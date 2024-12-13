Creador de Vídeos de Anuncio de Rebranding para tu Revelación

Lanza tu nueva marca con confianza. Nuestros 'Controles de marca (logo, colores)' aseguran que tu vídeo de anuncio refleje perfectamente tu identidad actualizada.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Imagina un dinámico vídeo de anuncio de 45 segundos diseñado para startups tecnológicas y gerentes de producto, revelando un importante rebranding de producto con nuevas características. La estética visual debe ser enérgica con gráficos en movimiento, mientras un avatar de IA atractivo entrega los mensajes clave. Emplea los avatares de IA y la generación de locuciones de HeyGen para presentar información compleja de manera clara e innovadora.
Prompt de Ejemplo 2
Desarrolla una pieza inspiradora de creador de vídeos de negocios de 60 segundos dirigida a empleados, partes interesadas y clientes B2B, articulando la nueva visión y valores tras el rebranding. Este vídeo debe presentar un estilo visual cinematográfico, complementado con música de fondo suave y motivadora y una narración clara y sentida. Aprovecha la biblioteca de medios/soporte de stock de HeyGen para integrar visuales de alta calidad que resuenen profundamente con la renovada imagen de la empresa.
Prompt de Ejemplo 3
Diseña un vibrante teaser de 15 segundos para redes sociales sobre el próximo rebranding de una marca, dirigido al público en general y seguidores existentes. El estilo visual debe ser rápido y colorido, con música de tendencia, y los mensajes clave deben mostrarse de manera prominente como texto en pantalla. Utiliza la función de Subtítulos/captions de HeyGen para asegurar accesibilidad y comprensión inmediata, incluso cuando se vea sin sonido, destacando las opciones de personalización para una identidad de marca única.
Copia el prompt
Pega en el cuadro de Creación
Ve cómo tu vídeo cobra vida
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Creador de Vídeos de Anuncio de Rebranding

Crea anuncios de rebranding convincentes sin esfuerzo con nuestro intuitivo creador de vídeos, diseñado para ayudarte a compartir tu nueva visión en todas las plataformas.

1
Step 1
Elige tu Plantilla de Vídeo de Rebranding
Comienza seleccionando entre una variedad de plantillas de vídeo de rebranding y escenas profesionalmente diseñadas. Esto proporciona una base creativa para iniciar rápidamente tu anuncio.
2
Step 2
Personaliza tus Elementos de Marca
Adapta tu vídeo para que coincida perfectamente con tu nueva identidad de marca. Sube fácilmente tu nuevo logo, colores de marca y fuentes utilizando nuestros robustos controles de marca.
3
Step 3
Añade tu Mensaje de Anuncio
Incorpora tu mensaje clave de rebranding en el vídeo. Puedes utilizar texto a vídeo desde un guion, generar una locución natural o incluso usar avatares de IA para presentar tu anuncio.
4
Step 4
Exporta y Lanza tu Campaña
Finaliza tu vídeo y expórtalo en varias proporciones para diferentes plataformas. Comparte tu impactante anuncio de rebranding en todos tus canales de campaña de marketing para involucrar a tu audiencia.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Articula tu Nueva Visión de Marca de Manera Convincente

Desarrolla vídeos inspiradores que comuniquen efectivamente el mensaje y la visión central de tu rebranding, motivando a las partes interesadas y fomentando el entusiasmo por tu renovada identidad.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen simplificar la creación de mi vídeo de anuncio de rebranding?

HeyGen ofrece una plataforma fácil de usar con plantillas de vídeo de rebranding personalizables y avatares de IA para ayudarte a producir rápidamente vídeos de anuncio de rebranding impactantes. Puedes incorporar sin esfuerzo tus elementos de marca para un aspecto profesional.

¿Es HeyGen adecuado para crear vídeos empresariales profesionales?

Sí, HeyGen es un creador de vídeos empresariales intuitivo diseñado para profesionales. Su editor de arrastrar y soltar y su completa biblioteca de metraje de stock lo hacen fácil de usar para cualquier campaña de marketing.

¿Qué opciones de personalización ofrece HeyGen para la consistencia de marca?

HeyGen proporciona amplias opciones de personalización para mantener tu marca. Integra fácilmente tus logos, fuentes personalizadas y colores de marca en cualquier proyecto de vídeo para asegurar la consistencia.

¿Puede HeyGen ayudarme a crear vídeos atractivos para redes sociales?

Absolutamente. Las funciones de avatares de IA y texto a vídeo de HeyGen te permiten crear contenido dinámico y atractivo para redes sociales. También puedes añadir animaciones y personalizar las proporciones para diferentes plataformas.

