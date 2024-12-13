Creador de Vídeos de Presentación Inmobiliaria: Potencia Tus Listados

Produce fácilmente vídeos de listados profesionales con nuestro creador de vídeos inmobiliarios. Personaliza con facilidad usando los controles de marca de HeyGen.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Diseña un vídeo de marca de 45 segundos para agentes inmobiliarios que muestre una nueva propiedad, dirigido a la interacción en redes sociales. Este vídeo debe adoptar una estética moderna y limpia, incorporando la marca del agente de manera fluida a través de paletas de colores y una presencia amigable en pantalla. Utiliza las plantillas y escenas extensas de HeyGen para ensamblar rápidamente un vídeo de marketing inmobiliario profesional y visualmente consistente.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un vídeo informativo de listado de propiedades de 60 segundos adaptado para buscadores de viviendas conocedores de la tecnología que navegan por redes sociales en dispositivos móviles. El estilo visual debe ser rápido, con superposiciones de texto atractivas y un avatar de IA amigable que proporcione un recorrido virtual. Emplea la función de subtítulos/captions de HeyGen para asegurar accesibilidad y resaltar detalles cruciales de la propiedad de manera efectiva en estos vídeos de listado de propiedades.
Prompt de Ejemplo 3
Crea un vídeo inmobiliario conciso de 15 segundos para invitar a la comunidad local a una jornada de puertas abiertas, haciéndolo atractivo para los asistentes potenciales. El estilo visual y de audio debe ser entusiasta y acogedor, presentando breves vistazos de las mejores características de la casa con música de fondo enérgica. Aprovecha la capacidad de texto a vídeo de HeyGen desde el guion para transformar tu texto de invitación en un vídeo dinámico, mejorado con selecciones de la biblioteca de medios para obtener visuales atractivos en tus vídeos inmobiliarios.
Copia el prompt
Pega en el cuadro de Creación
Ve cómo tu vídeo cobra vida
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Creador de Vídeos de Presentación Inmobiliaria

Crea fácilmente vídeos de presentación inmobiliaria profesionales que cautiven a los compradores potenciales y resalten cada característica única de tus listados.

1
Step 1
Selecciona una Plantilla
Comienza seleccionando una plantilla profesional diseñada para mostrar tu propiedad de manera efectiva, aprovechando nuestra diversa biblioteca de Plantillas y escenas.
2
Step 2
Sube Tu Contenido
Sube fácilmente tus fotos y clips de vídeo de la propiedad, luego organízalos con precisión usando la función intuitiva de arrastrar y soltar.
3
Step 3
Personaliza Tu Marca
Integra tus controles de marca distintivos (logotipo, colores) y estilo preferido para personalizar tus vídeos inmobiliarios, asegurando la consistencia de la marca.
4
Step 4
Exporta y Comparte
Finaliza tu vídeo y utiliza nuestras opciones de redimensionamiento de relación de aspecto y exportaciones para generarlo en varios formatos perfectos para redes sociales y sitios de listados de propiedades.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Mostrar historias de éxito de agentes inmobiliarios

Crea vídeos de testimonios atractivos para generar confianza y mostrar el éxito de agentes y propiedades con narrativas convincentes.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen ayudar a los agentes inmobiliarios a crear vídeos de listados de propiedades atractivos?

HeyGen actúa como un potente creador de vídeos inmobiliarios, permitiendo a los agentes producir fácilmente vídeos de listados de propiedades de alta calidad. Puedes usar plantillas personalizables, incorporar tu marca con logotipos y colores, y aprovechar la IA para generar vídeos de marketing inmobiliario atractivos que destaquen.

¿Qué opciones creativas ofrece HeyGen para la marca de vídeos inmobiliarios?

HeyGen proporciona controles de marca completos, permitiéndote personalizar tus vídeos inmobiliarios con tu logotipo único, colores de marca y estilo. También puedes utilizar avatares y locuciones de IA para crear vídeos profesionales y de marca que reflejen la identidad de tu agencia en todo tu marketing inmobiliario.

¿Puede HeyGen usarse para crear varios tipos de vídeos de marketing inmobiliario más allá de los recorridos por propiedades?

Absolutamente, HeyGen es un creador de vídeos versátil para agentes inmobiliarios. Más allá de los vídeos de listados, puedes producir fácilmente vídeos de perfil de agentes, vídeos de testimonios o vídeos explicativos. Con guiones listos para usar y una extensa biblioteca de medios, puedes generar contenido de vídeo diverso optimizado para redes sociales y otras plataformas.

¿Cómo asegura HeyGen calidad profesional en los vídeos de presentación inmobiliaria?

HeyGen asegura calidad profesional para tus vídeos de presentación inmobiliaria a través de herramientas de edición de vídeo intuitivas y plantillas de alta calidad. Puedes utilizar contenido de archivo, añadir transiciones y efectos, y generar subtítulos de IA para crear vídeos pulidos y de alta definición. Esto hace de HeyGen un excelente creador de vídeos de presentación inmobiliaria para agentes que buscan resultados profesionales.

