Desbloquea Talento con Nuestro Creador de Vídeos de Reclutamiento

Crea vídeos de reclutamiento sin esfuerzo para potenciar tu marca empleadora y atraer a los mejores talentos utilizando nuestras plantillas y escenas intuitivas.

Crea una demostración técnica concisa de 1 minuto para aspirantes a reclutadores, mostrando lo fácil que es crear vídeos de reclutamiento aprovechando la función de Texto a vídeo de HeyGen. El vídeo debe adoptar un estilo visual limpio y profesional con superposiciones de texto en pantalla que demuestren los pasos clave, complementado por una voz en off clara e instructiva que explique el proceso. Este vídeo tiene como objetivo informar a los reclutadores sobre la generación eficiente de vídeos.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un vídeo promocional atractivo de 90 segundos dirigido a gerentes de recursos humanos que deseen elevar su marca empleadora. Utiliza los avatares de IA de HeyGen y las capacidades de generación de voz en off para presentar a diversos miembros virtuales del equipo discutiendo la cultura de la empresa, creando una estética visual moderna y acogedora. El audio debe ser amigable y entusiasta, enfatizando la facilidad de crear contenido profesional de creador de vídeos de reclutamiento de IA sin necesidad de actores.
Prompt de Ejemplo 2
Diseña un vídeo tutorial detallado de 2 minutos específicamente para nuevos empleados y equipos de recursos humanos, ilustrando el proceso de uso de las Plantillas y escenas de HeyGen para personalizar el contenido de incorporación. El estilo visual debe ser altamente informativo, con gráficos nítidos y grabaciones de pantalla para guiar a los usuarios paso a paso. Asegúrate de que los subtítulos/captions se muestren de manera prominente para mejorar la accesibilidad y comprensión de todos los espectadores.
Prompt de Ejemplo 3
Produce un vídeo dinámico de 45 segundos con consejos rápidos dirigido a reclutadores en redes sociales, enfocándose en cómo HeyGen puede optimizar su producción de creador de vídeos de reclutamiento para varias plataformas. Visualmente, este vídeo debe ser rápido y vibrante, demostrando el uso efectivo de la biblioteca de medios/soporte de stock para visuales llamativos y destacando la función de redimensionamiento y exportación de relación de aspecto sin problemas. Una banda sonora profesional y animada mantendrá el compromiso de la audiencia mientras transmite estrategias clave de optimización para redes sociales.
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona un Creador de Vídeos de Reclutamiento

Crea rápidamente vídeos de reclutamiento atractivos con herramientas de IA intuitivas para atraer a los mejores talentos y mostrar efectivamente tu marca empleadora.

1
Step 1
Elige Tu Plantilla de Proyecto
Selecciona de una diversa biblioteca de plantillas y escenas diseñadas profesionalmente, una capacidad central de HeyGen, para iniciar la creación de tu vídeo de reclutamiento.
2
Step 2
Aplica Marca Personalizada
Implementa controles de marca para asegurar que el logotipo y los colores de tu empresa sean consistentes a lo largo del vídeo. Esta marca personalizable fortalece tu identidad visual.
3
Step 3
Integra Avatares de IA
Da vida a tu guion seleccionando entre una gama de avatares de IA realistas, transformando texto en contenido visual atractivo con potentes características de IA.
4
Step 4
Exporta y Comparte
Finaliza tu vídeo y utiliza el redimensionamiento de relación de aspecto para prepararlo para varias plataformas. Exporta y comparte tu contenido convincente en redes sociales.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Optimiza la Pre-Incorporación y Formación

Entrega vídeos dinámicos de pre-incorporación o formación inicial para mejorar el compromiso de los nuevos empleados y asegurar un comienzo fluido.

Preguntas Frecuentes

¿Qué características de IA ofrece HeyGen para crear vídeos de reclutamiento impactantes?

HeyGen te permite crear vídeos de reclutamiento utilizando características avanzadas de IA, incluyendo avatares de IA realistas y generación de texto a vídeo sin interrupciones desde un guion. Esto convierte a HeyGen en un creador de vídeos de reclutamiento de IA intuitivo, mejorando significativamente tu eficiencia como creador de vídeos de reclutamiento.

¿Puedo personalizar mis vídeos de reclutamiento con elementos de marca específicos usando HeyGen?

Absolutamente. HeyGen ofrece controles de marca personalizables completos, permitiéndote incorporar el logotipo de tu empresa, colores específicos y activos únicos en cada vídeo de reclutamiento. Esto ayuda a reforzar tu marca empleadora y mostrar efectivamente la cultura de tu empresa.

¿Cómo simplifica HeyGen la producción de vídeos de reclutamiento desde el guion hasta el resultado final?

HeyGen simplifica el proceso de creación de vídeos de reclutamiento ofreciendo un editor de vídeo robusto, una amplia gama de plantillas de vídeo y un extenso soporte de biblioteca de medios/stock. Puedes convertir rápidamente un guion en un vídeo pulido con escenas personalizables, acelerando tu flujo de trabajo de creación de contenido.

¿HeyGen admite la generación de subtítulos y diferentes relaciones de aspecto para el reclutamiento en redes sociales?

Sí, HeyGen proporciona generación automática de subtítulos/captions para mejorar la accesibilidad y el compromiso de tus vídeos de reclutamiento. Además, puedes utilizar fácilmente las capacidades de redimensionamiento de relación de aspecto para optimizar tus vídeos para varias plataformas de redes sociales, asegurando el máximo alcance para tus ofertas de trabajo.

