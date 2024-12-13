Creador de Vídeos Inmobiliarios: Crea Vídeos de Listado Impresionantes

Eleva tus listados de propiedades. Nuestro creador de vídeos inmobiliarios fácil de usar ayuda a los agentes a crear vídeos de marca impresionantes con generación de voz en off automatizada.

Crea un vídeo de listado de 45 segundos diseñado para cautivar a potenciales compradores de viviendas, mostrando una propiedad de lujo con un estilo visual moderno y aspiracional y música de jazz suave. Este vídeo debe resaltar las características clave de la casa, utilizando las extensas "Plantillas y escenas" de HeyGen para ensamblar rápidamente una presentación profesional y pulida, haciendo que la propiedad sea irresistiblemente atractiva.

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.



Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un vídeo testimonial sincero de 60 segundos dirigido a vendedores potenciales, con un "avatar de AI" que narra una historia de éxito convincente sobre una transacción reciente, reforzando la confianza en los servicios del agente. El vídeo debe mantener una estética visual profesional y cálida, acompañado de música orquestal inspiradora para transmitir fiabilidad y resultados positivos, consolidando los vídeos de marca del agente.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un vídeo explicativo informativo de 30 segundos para compradores de vivienda por primera vez, desglosando una tendencia de mercado compleja en ideas comprensibles, utilizando gráficos limpios y una banda sonora de música pop animada. Asegúrate de que el vídeo incluya "Subtítulos/captions" automáticos para accesibilidad, manteniendo un tono amigable y atractivo para simplificar el proceso de compra de vivienda y mejorar su impacto general en el marketing de vídeo.
Prompt de Ejemplo 3
Diseña un vídeo inmobiliario de formato corto de 20 segundos, perfecto para plataformas de redes sociales, ofreciendo un recorrido cinematográfico dinámico de una propiedad única o un punto de interés del vecindario local. Emplea una pista musical de moda con cortes rápidos y aprovecha la avanzada "Generación de voz en off" de HeyGen para añadir una narrativa entusiasta y descriptiva que capture la atención y anime a los espectadores a conocer más sobre la zona.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción



Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Creador de Vídeos Inmobiliarios

Crea vídeos inmobiliarios profesionales sin esfuerzo para mostrar propiedades y atraer a potenciales compradores con nuestra plataforma de vídeo intuitiva impulsada por AI.

1
Step 1
Elige una Plantilla
Comienza seleccionando entre una variedad de plantillas de vídeo inmobiliario profesional diseñadas para resaltar las características de la propiedad de manera efectiva.
2
Step 2
Sube Tus Medios
Añade fácilmente tus fotos y clips de vídeo de la propiedad, o elige entre medios de archivo, para personalizar tus vídeos de listado.
3
Step 3
Personaliza y Marca Tu Vídeo
Usa el editor de vídeo en línea para personalizar texto, colores y añadir el logotipo de tu marca, asegurando que tus vídeos inmobiliarios reflejen tu estilo único.
4
Step 4
Exporta y Comparte
Genera tu vídeo de alta calidad en varios formatos de aspecto, listo para compartir en plataformas de redes sociales y atraer a agentes inmobiliarios y clientes.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Muestra Vídeos Testimoniales Inmobiliarios

.

Construye confianza y credibilidad creando fácilmente vídeos testimoniales convincentes con clientes satisfechos para atraer nuevos negocios.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen elevar mis esfuerzos de marketing de vídeo inmobiliario?

HeyGen empodera a los agentes inmobiliarios para crear vídeos inmobiliarios impresionantes rápidamente utilizando una plataforma de vídeo impulsada por AI. Puedes aprovechar avatares AI personalizados y generación de texto a vídeo para producir contenido de marketing de vídeo de alta calidad con facilidad, mejorando tu presencia en línea.

¿Ofrece HeyGen plantillas de vídeo inmobiliario para listados de propiedades?

Sí, HeyGen proporciona una variedad de plantillas de vídeo inmobiliario profesional diseñadas específicamente para mostrar tus listados de manera efectiva. Nuestra interfaz de arrastrar y soltar te permite personalizar fácilmente estas plantillas con las fotos, la marca y los detalles de tu propiedad para crear vídeos de listado atractivos.

¿Puedo crear vídeos de marca y vídeos testimoniales de clientes con HeyGen?

¡Absolutamente! HeyGen sirve como un editor de vídeo en línea intuitivo para que los agentes inmobiliarios produzcan vídeos de marca que reflejen su estilo único. También puedes crear vídeos testimoniales auténticos añadiendo voces en off personalizadas, logotipos y subtítulos a las entrevistas con clientes, consolidando la confianza en tu marca.

¿Qué tan fácil es generar vídeos inmobiliarios usando la plataforma impulsada por AI de HeyGen?

HeyGen simplifica el proceso de creación de vídeos inmobiliarios permitiéndote transformar guiones de texto en vídeos atractivos con avatares AI en minutos. Nuestra plataforma admite cargas de medios fáciles, incluidas fotos, haciendo que la edición automática de vídeos sea accesible incluso para principiantes para crear contenido profesional.

