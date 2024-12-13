Generador de Vídeos Inmobiliarios para Impresionantes Recorridos de Propiedades

Genera rápidamente vídeos inmobiliarios atractivos desde tu guion con generación de locuciones por IA y calidad profesional.

Crea un vídeo de propiedad de 30 segundos dirigido a potenciales compradores de viviendas, mostrando un listado residencial con un estilo visual elegante y acogedor. El vídeo debe incluir tomas de alta definición del interior y exterior, acompañado de música de fondo motivadora y una locución profesional generada a través de la capacidad de generación de locuciones de HeyGen, destacando los puntos clave de venta y presentando un vídeo de calidad profesional.

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un vídeo introductorio de 45 segundos para agentes inmobiliarios dirigido a nuevos clientes, presentando un estilo visual accesible y personal. Utiliza los avatares de IA de HeyGen para transmitir un tono amigable pero profesional, permitiendo al agente comunicar eficazmente su experiencia y servicios. Esta pieza de creación de vídeo con IA debe estar respaldada por música de fondo ligera, con el objetivo de generar confianza y expandir su presencia en el marketing de vídeo.
Prompt de Ejemplo 2
Diseña un anuncio de 15 segundos para redes sociales sobre un evento de puertas abiertas, dirigido a la comunidad local. El estilo visual dinámico debe incluir destacados vibrantes de la propiedad y superposiciones de texto claras, con música animada marcando el ritmo. Emplea los subtítulos/captions de HeyGen para comunicar eficazmente detalles críticos como la fecha y hora, asegurando el máximo impacto para este vídeo corto, impulsado por plantillas, que promociona propiedades locales.
Prompt de Ejemplo 3
Produce un vídeo sofisticado de 60 segundos diseñado para inversores de propiedades de alto nivel y compradores de lujo, destacando las características exclusivas de una propiedad premium. El estilo visual cinematográfico debe enfatizar primeros planos detallados y vistas aéreas impresionantes, utilizando la capacidad de texto a vídeo de HeyGen desde el guion para crear una narrativa convincente. Una locución autoritaria acompañada de música de fondo orquestal subrayará el valor único de la propiedad, transformando eficazmente las fotos de la propiedad en una experiencia visual premium.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Generador de Vídeos Inmobiliarios

Crea vídeos de propiedades impresionantes y profesionales en minutos usando IA, convirtiendo tus fotos en recorridos visuales atractivos para redes sociales y listados.

1
Step 1
Sube Tus Fotos
Sube sin esfuerzo tus fotos de propiedades a nuestra plataforma. Nuestro sistema inteligente prepara tus imágenes para la creación de vídeos con IA.
2
Step 2
Selecciona una Plantilla
Elige entre una diversa biblioteca de plantillas de vídeo profesionales diseñadas específicamente para bienes raíces. Encuentra el estilo perfecto para mostrar tu propiedad de manera efectiva.
3
Step 3
Personaliza Tu Vídeo
Personaliza tu vídeo con generación de locuciones atractivas, añade texto en pantalla e incorpora tu marca para una presentación verdaderamente única.
4
Step 4
Genera y Exporta
Con un clic, nuestro motor de creación de vídeos con IA ensambla tu vídeo de propiedad. Exporta tus vídeos de calidad profesional en varios formatos de aspecto, listos para cualquier plataforma.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Comparte Testimonios y Éxitos de Clientes

.

Genera confianza y credibilidad creando vídeos con IA atractivos que destaquen testimonios de clientes y transacciones exitosas de propiedades.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen ayudarme a crear vídeos profesionales de propiedades?

HeyGen es una avanzada plataforma de vídeo con IA que te permite crear vídeos de propiedades de calidad profesional sin esfuerzo. Utilizando una gama de plantillas de vídeo y capacidades de IA, puedes transformar fotos y descripciones de propiedades en contenido visual atractivo para tus necesidades de marketing de vídeo.

¿Ofrece HeyGen software de foto a vídeo con IA para bienes raíces?

Sí, HeyGen destaca como un software de foto a vídeo con IA, permitiéndote subir fotos de tus propiedades sin problemas. Sus robustas funciones de creación de vídeo con IA te permiten animar imágenes y añadir elementos dinámicos, convirtiendo fotos estáticas de propiedades en recorridos de vídeo atractivos.

¿Qué hace de HeyGen un generador de vídeos inmobiliarios líder?

HeyGen se destaca como un potente generador de vídeos inmobiliarios al combinar avatares de IA con capacidades de texto a vídeo y generación de locuciones realistas. Estas características de edición de vanguardia te permiten producir vídeos personalizados y de alto impacto sin habilidades complejas de producción de vídeo.

¿Puedo optimizar los vídeos de HeyGen para el marketing en redes sociales?

¡Absolutamente! HeyGen te permite optimizar fácilmente tus vídeos inmobiliarios para varias plataformas de redes sociales con redimensionamiento de relación de aspecto y controles de marca como la adición de tu logo. Puedes crear vídeos listos para compartir, ayudando a que tu marketing de vídeo alcance una audiencia más amplia.

