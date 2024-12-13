Generador de Videos de Recorridos Inmobiliarios: Impulsa las Visitas a Propiedades
Los profesionales inmobiliarios pueden transformar fotos existentes en videos de calidad profesional para recorridos en video cautivadores con el potente texto a video de HeyGen desde un guion.
¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.
Imagina un video de 60 segundos para propiedades dirigido a inversores de lujo, con un estilo visual cinematográfico y elegante, con tomas panorámicas lentas que enfatizan los detalles arquitectónicos y acabados premium. Este video de calidad profesional debe incorporar música instrumental suave y ambiental y aprovechar las Plantillas y escenas de HeyGen para una presentación sofisticada.
Desarrolla un video de marketing conciso de 30 segundos para profesionales inmobiliarios, diseñado para ser rápido, moderno y enérgico, presentando puntos de venta clave con superposiciones de texto prominentes. Este contenido debe apoyarse en música moderna y animada y utilizar la función de Subtítulos/captions de HeyGen para un mensaje claro, construyendo efectivamente una Marca Personalizada.
Genera un video de recorrido inmobiliario inmersivo de 90 segundos, dirigido a posibles inquilinos o compradores que buscan una vista integral del estilo de vida. El estilo visual debe ser cálido y hogareño, e incluir aspectos destacados del vecindario, mientras que el audio presenta música instrumental calmante y un avatar amigable de AI de HeyGen guiando toda la experiencia del recorrido en video.
Motor Creativo
Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Casos de Uso
Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.
Crea Anuncios de Propiedades de Alto Rendimiento.
Genera rápidamente anuncios de video atractivos para listados inmobiliarios, aumentando la visibilidad y atrayendo a posibles compradores.
Produce Reels de Propiedades Atractivos.
Crea sin esfuerzo clips de video cortos y cautivadores para plataformas sociales, mostrando los aspectos destacados de la propiedad y alcanzando a una audiencia más amplia.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo puede HeyGen ayudar a los profesionales inmobiliarios a crear recorridos en video cautivadores?
HeyGen empodera a los profesionales inmobiliarios para generar videos de calidad profesional y recorridos en video cautivadores con facilidad. Aprovechando la Creación de Videos Potenciada por AI, HeyGen transforma los listados de propiedades en videos de marketing dinámicos, ahorrando tiempo y recursos.
¿Puede HeyGen ayudar con la personalización de marca para mis videos de propiedades?
¡Absolutamente! HeyGen permite una amplia Personalización de Marca dentro de tus videos de propiedades, incluyendo la adición de tu logo y el ajuste de los colores de la marca. Esto asegura que cada salida del generador de videos de recorridos inmobiliarios mantenga tu identidad profesional única en todas las plataformas.
¿Es posible usar mis fotos existentes para la generación de videos AI en bienes raíces con HeyGen?
Sí, el software de foto a video AI de HeyGen para bienes raíces te permite usar fotos existentes para generar recorridos en video atractivos. Esta capacidad facilita la producción rápida de videos, transformando imágenes estáticas en presentaciones dinámicas sin edición extensa.
¿Qué tipo de videos de marketing puedo crear para redes sociales usando HeyGen?
HeyGen es un generador de videos AI ideal para listados inmobiliarios, perfecto para crear reels de redes sociales atractivos. Con características como el cambio de tamaño de relación de aspecto y opciones de exportación rápida, puedes producir fácilmente videos de calidad profesional optimizados para Distribución Multi-Plataforma y aumentar el compromiso.