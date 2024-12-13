Creador de Vídeos Inmobiliarios: Crea Vídeos Impresionantes de Propiedades

Aprovecha los avatares de AI para generar sin esfuerzo vídeos de marketing inmobiliario y recorridos virtuales, mejorando tu presencia en redes sociales y listados.

Crea un atractivo vídeo de 60 segundos sobre una propiedad, diseñado para potenciales compradores, mostrando un nuevo listado con visuales vibrantes y acogedores y una locución profesional y articulada. Este vídeo debe aprovechar las extensas 'Plantillas y escenas' de HeyGen para ensamblar rápidamente una presentación atractiva.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un vídeo conciso de 45 segundos de marketing inmobiliario para miembros de la comunidad local, con un avatar de AI presentando un informe del mercado del vecindario con gráficos limpios y modernos y un tono autoritario pero amigable. Utiliza los 'Avatares de AI' de HeyGen para personalizar la presentación sin necesidad de talento en cámara.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un recorrido virtual de 90 segundos para profesionales ocupados o compradores de fuera de la ciudad, ofreciendo un recorrido fluido de una casa con tomas interiores de alta calidad y una narrativa calmante e informativa. Mejora la experiencia utilizando la 'Generación de locuciones' de HeyGen para asegurar una guía de audio clara y consistente durante toda la experiencia de 'casa abierta'.
Prompt de Ejemplo 3
Crea una dinámica actualización de 30 segundos para redes sociales dirigida a clientes anteriores y observadores del mercado local, anunciando una propiedad 'Recién Vendida' o una rápida tendencia del mercado. Este vídeo enérgico, adecuado para un consumo rápido, debe contar con superposiciones de texto concisas y 'Subtítulos/captions' claros proporcionados por HeyGen para maximizar el alcance incluso cuando se vea sin sonido.
Reseñas

Cómo Funciona el Creador de Vídeos de Informes Inmobiliarios

Crea sin esfuerzo vídeos inmobiliarios profesionales para mostrar propiedades e informes con nuestra plataforma intuitiva impulsada por AI.

1
Step 1
Elige una Plantilla
Selecciona entre una variedad de plantillas de vídeo inmobiliario profesional diseñadas para resaltar características de propiedades e insights del mercado.
2
Step 2
Sube Tus Activos
Sube fácilmente tus fotos de propiedades, clips de vídeo y datos para completar la plantilla elegida.
3
Step 3
Aplica Tu Marca
Personaliza tu vídeo con el logo, colores y fuentes de tu marca utilizando los controles de marca para un aspecto consistente.
4
Step 4
Exporta Tu Informe
Genera tu vídeo de informe inmobiliario de alta calidad en varios formatos, listo para compartir en todas tus plataformas.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Muestra Vídeos de Testimonios Inmobiliarios

Desarrolla vídeos persuasivos generados por AI con testimonios de clientes para generar confianza y resaltar transacciones inmobiliarias exitosas.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen simplificar la creación de vídeos inmobiliarios profesionales?

HeyGen te permite crear vídeos inmobiliarios de alta calidad sin esfuerzo utilizando su plataforma impulsada por AI. Aprovecha las plantillas de vídeo intuitivas y las herramientas de edición de vídeo fáciles de usar para producir rápidamente vídeos atractivos de propiedades para tus esfuerzos de marketing.

¿Qué tipos de vídeos de marketing inmobiliario puedo crear con HeyGen?

Con HeyGen, puedes producir una amplia gama de vídeos de marketing inmobiliario, incluyendo vídeos de listados cautivadores, recorridos virtuales, vídeos de perfil de agentes y vídeos de propiedades para redes sociales. Crea vídeos personalizados que mejoren tu reputación en línea.

¿Puedo personalizar mis vídeos inmobiliarios para que coincidan con mi marca?

Absolutamente. HeyGen ofrece controles de marca completos, permitiéndote incorporar tu logo, colores de marca y activos personalizados en tus vídeos inmobiliarios. Esto asegura que todos tus vídeos de marca reflejen tu identidad única para los listados de propiedades.

¿Ofrece HeyGen características avanzadas para crear vídeos de listados atractivos?

Sí, HeyGen ofrece características avanzadas como subtítulos de AI, generación de locuciones y activos de stock para enriquecer tus vídeos de listados. También puedes utilizar plantillas compatibles con MLS y varios formatos de vídeo para una distribución e impacto óptimos.

