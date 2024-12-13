Creador de Vídeos Inmobiliarios: Crea Vídeos Impresionantes de Propiedades
Aprovecha los avatares de AI para generar sin esfuerzo vídeos de marketing inmobiliario y recorridos virtuales, mejorando tu presencia en redes sociales y listados.
¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.
Desarrolla un vídeo conciso de 45 segundos de marketing inmobiliario para miembros de la comunidad local, con un avatar de AI presentando un informe del mercado del vecindario con gráficos limpios y modernos y un tono autoritario pero amigable. Utiliza los 'Avatares de AI' de HeyGen para personalizar la presentación sin necesidad de talento en cámara.
Produce un recorrido virtual de 90 segundos para profesionales ocupados o compradores de fuera de la ciudad, ofreciendo un recorrido fluido de una casa con tomas interiores de alta calidad y una narrativa calmante e informativa. Mejora la experiencia utilizando la 'Generación de locuciones' de HeyGen para asegurar una guía de audio clara y consistente durante toda la experiencia de 'casa abierta'.
Crea una dinámica actualización de 30 segundos para redes sociales dirigida a clientes anteriores y observadores del mercado local, anunciando una propiedad 'Recién Vendida' o una rápida tendencia del mercado. Este vídeo enérgico, adecuado para un consumo rápido, debe contar con superposiciones de texto concisas y 'Subtítulos/captions' claros proporcionados por HeyGen para maximizar el alcance incluso cuando se vea sin sonido.
Motor Creativo
Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Casos de Uso
Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.
Crea Anuncios Inmobiliarios de Alto Rendimiento.
Produce rápidamente anuncios de vídeo cautivadores impulsados por AI para comercializar eficazmente tus listados de propiedades y llegar a más compradores potenciales.
Genera Vídeos de Propiedades para Redes Sociales.
Crea fácilmente vídeos y clips dinámicos de propiedades para redes sociales, aumentando el compromiso y atrayendo a audiencias más amplias para tus listados.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo puede HeyGen simplificar la creación de vídeos inmobiliarios profesionales?
HeyGen te permite crear vídeos inmobiliarios de alta calidad sin esfuerzo utilizando su plataforma impulsada por AI. Aprovecha las plantillas de vídeo intuitivas y las herramientas de edición de vídeo fáciles de usar para producir rápidamente vídeos atractivos de propiedades para tus esfuerzos de marketing.
¿Qué tipos de vídeos de marketing inmobiliario puedo crear con HeyGen?
Con HeyGen, puedes producir una amplia gama de vídeos de marketing inmobiliario, incluyendo vídeos de listados cautivadores, recorridos virtuales, vídeos de perfil de agentes y vídeos de propiedades para redes sociales. Crea vídeos personalizados que mejoren tu reputación en línea.
¿Puedo personalizar mis vídeos inmobiliarios para que coincidan con mi marca?
Absolutamente. HeyGen ofrece controles de marca completos, permitiéndote incorporar tu logo, colores de marca y activos personalizados en tus vídeos inmobiliarios. Esto asegura que todos tus vídeos de marca reflejen tu identidad única para los listados de propiedades.
¿Ofrece HeyGen características avanzadas para crear vídeos de listados atractivos?
Sí, HeyGen ofrece características avanzadas como subtítulos de AI, generación de locuciones y activos de stock para enriquecer tus vídeos de listados. También puedes utilizar plantillas compatibles con MLS y varios formatos de vídeo para una distribución e impacto óptimos.