Tu generador de vídeos de actualización en tiempo real para Contenido Dinámico
Aumenta la productividad del equipo y crea contenido dinámico con facilidad, gracias a las Plantillas y escenas intuitivas para cada proyecto.
¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Desarrolla un vídeo dinámico de 30 segundos diseñado para equipos de marketing, ilustrando cómo un "generador de vídeos de IA" puede producir rápidamente "contenido dinámico" para campañas publicitarias. El estilo visual debe ser enérgico y visualmente impactante, utilizando colores vibrantes y edición rápida, con una pista de fondo animada y un avatar de IA atractivo presentando estadísticas clave. Utiliza los "Avatares de IA" de HeyGen y las extensas "Plantillas y escenas" para iterar rápidamente en diversos mensajes de campaña.
Produce un vídeo instructivo de 2 minutos para equipos de formación y desarrollo, explicando las características avanzadas de un "editor de vídeo en línea" a través de una "creación de vídeo" simplificada. El estilo visual debe ser claro y metódico, empleando capturas de pantalla paso a paso y elementos de interfaz de usuario destacados, con una voz de IA calmada e informativa y "Subtítulos/captions" precisos para accesibilidad. Incorpora recursos de la "Biblioteca de medios/soporte de stock" de HeyGen para mejorar las explicaciones visuales de flujos de trabajo complejos.
Crea un vídeo convincente de 45 segundos dirigido a creadores de contenido y pequeñas empresas, mostrando cómo transformar artículos escritos en contenido visual atractivo utilizando la tecnología de "texto a vídeo". El estilo visual debe ser moderno y profesional, integrando gráficos animados elegantes y metraje de stock relevante, narrado por una voz de IA amigable y humana entregada por un "Agente de Vídeo de IA". Emplea el "Texto a vídeo desde guion" de HeyGen para generar fácilmente la narrativa y el "Redimensionamiento y exportación de relación de aspecto" para optimizar para varias plataformas sociales.
Motor Creativo
Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Casos de Uso
Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.
Actualizaciones Rápidas de Campañas Publicitarias.
Crea rápidamente vídeos publicitarios de alto rendimiento y actualiza campañas en tiempo real con automatización de IA, asegurando que tus mensajes estén siempre actualizados.
Contenido Dinámico para Redes Sociales.
Genera vídeos y clips atractivos para redes sociales al instante, permitiendo actualizaciones ágiles de contenido y mayor interacción con la audiencia.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo simplifica HeyGen la generación de vídeos de IA con avatares?
HeyGen aprovecha la avanzada tecnología de Generador de Avatares de IA para transformar texto en vídeos profesionales con presentadores digitales realistas. Esto simplifica el proceso de creación de vídeos, permitiendo a los usuarios generar contenido dinámico sin necesidad de filmación tradicional.
¿Cuáles son las capacidades de HeyGen para convertir texto a vídeo y generar voces en off?
HeyGen ofrece una robusta funcionalidad de texto a vídeo, permitiéndote introducir guiones y producir contenido de vídeo al instante. También incluye una avanzada generación de voces en off con voces de IA que suenan humanas, asegurando que tus vídeos transmitan mensajes de manera clara y profesional.
¿Puede HeyGen ayudar con la edición de vídeos y la gestión de diversos elementos multimedia?
Absolutamente, HeyGen funciona como un editor de vídeo en línea integral, proporcionando herramientas para ajustes precisos. Los usuarios pueden añadir fácilmente Subtítulos/captions, utilizar el Redimensionamiento y exportación de relación de aspecto para varias plataformas, e integrar contenido de una rica Biblioteca de medios/soporte de stock.
¿HeyGen admite la colaboración en tiempo real para una creación de vídeos eficiente?
HeyGen está diseñado para mejorar la productividad del equipo a través de características como la colaboración en tiempo real, haciendo que la automatización de IA sea accesible para proyectos compartidos. Utiliza Plantillas y escenas preconstruidas para acelerar tu flujo de trabajo de creación de vídeos y asegurar la consistencia.