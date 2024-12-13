Generador de Videos de Recorridos Inmobiliarios: Impulsa las Visitas a Propiedades

Los profesionales inmobiliarios pueden transformar fotos existentes en videos de calidad profesional para recorridos en video cautivadores con el potente texto a video de HeyGen desde un guion.

Crea un reel de 45 segundos para redes sociales diseñado para compradores de vivienda por primera vez, mostrando una propiedad con un estilo visual brillante y acogedor y cortes dinámicos. Utiliza música animada y una locución clara generada con la generación de voz de HeyGen para resaltar las características clave, haciendo de este un recorrido en video verdaderamente cautivador.

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Imagina un video de 60 segundos para propiedades dirigido a inversores de lujo, con un estilo visual cinematográfico y elegante, con tomas panorámicas lentas que enfatizan los detalles arquitectónicos y acabados premium. Este video de calidad profesional debe incorporar música instrumental suave y ambiental y aprovechar las Plantillas y escenas de HeyGen para una presentación sofisticada.
Prompt de Ejemplo 2
Desarrolla un video de marketing conciso de 30 segundos para profesionales inmobiliarios, diseñado para ser rápido, moderno y enérgico, presentando puntos de venta clave con superposiciones de texto prominentes. Este contenido debe apoyarse en música moderna y animada y utilizar la función de Subtítulos/captions de HeyGen para un mensaje claro, construyendo efectivamente una Marca Personalizada.
Prompt de Ejemplo 3
Genera un video de recorrido inmobiliario inmersivo de 90 segundos, dirigido a posibles inquilinos o compradores que buscan una vista integral del estilo de vida. El estilo visual debe ser cálido y hogareño, e incluir aspectos destacados del vecindario, mientras que el audio presenta música instrumental calmante y un avatar amigable de AI de HeyGen guiando toda la experiencia del recorrido en video.
step preview
Copia el prompt
step preview
Pega en el cuadro de Creación
step preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona Tu Generador de Videos de Recorridos Inmobiliarios

Transforma sin esfuerzo tus fotos de propiedades en recorridos en video cautivadores y de calidad profesional para listados inmobiliarios con Creación de Videos Potenciada por AI.

1
Step 1
Sube Tu Material de Propiedad
Comienza subiendo tus fotos y videos de propiedades existentes a nuestra plataforma. Nuestro software de foto a video AI para bienes raíces puede integrar sin problemas tus visuales.
2
Step 2
Crea Tu Guion Atractivo
Utiliza nuestro generador de videos AI para listados inmobiliarios escribiendo tu propio guion o aprovechando AI para generar texto descriptivo para cada escena, asegurando recorridos en video cautivadores.
3
Step 3
Añade Personalización de Marca
Mejora tus videos de propiedades con nuestros potentes controles de marca para incluir tu logo, colores personalizados y elementos únicos para una presentación profesional.
4
Step 4
Exporta para Distribución Multi-Plataforma
Exporta tus videos de calidad profesional en varios formatos de relación de aspecto, listos para una distribución multi-plataforma sin problemas en reels de redes sociales y otros canales de marketing.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Muestra Historias de Éxito Inmobiliario

Destaca ventas de propiedades exitosas y testimonios de clientes con videos AI atractivos, mejorando la credibilidad y atrayendo nuevos negocios.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen ayudar a los profesionales inmobiliarios a crear recorridos en video cautivadores?

HeyGen empodera a los profesionales inmobiliarios para generar videos de calidad profesional y recorridos en video cautivadores con facilidad. Aprovechando la Creación de Videos Potenciada por AI, HeyGen transforma los listados de propiedades en videos de marketing dinámicos, ahorrando tiempo y recursos.

¿Puede HeyGen ayudar con la personalización de marca para mis videos de propiedades?

¡Absolutamente! HeyGen permite una amplia Personalización de Marca dentro de tus videos de propiedades, incluyendo la adición de tu logo y el ajuste de los colores de la marca. Esto asegura que cada salida del generador de videos de recorridos inmobiliarios mantenga tu identidad profesional única en todas las plataformas.

¿Es posible usar mis fotos existentes para la generación de videos AI en bienes raíces con HeyGen?

Sí, el software de foto a video AI de HeyGen para bienes raíces te permite usar fotos existentes para generar recorridos en video atractivos. Esta capacidad facilita la producción rápida de videos, transformando imágenes estáticas en presentaciones dinámicas sin edición extensa.

¿Qué tipo de videos de marketing puedo crear para redes sociales usando HeyGen?

HeyGen es un generador de videos AI ideal para listados inmobiliarios, perfecto para crear reels de redes sociales atractivos. Con características como el cambio de tamaño de relación de aspecto y opciones de exportación rápida, puedes producir fácilmente videos de calidad profesional optimizados para Distribución Multi-Plataforma y aumentar el compromiso.

