Lanza tu nueva marca con confianza. Nuestros 'Controles de marca (logo, colores)' aseguran que tu vídeo de anuncio refleje perfectamente tu identidad actualizada.
Imagina un dinámico vídeo de anuncio de 45 segundos diseñado para startups tecnológicas y gerentes de producto, revelando un importante rebranding de producto con nuevas características. La estética visual debe ser enérgica con gráficos en movimiento, mientras un avatar de IA atractivo entrega los mensajes clave. Emplea los avatares de IA y la generación de locuciones de HeyGen para presentar información compleja de manera clara e innovadora.
Desarrolla una pieza inspiradora de creador de vídeos de negocios de 60 segundos dirigida a empleados, partes interesadas y clientes B2B, articulando la nueva visión y valores tras el rebranding. Este vídeo debe presentar un estilo visual cinematográfico, complementado con música de fondo suave y motivadora y una narración clara y sentida. Aprovecha la biblioteca de medios/soporte de stock de HeyGen para integrar visuales de alta calidad que resuenen profundamente con la renovada imagen de la empresa.
Diseña un vibrante teaser de 15 segundos para redes sociales sobre el próximo rebranding de una marca, dirigido al público en general y seguidores existentes. El estilo visual debe ser rápido y colorido, con música de tendencia, y los mensajes clave deben mostrarse de manera prominente como texto en pantalla. Utiliza la función de Subtítulos/captions de HeyGen para asegurar accesibilidad y comprensión inmediata, incluso cuando se vea sin sonido, destacando las opciones de personalización para una identidad de marca única.
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Crea Anuncios de Rebranding de Alto Rendimiento.
Produce rápidamente anuncios de vídeo de alta calidad para tu rebranding, aprovechando la IA para maximizar el impacto y alcanzar eficientemente a tu público objetivo.
Lanza Anuncios de Rebranding Atractivos en Redes Sociales.
Crea fácilmente vídeos y clips atractivos para redes sociales para anunciar tu rebranding, asegurando un amplio compromiso y consistencia de marca en todas las plataformas.
¿Cómo puede HeyGen simplificar la creación de mi vídeo de anuncio de rebranding?
HeyGen ofrece una plataforma fácil de usar con plantillas de vídeo de rebranding personalizables y avatares de IA para ayudarte a producir rápidamente vídeos de anuncio de rebranding impactantes. Puedes incorporar sin esfuerzo tus elementos de marca para un aspecto profesional.
¿Es HeyGen adecuado para crear vídeos empresariales profesionales?
Sí, HeyGen es un creador de vídeos empresariales intuitivo diseñado para profesionales. Su editor de arrastrar y soltar y su completa biblioteca de metraje de stock lo hacen fácil de usar para cualquier campaña de marketing.
¿Qué opciones de personalización ofrece HeyGen para la consistencia de marca?
HeyGen proporciona amplias opciones de personalización para mantener tu marca. Integra fácilmente tus logos, fuentes personalizadas y colores de marca en cualquier proyecto de vídeo para asegurar la consistencia.
¿Puede HeyGen ayudarme a crear vídeos atractivos para redes sociales?
Absolutamente. Las funciones de avatares de IA y texto a vídeo de HeyGen te permiten crear contenido dinámico y atractivo para redes sociales. También puedes añadir animaciones y personalizar las proporciones para diferentes plataformas.