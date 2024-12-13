Generador de Vídeos de Marketing Inmobiliario para Anuncios Impresionantes

Crea vídeos de propiedades impresionantes sin esfuerzo con avatares de AI para atraer a más compradores.

Imagina un vídeo cautivador de 45 segundos para un anuncio de propiedad, diseñado para potenciales compradores de viviendas, mostrando una residencia de primera con imágenes brillantes y atractivas, y una voz en off cálida y amigable generada usando la función de generación de voz en off de HeyGen para crear vídeos de propiedades impresionantes que realmente destacan.

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
¿Listo para revolucionar tus jornadas de puertas abiertas virtuales? Crea un dinámico vídeo de 60 segundos para redes sociales, dirigido a seguidores comprometidos con una edición rápida, música de fondo animada y una narración clara y entusiasta entregada por un avatar de HeyGen AI, destacando las características clave de la propiedad.
Prompt de Ejemplo 2
Ayuda a los vendedores primerizos a entender el mercado con un vídeo explicativo conciso de 30 segundos, utilizando gráficos limpios y profesionales y un tono tranquilizador y autoritario. Este vídeo, elaborado usando las plantillas y escenas personalizables de HeyGen, establecerá confianza y ofrecerá valiosos conocimientos.
Prompt de Ejemplo 3
Aprovecha el poder del marketing en vídeo para mostrar propiedades comerciales en un formato sofisticado de 90 segundos, dirigido a propietarios de negocios locales interesados en oportunidades de inversión. Esta pieza informativa, creada eficientemente a través de la capacidad de texto a vídeo desde guion de HeyGen, contará con visuales seguros y persuasivos y una narrativa convincente de un creador de vídeos inmobiliarios profesional.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona Tu Generador de Vídeos de Marketing Inmobiliario

Crea vídeos de propiedades impresionantes sin esfuerzo con nuestro creador de vídeos inmobiliarios impulsado por AI, diseñado para cautivar a potenciales compradores y mejorar tus anuncios.

1
Step 1
Selecciona Tu Base de Vídeo
Comienza eligiendo entre una amplia gama de Plantillas y escenas diseñadas profesionalmente, perfectas para crear vídeos de anuncios de propiedades atractivos de manera rápida y eficiente.
2
Step 2
Sube Tus Visuales de Propiedad
Sube sin esfuerzo tus fotos y vídeos de propiedad de alta calidad a tu biblioteca de medios/soporte de stock, permitiéndote mostrar cada detalle de tu anuncio.
3
Step 3
Genera Narración Dinámica
Mejora tus vídeos inmobiliarios utilizando nuestra avanzada función de generación de voz en off, añadiendo una experiencia de audio profesional y atractiva para tus espectadores.
4
Step 4
Aplica Marca y Exporta
Finaliza tu vídeo de marketing inmobiliario aplicando tus controles de Marca únicos (logotipo, colores), asegurando que la identidad de tu agencia sea prominente antes de exportar para redes sociales.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Vídeos de Testimonios de Clientes

.

Construye confianza y credibilidad generando fácilmente testimonios de clientes convincentes, destacando transacciones de propiedades exitosas y clientes satisfechos.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo simplifica HeyGen la creación de vídeos inmobiliarios impresionantes?

HeyGen, un Generador de Vídeos AI para Anuncios Inmobiliarios, aprovecha los avatares de AI y el texto a vídeo desde guion para ayudar a los agentes inmobiliarios a crear vídeos de propiedades impresionantes de manera eficiente, haciendo que el marketing en vídeo sea accesible para todos.

¿Puedo crear vídeos de anuncios de propiedades con marca usando HeyGen?

Absolutamente. HeyGen admite la personalización de la marca, permitiéndote integrar tu logotipo y colores de marca en tus vídeos de anuncios de propiedades, asegurando una apariencia profesional y consistente para redes sociales y jornadas de puertas abiertas virtuales.

¿Qué hace que HeyGen sea un generador efectivo de vídeos de marketing inmobiliario?

HeyGen es un generador efectivo de vídeos de marketing inmobiliario porque está impulsado por AI, permitiendo a los usuarios producir fácilmente vídeos inmobiliarios de alta calidad, incluyendo vídeos explicativos y recorridos de propiedades, con características como generación de voz en off y texto a voz.

¿Cómo puedo mejorar mis vídeos inmobiliarios usando las funciones de edición de HeyGen?

HeyGen ofrece robustas funciones de edición, incluyendo una biblioteca de medios para contenido de stock, generación de subtítulos/captions, y la capacidad de subir fotos e integrarlas sin problemas, permitiéndote crear vídeos inmobiliarios atractivos e informativos.

