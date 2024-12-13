Generador de Recorridos Inmobiliarios: Crea Vídeos Impresionantes Rápidamente

Automatiza recorridos virtuales profesionales y eleva el compromiso del comprador con avatares de IA y producción de vídeo totalmente automatizada.

Crea un cautivador vídeo de recorrido inmobiliario de 45 segundos diseñado para gestores de propiedades y agentes, mostrando una casa recién listada con recorridos en vídeo fotorrealistas. El estilo visual debe ser elegante y moderno, utilizando movimientos de cámara suaves para resaltar características clave, complementado por una locución profesional y acogedora generada con la función de generación de locuciones de HeyGen, transformando fotos estáticas de propiedades en una experiencia de visualización dinámica.

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un vídeo de campaña en redes sociales de 30 segundos dirigido a potenciales compradores que navegan por plataformas como Instagram y TikTok, con el objetivo de aumentar el compromiso del comprador con un rápido resumen de la propiedad. El estilo visual debe ser dinámico y rápido, incorporando texto en pantalla y música de fondo animada, todo impulsado por la capacidad de texto a vídeo de HeyGen para convertir rápidamente descripciones de listados en visuales atractivos.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un elegante vídeo de recorrido virtual de 60 segundos adaptado para agentes y desarrolladores de propiedades de lujo, ofreciendo una experiencia inmersiva de una finca exclusiva. Emplea un estilo visual cinematográfico con transiciones elegantes y música de fondo sofisticada, presentando un avatar de IA de la capacidad de avatares de HeyGen actuando como un guía virtual conocedor para resaltar elementos de marca personalizados a lo largo de la propiedad.
Prompt de Ejemplo 3
Crea una producción de vídeo rápida de 15 segundos para agentes inmobiliarios que necesiten captar rápidamente la atención para nuevos listados, asegurando el máximo alcance a potenciales compradores. El estilo visual debe ser impactante y visualmente rico, enfocándose en características llamativas de la propiedad con gráficos vibrantes y subtítulos/captions dinámicos generados por la herramienta de subtítulos/captions de HeyGen, haciendo que el contenido sea fácilmente digerible incluso sin sonido.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Generador de Recorridos Inmobiliarios

Crea fácilmente recorridos virtuales profesionales para mostrar propiedades y cautivar a compradores potenciales con nuestro generador de vídeos impulsado por IA.

1
Step 1
Sube Tus Imágenes de Propiedades
Comienza subiendo tus fotos de propiedades de alta calidad. Nuestra IA transformará sin problemas tus fotos de propiedades en secuencias de vídeo atractivas para un recorrido fotorrealista.
2
Step 2
Selecciona Tu Estilo de Vídeo
Elige entre varios plantillas y personaliza la estética del vídeo para que coincida con tu marca. Incorpora tu logo y paleta de colores preferida para una presentación profesional.
3
Step 3
Añade Avatares de IA o Locuciones
Mejora tu recorrido con un avatar de IA para guiar a los espectadores o genera una locución atractiva a partir de texto. Proporciona detalles completos sobre la propiedad sin esfuerzo.
4
Step 4
Exporta y Comparte Tu Recorrido
Una vez finalizado, genera tu vídeo en varios formatos de aspecto adecuados para todas las plataformas. Comparte fácilmente tu recorrido virtual de alta calidad para aumentar el compromiso del comprador.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Muestra Listados de Propiedades Inmersivos

.

Desarrolla vídeos de IA atractivos para mostrar propiedades con detalle fotorrealista, ofreciendo a los compradores potenciales una experiencia de recorrido virtual inmersiva.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen transformar mi marketing inmobiliario con recorridos en vídeo creativos?

El generador de vídeos de IA de HeyGen puede transformar tus fotos estáticas de propiedades en recorridos en vídeo fotorrealistas y profesionales, elevando tu marketing inmobiliario con experiencias inmersivas que cautivan a los compradores potenciales.

¿Qué hace que HeyGen sea un generador de recorridos inmobiliarios eficiente?

HeyGen ofrece un generador de recorridos inmobiliarios totalmente automatizado, permitiendo una producción de vídeo rápida sin necesidad de filmación. Nuestras herramientas impulsadas por IA convierten tus fotos de propiedades existentes en recorridos virtuales dinámicos sin esfuerzo.

¿Puedo personalizar mis vídeos inmobiliarios para un branding específico usando HeyGen?

Absolutamente, HeyGen permite una amplia personalización de marca para tus vídeos inmobiliarios, incluyendo la adición de tu logo y colores preferidos. Esto asegura que tus listados de propiedades mantengan una identidad de marca consistente, aumentando el compromiso del comprador en todas las campañas de redes sociales.

¿Cómo ayuda HeyGen a crear recorridos virtuales atractivos para propiedades?

HeyGen te permite crear recorridos virtuales atractivos utilizando avatares de IA y locuciones realistas, complementados con subtítulos automáticos. Estas características se combinan para ofrecer experiencias inmersivas a los compradores potenciales, haciendo que tus vídeos inmobiliarios destaquen.

logo
Precios
Planes de PreciosPrecios de API
HeyGen para Empresas
EmpresaContactar con Ventas
Productos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares de StockAspecto del AvatarAPITraducción de vídeoLocalizaciónAvatar InteractivoHerramientas de IA
Industria
AgenciasE-Learning
Recursos
BlogHistorias de clientesPrograma de AfiliadosSeminarios webCentro de ayudaComunidadGuías prácticasDocumentación de APIPreguntas frecuentes
Equipos
MarketingAprendizaje y DesarrolloLocalizaciónAlcance de Ventas
Empresa
Acerca de nosotrosCarrerasAlternativasInvestigación en IAPortal de SeguridadConfianza y SeguridadPolítica de PrivacidadTérminos de servicioPolítica de ModeraciónCumplimiento del GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo