Generador de Recorridos Inmobiliarios: Crea Vídeos Impresionantes Rápidamente
Automatiza recorridos virtuales profesionales y eleva el compromiso del comprador con avatares de IA y producción de vídeo totalmente automatizada.
Desarrolla un vídeo de campaña en redes sociales de 30 segundos dirigido a potenciales compradores que navegan por plataformas como Instagram y TikTok, con el objetivo de aumentar el compromiso del comprador con un rápido resumen de la propiedad. El estilo visual debe ser dinámico y rápido, incorporando texto en pantalla y música de fondo animada, todo impulsado por la capacidad de texto a vídeo de HeyGen para convertir rápidamente descripciones de listados en visuales atractivos.
Produce un elegante vídeo de recorrido virtual de 60 segundos adaptado para agentes y desarrolladores de propiedades de lujo, ofreciendo una experiencia inmersiva de una finca exclusiva. Emplea un estilo visual cinematográfico con transiciones elegantes y música de fondo sofisticada, presentando un avatar de IA de la capacidad de avatares de HeyGen actuando como un guía virtual conocedor para resaltar elementos de marca personalizados a lo largo de la propiedad.
Crea una producción de vídeo rápida de 15 segundos para agentes inmobiliarios que necesiten captar rápidamente la atención para nuevos listados, asegurando el máximo alcance a potenciales compradores. El estilo visual debe ser impactante y visualmente rico, enfocándose en características llamativas de la propiedad con gráficos vibrantes y subtítulos/captions dinámicos generados por la herramienta de subtítulos/captions de HeyGen, haciendo que el contenido sea fácilmente digerible incluso sin sonido.
Motor Creativo
Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Casos de Uso
Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.
Crea Anuncios de Propiedades de Alto Rendimiento.
Produce anuncios en vídeo atractivos para listados de propiedades rápidamente, atrayendo a compradores potenciales y aumentando el interés con vídeos de IA.
Genera Recorridos Atractivos en Redes Sociales.
Crea fácilmente clips de vídeo dinámicos de propiedades para campañas en redes sociales, aumentando la visibilidad y el compromiso en todas las plataformas.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo puede HeyGen transformar mi marketing inmobiliario con recorridos en vídeo creativos?
El generador de vídeos de IA de HeyGen puede transformar tus fotos estáticas de propiedades en recorridos en vídeo fotorrealistas y profesionales, elevando tu marketing inmobiliario con experiencias inmersivas que cautivan a los compradores potenciales.
¿Qué hace que HeyGen sea un generador de recorridos inmobiliarios eficiente?
HeyGen ofrece un generador de recorridos inmobiliarios totalmente automatizado, permitiendo una producción de vídeo rápida sin necesidad de filmación. Nuestras herramientas impulsadas por IA convierten tus fotos de propiedades existentes en recorridos virtuales dinámicos sin esfuerzo.
¿Puedo personalizar mis vídeos inmobiliarios para un branding específico usando HeyGen?
Absolutamente, HeyGen permite una amplia personalización de marca para tus vídeos inmobiliarios, incluyendo la adición de tu logo y colores preferidos. Esto asegura que tus listados de propiedades mantengan una identidad de marca consistente, aumentando el compromiso del comprador en todas las campañas de redes sociales.
¿Cómo ayuda HeyGen a crear recorridos virtuales atractivos para propiedades?
HeyGen te permite crear recorridos virtuales atractivos utilizando avatares de IA y locuciones realistas, complementados con subtítulos automáticos. Estas características se combinan para ofrecer experiencias inmersivas a los compradores potenciales, haciendo que tus vídeos inmobiliarios destaquen.