mensaje integrando los Subtítulos/captions de HeyGen, creando un anuncio poderoso y llamativo para fomentar aplicaciones inmediatas.
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Casos de Uso
Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.
Crea Anuncios de Reclutamiento de Alto Impacto.
Produce rápidamente anuncios de vídeo convincentes para alcanzar y atraer a los mejores talentos en varias plataformas.
Genera Vídeos de Reclutamiento Social Atractivos.
Crea sin esfuerzo vídeos cortos y compartibles para redes sociales para aumentar el compromiso y alcance de los candidatos.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo puede HeyGen ayudarme a crear vídeos de reclutamiento atractivos?
HeyGen es un potente creador de vídeos de reclutamiento que simplifica el proceso de crear vídeos publicitarios profesionales. Utiliza nuestro editor de arrastrar y soltar fácil de usar y una vasta biblioteca de plantillas de vídeo para desarrollar vídeos de reclutamiento atractivos que muestren la cultura de tu empresa y el branding como empleador para atraer a los mejores talentos.
¿Son beneficiosas las funciones de AI de HeyGen para crear vídeos de reclutamiento?
Absolutamente. HeyGen aprovecha herramientas avanzadas impulsadas por AI, incluyendo avatares de AI y capacidades de Texto a vídeo, permitiéndote generar contenido atractivo a partir de solo un guion. Puedes personalizar fácilmente los anuncios de vídeo con los colores y logotipos de tu marca para asegurar que tus vídeos publicitarios profesionales sean únicos.
¿Qué opciones de branding y personalización están disponibles para los vídeos de reclutamiento?
HeyGen proporciona amplios controles de branding para asegurar que tus vídeos de reclutamiento se alineen perfectamente con tu branding como empleador. Incorpora fácilmente los colores de tu marca, logotipo, y utiliza funciones como la generación de locuciones y Subtítulos/captions automáticos para crear vídeos publicitarios profesionales.
¿Puede HeyGen apoyar una estrategia completa de vídeos de campaña de reclutamiento?
Sí, HeyGen actúa como un creador integral de vídeos de campaña de reclutamiento, diseñado para apoyar toda tu estrategia. Con funciones como el redimensionamiento de relación de aspecto y exportaciones y un rico soporte de biblioteca de medios/stock, puedes crear, personalizar y desplegar una variedad de vídeos de reclutamiento atractivos en múltiples plataformas para atraer a los mejores talentos de manera efectiva.