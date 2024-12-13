Creador de Vídeos de Recorridos Inmobiliarios: Tours de Propiedades con IA

Convierte fotos en vídeos profesionales de propiedades sin esfuerzo con nuestra función de Texto a vídeo con IA desde guion, eliminando la necesidad de filmación.

Produce un vídeo convincente de 60 segundos dirigido a profesionales del sector inmobiliario, mostrando cómo la Creación de Vídeos con IA de HeyGen puede convertir fotos en impresionantes recorridos virtuales sin esfuerzo. El estilo visual debe ser elegante y moderno, acompañado de una voz en off profesional pero calmante que destaque las características y beneficios de la propiedad para los posibles compradores.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un vídeo instructivo de 1 minuto y 30 segundos para agentes inmobiliarios que buscan eficiencia, demostrando cómo 'No se requiere filmación' simplifica las promociones de propiedades mediante la generación automática de vídeos. Emplea un estilo visual dinámico con varios tipos de propiedades, una pista de fondo animada y subtítulos claros para guiar a los usuarios en el proceso de crear listados impactantes.
Prompt de Ejemplo 2
Crea un vídeo de marketing conciso de 45 segundos para comercializadores y agencias inmobiliarias, ilustrando a HeyGen como el software de fotos a vídeo con IA líder para el sector inmobiliario que genera contenido optimizado para redes sociales. Este vídeo debe presentar un montaje rápido y visualmente atractivo de los aspectos destacados de las propiedades, narrado por un avatar de IA moderno y amigable que explique la facilidad y efectividad de la plataforma.
Prompt de Ejemplo 3
Diseña un vídeo promocional sofisticado de 2 minutos dirigido a corredores y desarrolladores de bienes raíces de lujo, enfatizando la creación de recorridos virtuales profesionales con opciones de Marca Personalizada. El estilo visual y de audio debe ser elegante, con transiciones suaves entre tomas de propiedades de alta calidad, complementado por una narración convincente generada directamente a partir de un guion de texto a vídeo.
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Creador de Vídeos de Recorridos Inmobiliarios

Transforma sin esfuerzo tus fotos de propiedades en vídeos de recorridos profesionales utilizando tecnología impulsada por IA, diseñada para profesionales inmobiliarios.

1
Step 1
Sube Fotos de la Propiedad
Comienza subiendo tus fotos de la propiedad a nuestra plataforma. Nuestra tecnología de Creación de Vídeos con IA estructura automáticamente tu entrada para convertir fotos en recorridos.
2
Step 2
Añade Voz en Off de IA
Mejora tu vídeo con un guion atractivo. Nuestra avanzada generación de Voz en Off proporciona una voz en off de IA realista, haciendo que tu presentación sea clara y profesional.
3
Step 3
Aplica Marca Personalizada
Asegúrate de que tu vídeo refleje tu negocio aplicando Marca Personalizada usando nuestros controles de marca. Integra tu logo y colores para mantener una imagen profesional consistente.
4
Step 4
Exporta para Redes Sociales
Genera y exporta tus vídeos de propiedades de alta calidad. Nuestro redimensionamiento y exportación de relación de aspecto aseguran que tu contenido esté optimizado para redes sociales, perfecto para profesionales inmobiliarios.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Muestra Listados de Propiedades Exitosos

Presenta un portafolio de propiedades vendidas o alquiladas con vídeos de IA atractivos, destacando la experiencia del agente y los resultados exitosos.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo simplifica HeyGen la creación de vídeos de recorridos inmobiliarios?

HeyGen utiliza un avanzado software de fotos a vídeo con IA para el sector inmobiliario, permitiendo la generación automática de vídeos sin necesidad de filmación tradicional. Simplemente sube tus fotos de la propiedad y el guion, y la tecnología impulsada por IA de HeyGen genera recorridos virtuales profesionales de manera eficiente. Este proceso simplificado elimina la producción compleja, haciendo que la creación de vídeos profesionales sea accesible para todos los profesionales inmobiliarios.

¿Puede HeyGen realmente convertir fotos en vídeos profesionales de propiedades?

Sí, HeyGen está diseñado para convertir fotos en impresionantes vídeos de propiedades sin esfuerzo. Utilizando la Creación de Vídeos con IA, puedes combinar tus imágenes de la propiedad con voz en off y texto de IA, transformando visuales estáticos en recorridos virtuales dinámicos y profesionales que cautivan a los espectadores. Esta capacidad asegura vídeos de marketing de alta calidad sin necesidad de habilidades técnicas extensas.

¿Qué hace que HeyGen sea ideal para vídeos de marketing en redes sociales?

HeyGen está optimizado para redes sociales, permitiendo a los profesionales inmobiliarios crear vídeos de marketing atractivos de manera eficiente. Nuestra plataforma ofrece varios formatos de aspecto y asegura que tus vídeos de recorridos inmobiliarios estén perfectamente formateados para plataformas como Instagram, Facebook y TikTok. Esto hace que la distribución de contenido pulido en todos tus canales sociales sea sencilla.

¿Cómo pueden los profesionales inmobiliarios personalizar sus vídeos de recorridos con HeyGen?

Los profesionales inmobiliarios pueden personalizar extensamente sus vídeos de recorridos con las robustas características de HeyGen. Implementa marca personalizada añadiendo tu logo y colores de marca a cada vídeo, asegurando una imagen profesional consistente. Además, elige entre varias plantillas y opciones de voz en off de IA para que tu estilo de vídeo de marketing se ajuste perfectamente y sorprenda a los posibles compradores.

