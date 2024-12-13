Creador de Vídeos Promocionales para Bienes Raíces: Muestra Propiedades al Instante

Genera rápidamente vídeos de calidad profesional para anuncios y redes sociales con las plantillas y escenas inteligentes de HeyGen.

Crea un dinámico vídeo promocional de 45 segundos para bienes raíces que muestre una nueva propiedad en venta, dirigido a compradores potenciales interesados en casas contemporáneas; utiliza visuales luminosos y aireados junto con música de fondo profesional y animada, e incorpora la capacidad de "Texto a vídeo desde guion" de HeyGen para narrar sin problemas las características clave y crear vídeos de calidad profesional.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Produce un vídeo atractivo de 30 segundos para redes sociales explicando 'Por qué ahora es el mejor momento para vender tu casa', dirigido a propietarios que consideran poner su propiedad en venta; emplea cortes dinámicos y un tono amigable y persuasivo entregado por un avatar de IA, aprovechando las funciones de "Avatares de IA" y "Generación de voz en off" de HeyGen para una entrega impactante.
Prompt de Ejemplo 2
Desarrolla una plantilla de vídeo testimonial de cliente auténtica de 60 segundos destacando una transacción inmobiliaria exitosa, diseñada para atraer a clientes potenciales que buscan un agente inmobiliario confiable; presenta tomas cálidas al estilo de entrevistas con música de fondo suave y "Subtítulos/captions" claros para accesibilidad, fácilmente creados usando las plantillas y escenas integradas de HeyGen.
Prompt de Ejemplo 3
Diseña un recorrido virtual cinematográfico de 90 segundos para una casa de lujo, específicamente atractivo para individuos de alto poder adquisitivo y buscadores de casas de lujo; utiliza transiciones suaves y música de fondo sofisticada para enfatizar características exclusivas, asegurando una presentación óptima en varias plataformas con la capacidad de "Redimensionamiento y exportación de relación de aspecto" de HeyGen.
Copia el prompt
Pega en el cuadro de Creación
Ve cómo tu vídeo cobra vida
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Creador de Vídeos Promocionales para Bienes Raíces

Crea rápidamente vídeos inmobiliarios cautivadores y profesionales. Nuestra plataforma intuitiva te ayuda a crear anuncios de propiedades y contenido promocional impresionante con facilidad, asegurando que tus propiedades sean notadas.

1
Step 1
Selecciona tu Punto de Partida
Elige entre una variedad de plantillas de vídeo profesional para bienes raíces, incluidas opciones para anuncios de propiedades y casas abiertas, o comienza con un lienzo en blanco para iniciar tu proyecto usando nuestras plantillas y escenas.
2
Step 2
Sube tus Visuales
Personaliza tu vídeo subiendo tus propias imágenes y clips de propiedades. Accede a una vasta biblioteca de contenido de stock para mejorar tus visuales y asegurar que tu anuncio destaque usando soporte de biblioteca de medios/stock.
3
Step 3
Aplica Funciones Inteligentes
Utiliza nuestras características de edición intuitivas para añadir texto, transiciones y música de fondo. Genera voces en off de sonido natural con generación de voz en off para articular claramente tu mensaje.
4
Step 4
Exporta y Comparte tu Proyecto
Finaliza tu vídeo convincente y expórtalo usando redimensionamiento y exportación de relación de aspecto. Comparte fácilmente tus vídeos inmobiliarios en plataformas como YouTube y redes sociales para llegar efectivamente a tu audiencia.

Casos de Uso

Muestra Historias de Éxito de Clientes

Muestra testimonios de clientes y historias de éxito convincentes a través de vídeos de IA atractivos para construir confianza y credibilidad de manera efectiva.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo simplifica HeyGen la creación de vídeos profesionales para bienes raíces?

HeyGen permite a los profesionales del sector inmobiliario producir rápidamente vídeos atractivos de anuncios de propiedades y promociones utilizando una amplia gama de plantillas de vídeo personalizables para bienes raíces. Nuestra interfaz intuitiva de arrastrar y soltar asegura vídeos de calidad profesional sin necesidad de habilidades extensas de edición.

¿Qué capacidades de IA ofrece HeyGen para el marketing de vídeos inmobiliarios?

HeyGen utiliza una plataforma de vídeo impulsada por IA para transformar tus guiones en vídeos promocionales dinámicos de bienes raíces con avatares de IA y voces en off realistas. Esto permite una producción eficiente de contenido de alta calidad.

¿Puede HeyGen ayudar a los agentes a crear vídeos inmobiliarios atractivos para redes sociales y YouTube?

Absolutamente, HeyGen te permite generar vídeos personalizados para varias plataformas, incluidas redes sociales y YouTube, con redimensionamiento flexible de relación de aspecto. También puedes aplicar controles de marca para mantener una apariencia consistente en todo tu contenido inmobiliario.

¿Proporciona HeyGen herramientas para enriquecer vídeos de testimonios de clientes y casas abiertas?

Sí, HeyGen incluye una rica biblioteca de contenido de stock, opciones de música de fondo y características de edición robustas para mejorar tus plantillas de casas abiertas y testimonios de clientes. También puedes añadir subtítulos para mejorar la accesibilidad y el compromiso.

