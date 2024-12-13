Crea un vídeo de propiedad de 30 segundos dirigido a potenciales compradores de viviendas, mostrando un listado residencial con un estilo visual elegante y acogedor. El vídeo debe incluir tomas de alta definición del interior y exterior, acompañado de música de fondo motivadora y una locución profesional generada a través de la capacidad de generación de locuciones de HeyGen, destacando los puntos clave de venta y presentando un vídeo de calidad profesional.

